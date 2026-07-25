Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Таро-гороскоп на неделю 27 июля - 2 августа: Львам - мудрость, Ракам - спокойствие

Марина Иваненко
25 июля 2026, 15:24
google news Подпишитесь
на нас в Google
Таро-гороскоп на 27 июля - 2 августа раскрывает прогноз для знаков зодиака. Карты Таро подскажут, кому предстоит удача, перемены, любовь и новые возможности
Гороскоп Таро на неделю
Гороскоп Таро на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Таро-прогноз для всех знаков на 27 июля – 2 августа
  • Какие карты выпали каждому знаку зодиака
  • Кому неделя принесет удачу и новые возможности

Астрологический прогноз Таро на период с 27 июля по 2 августа 2026 года сулит положительные изменения для большинства знаков зодиака. Общей картой недели стало Колесо Фортуны, символизирующее удачу, счастливые стечения обстоятельств и судьбоносные повороты. Завершение ретроградного движения Меркурия позволит легко решить давние проблемы, восстановить ясность мыслей и наладить более глубокие контакты с окружающими. Главред расскажет подробный прогноз Таро для каждого знака зодиака.

Таро-гороскоп для Овна - Рыцарь Палочек

Выходные и начало недели - идеальный момент для воплощения смелых идей. Не стоит замедляться: составьте четкий план действий и сделайте хотя бы первый практический шаг к своей цели.

видео дня

Таро-гороскоп для Тельца - Девятка Пентаклей

Все ваши усилия прошлых недель начинают приносить реальные результаты. Пора расслабиться, насладиться достижениями и уделить время любимым хобби и вещам, которые доставляют радость.

Таро-гороскоп для Близнецов - Маг

Используйте все свои навыки и связи. Окружающие будут готовы помочь вам и предложат поддержку даже без лишних просьб с вашей стороны.

Таро-гороскоп для Рака - Звезда

Напряженный период окончательно остается позади. Вас ждет мирная и гармоничная неделя. Возвратившееся чувство надежды вполне оправдано - позвольте себе искренне радоваться жизни.

Таро-гороскоп для Льва - Сила

Ваша природная уверенность поможет преодолеть любые вызовы. Главное правило недели - старайтесь больше слушать собеседников, чем говорить сами, и избегайте устаревших привычек.

Таро-гороскоп для Девы - Королева Пентаклей

К вам возвращается внутренний ресурс. Вы сможете легко завершить мелкие домашние или рабочие дела, а также уделить внимание тем, кто вам дорог.

Таро-гороскоп для Весов - Двойка Кубков

Вместо того чтобы пытаться угодить всем подряд, сосредоточьте внимание на важном для вас человеке. Искренний разговор тет-а-тет принесет гораздо больше пользы, чем поверхностное общение.

Таро-гороскоп для Скорпиона - Смерть

Завершение определенного этапа или отношений станет для вас освобождением. Отпустите то, что уже исчерпало себя, и вы сразу почувствуете облегчение и прилив новой энергии.

Таро-гороскоп для Стрельца - Восемь палочек

Дела наконец-то начнут сдвигаться с мертвой точки. Говорите "да" новым возможностям и интересным предложениям, даже если ещё не просчитали все детали до мелочей.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Таро-гороскоп для Козерога - Император

Несмотря на большое количество задач, вы будете действовать организованно и без стресса. Ваша самодисциплина позволит держать всё под контролем и добиться успеха.

Таро-гороскоп для Водолея - Дурак

Вас ждут новые начинания и перспективы. Смело следуйте за своим интересом и не бойтесь делать первые шаги в незнакомых направлениях.

Таро-гороскоп для Рыб - Десятка Кубков

Период путаницы закончился. Вместо того чтобы погружаться в размышления, проведите время с семьей или близкими друзьями и насладитесь простыми моментами счастья.

Читайте также:

Источник

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мобилизация по-новому: какие изменения готовит Драпатый, что будет с ТЦК и "бусификацией"

Мобилизация по-новому: какие изменения готовит Драпатый, что будет с ТЦК и "бусификацией"

15:55Аналитика
Силы обороны атаковали сразу несколько кораблей РФ в море — что известно

Силы обороны атаковали сразу несколько кораблей РФ в море — что известно

13:40Война
Смертельный удар по выставке оружия под Киевом: появились новые скандальные подробности

Смертельный удар по выставке оружия под Киевом: появились новые скандальные подробности

12:45Война
Реклама

Популярное

Ещё
Зачем протирать ванну и раковину маслом: простой лайфхак для хозяек

Зачем протирать ванну и раковину маслом: простой лайфхак для хозяек

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке скутера за 21 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке скутера за 21 с

