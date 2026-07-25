Таро-гороскоп на неделю 27 июля — 2 августа: Львам — мудрость, Ракам — спокойствие

Читайте в материале:
- Таро-прогноз для всех знаков на 27 июля – 2 августа
- Какие карты выпали каждому знаку зодиака
- Кому неделя принесет удачу и новые возможности
Астрологический прогноз Таро на период с 27 июля по 2 августа 2026 года сулит положительные изменения для большинства знаков зодиака. Общей картой недели стало Колесо Фортуны, символизирующее удачу, счастливые стечения обстоятельств и судьбоносные повороты. Завершение ретроградного движения Меркурия позволит легко решить давние проблемы, восстановить ясность мыслей и наладить более глубокие контакты с окружающими. Главред расскажет подробный прогноз Таро для каждого знака зодиака.
Таро-гороскоп для Овна - Рыцарь Палочек
Выходные и начало недели - идеальный момент для воплощения смелых идей. Не стоит замедляться: составьте четкий план действий и сделайте хотя бы первый практический шаг к своей цели.
Таро-гороскоп для Тельца - Девятка Пентаклей
Все ваши усилия прошлых недель начинают приносить реальные результаты. Пора расслабиться, насладиться достижениями и уделить время любимым хобби и вещам, которые доставляют радость.
Таро-гороскоп для Близнецов - Маг
Используйте все свои навыки и связи. Окружающие будут готовы помочь вам и предложат поддержку даже без лишних просьб с вашей стороны.
Таро-гороскоп для Рака - Звезда
Напряженный период окончательно остается позади. Вас ждет мирная и гармоничная неделя. Возвратившееся чувство надежды вполне оправдано - позвольте себе искренне радоваться жизни.
Таро-гороскоп для Льва - Сила
Ваша природная уверенность поможет преодолеть любые вызовы. Главное правило недели - старайтесь больше слушать собеседников, чем говорить сами, и избегайте устаревших привычек.
Таро-гороскоп для Девы - Королева Пентаклей
К вам возвращается внутренний ресурс. Вы сможете легко завершить мелкие домашние или рабочие дела, а также уделить внимание тем, кто вам дорог.
Таро-гороскоп для Весов - Двойка Кубков
Вместо того чтобы пытаться угодить всем подряд, сосредоточьте внимание на важном для вас человеке. Искренний разговор тет-а-тет принесет гораздо больше пользы, чем поверхностное общение.
Таро-гороскоп для Скорпиона - Смерть
Завершение определенного этапа или отношений станет для вас освобождением. Отпустите то, что уже исчерпало себя, и вы сразу почувствуете облегчение и прилив новой энергии.
Таро-гороскоп для Стрельца - Восемь палочек
Дела наконец-то начнут сдвигаться с мертвой точки. Говорите "да" новым возможностям и интересным предложениям, даже если ещё не просчитали все детали до мелочей.
Таро-гороскоп для Козерога - Император
Несмотря на большое количество задач, вы будете действовать организованно и без стресса. Ваша самодисциплина позволит держать всё под контролем и добиться успеха.
Таро-гороскоп для Водолея - Дурак
Вас ждут новые начинания и перспективы. Смело следуйте за своим интересом и не бойтесь делать первые шаги в незнакомых направлениях.
Таро-гороскоп для Рыб - Десятка Кубков
Период путаницы закончился. Вместо того чтобы погружаться в размышления, проведите время с семьей или близкими друзьями и насладитесь простыми моментами счастья.
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Что следует учитывать читателю
Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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