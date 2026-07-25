Гороскоп с 27 июля по 2 августа: Ракам — спокойствие, Козерогам — деньги

Гороскоп с 27 июля по 2 августа раскрывает основные тенденции для знаков зодиака. Астрологический прогноз подскажет, кому стоит ожидать перемен и успеха.

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Гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Гороскоп для всех знаков на 27 июля – 2 августа

Что принесет полнолуние в знаке Водолея 29 июля

Кому неделя откроет новые перспективы

Астрологический прогноз на период с 27 июля по 2 августа 2026 года ознаменует время важных перемен, обновления сил и судьбоносных поворотов. Начало недели под влиянием Луны в Козероге укрепит мотивацию и поможет сосредоточиться на достижении успеха. Полнолуние в Водолее 29 июля принесет глубокие прорывы, раскроет внутреннюю силу и откроет новые перспективы, а выходные с Луной в Рыбах подарят эмоциональное восстановление и веру в собственные мечты. Главред расскажет подробный астрологический прогноз для каждого знака зодиака.

Гороскоп на неделю - Овен

Начало недели подарит вам мощную мотивацию и чувство уверенности. Вы готовы решительно идти к победе, чувствуя поддержку окружающих. Полнолуние в среду раскроет ваши лидерские качества, а выходные дадут возможность сбавить темп и полноценно восстановить силы.

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Гороскоп на неделю - Телец

Первая половина недели поможет четко расставить приоритеты в списке дел и сосредоточиться на главном. Среда откроет новые перспективы, даже если для этого придётся что-то завершить, а выходные принесут вдохновение, смелость и возможность насладиться любимыми занятиями.

Гороскоп на неделю - Близнецы

В начале недели удастся расстаться с давними обидами и завершить этапы, которые вас сдерживали. Полнолуние поможет сосредоточиться на развитии талантов, а в конце недели полезные советы от наставников станут толчком для профессионального роста.

Гороскоп на неделю - Рак

Завершение ретроградного периода принесет долгожданное чувство спокойствия. В среду вы почувствуете решимость укрепить свои позиции и уверенно двигаться дальше, а выходные идеально подойдут для путешествий, чтения или начала обучения.

Гороскоп на неделю - Лев

Начало недели научит вас быть более внимательными к близким людям. Честность с собой и желание слушать помогут укрепить важные отношения. В конце недели обязательно уделите время любимым увлечениям, чтобы подарить себе радость.

Гороскоп на неделю - Дева

Начало недели подарит вам оптимизм и позволит восстановить силы. Полнолуние даст возможность мечтать о большом и установить четкие личные границы, а выходные принесут тепло, заботу и восстановление взаимопонимания с близкими.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю - Весы

Среда даст вам необходимый прилив энергии для выполнения важных рабочих задач и вернет мотивацию. В конце недели ожидается мощный прилив творческих идей: записывайте свои мысли и обязательно занимайтесь тем, что вас вдохновляет.

Гороскоп на неделю - Скорпион

Начало недели позволит вам проявить яркие лидерские качества и представить новые идеи. Среда привлечет внимание к семейным вопросам и прошлому, а в конце недели вы почувствуете желание укрепить отношения с любимым человеком или начать новую романтическую историю.

Гороскоп на неделю - Стрелец

На этой неделе вы ставите собственные интересы на первое место. Ваша уверенность будет стремительно расти, позволяя воплощать смелые проекты. Полнолуние поможет вновь поверить в заветные мечты, а выходные научат правильно балансировать свои обязанности.

Гороскоп на неделю - Козерог

Успокаивающая энергия в начале недели призывает к терпению и усердию. В среду стоит внимательнее отнестись к собственным финансам и разработать четкий план расходов. В конце недели вы будете чувствовать себя гораздо свободнее в выражении своих чувств.

Гороскоп на неделю - Водолей

Полнолуние в вашем знаке символизирует начало нового важного цикла и позволит увидеть результаты проделанной работы. Уделите время медитации, заботе о себе и установлению границ, а на выходных спланируйте будущие финансовые цели.

Гороскоп на неделю - Рыбы

В начале недели вы сможете успешно применить свой опыт в профессиональной или творческой сфере. Среда принесет необходимую эмоциональную перезагрузку, а встречи с верными друзьями на выходных дадут отличный заряд мотивации для будущих свершений.

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