Поздравления с Днём медика — забавные картинки и тёплые слова

Поздравления с Днём медика — забавные картинки и тёплые слова

Что приготовить из переросших огурцов: удачный рецепт без лишних хлопот

Что приготовить из переросших огурцов: удачный рецепт без лишних хлопот

Китайский гороскоп на завтра, 26 июля: Быкам - падение, Драконам - советы

Китайский гороскоп на завтра, 26 июля: Быкам - падение, Драконам - советы

Последние новости

16:54

"Пусть боятся": Коваленко раскрыл, что ждет РФ на фронте с приходом Драпатого

16:38

5 необычных способов носить платок: образ заиграет новыми краскамиВидео

16:23

Защита небес и удача: какое благословение скрывает месяц рождения

16:14

26 июля - Ермолаев день: время выкапывать картофель и собирать первые яблоки

16:11

Гороскоп с 27 июля по 2 августа: Ракам — спокойствие, Козерогам — деньги

С Драпатым россиянам на фронте будет "весело", в РФ запылают не только НПЗ и Wildberries – КоваленкоС Драпатым россиянам на фронте будет «весело», в РФ запылают не только НПЗ и Wildberries – Коваленко
15:55

Мобилизация по-новому: какие изменения готовит Драпатый, что будет с ТЦК и "бусификацией"

15:41

"Мой новый стиль": Ксения Мишина решилась на стрижку

15:38

30 лет охоты за "монстром": рыбак поймал щуку и едва смог удержать ее

15:24

Таро-гороскоп на неделю 27 июля — 2 августа: Львам — мудрость, Ракам — спокойствие

Реклама
15:12

Умер режиссер "Маски" и "Кошмара на улице Вязов"

15:04

Гороскоп на 27 июля — 2 августа: Драконам — признание, Лошадям — успех

14:58

Как избавиться от пня в саду без лопаты и тяжелой техники: самый легкий способ

14:56

Что посеять в августе, чтобы быстро собрать урожай: лунный календарь

14:33

Под чужим именем и с новым Межигорьем: СМИ узнали, как и где живет Янукович

14:15

Секрет опытных хозяек: чем легко очистить окна без разводов летом

14:14

Пляжные, кухонные или банные: каким полотенцам нужна ежедневная стирка

14:08

20 и более помидоров с одного куста: огородница показала, как в разы увеличить урожайВидео

13:59

"Война очень изменила его": каким стал хореограф-военный Дикусар

13:40

Силы обороны атаковали сразу несколько кораблей РФ в море — что известно

13:19

Одна ошибка в конце июля может испортить гортензии: что стоит сделать прямо сейчас

Реклама
13:03

"В зале все плакали": Лайма Вайкуле впервые выступила с украинской песнейВидео

12:55

Какое количество детей в семье вызывает наименьший стресс у родителей

12:52

Бункер размером с город: как устроен засекреченный подземный мегаполисВидео

12:45

Смертельный удар по выставке оружия под Киевом: появились новые скандальные подробности

11:58

Как отмыть духовку от нагара без химии — будет как новая всего за 35 минут

11:58

Китайский гороскоп на завтра, 26 июля: Быкам - падение, Драконам - советы

11:57

Трамп одним решением может положить конец войне России против Украины – The Hill

11:54

Почему нельзя мыть окна в солнечную погоду: секрет экспертовВидео

11:04

Вирастюк появился в объятиях жены, которая младше его на 11 лет — семейное фото

11:02

Самый простой рецепт маринованных помидоров — 7 минут и готово

10:56

"Это все, до свидания": россияне массово жалуются на удары по Wildberries

10:46

Опадают незрелые плоды с деревьев: как не остаться без урожая фруктов летомВидео

10:02

"Отойдите!": Галкин резко защитил Пугачеву во время редкого выхода в светВидео

10:02

Екатеринбург под атакой, горит склад Wildberries – подробности мощного удара

09:59

В Украине нашли бесценные сокровища Руси и княжеские останки – почему их вывезли и кудаВидео

09:39

Как восстановить силы по знаку зодиака: простой способ вернуть энергию

09:38

"Мы влюбились в дроны": Украину предупредили об опасной иллюзии

09:25

У детей не стало мамы: в результате атаки РФ на Киевщине погибла Валентина Савицкая

09:03

Для четырех знаков трудности останутся позади: кого осчастливит Лилит

08:38

Из-за одной ошибки помидоры чернеют и гниют: как спасти плодыВидео

Реклама
08:31

Элиты Кремля бьют тревогу, в РФ срочно усиливают ПВО: в ISW назвали причину

08:11

Цветы гортензии стали зелеными: в чем причина и что с этим делатьВидео

07:45

В Белгороде, Энгельсе и Ростовые облака дыма, возникли пожары: что поразили дроны

06:30

Два затмения и крутой поворот: кому август 2026 принесет большие переменыВидео

05:55

"Нуждаются в большем": Елена Тополя раскрыла, как живут ее дети после развода

05:11

Почему в СССР по приказу Сталина массово сажали тополя: ответ удивит многих

04:32

Шанс на миллион получат четыре знака зодиака – кому очень повезет

04:05

Сенсационное открытие ученых: где могут скрываться сигналы инопланетян

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке скутера за 21 с

03:24

Надо клеить не на спину: зачем на детских подгузниках липучка

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости Днепра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять