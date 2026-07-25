Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Шанс на миллион получат четыре знака зодиака – кому очень повезет

Руслана Заклинская
25 июля 2026, 04:32
google news Подпишитесь
на нас в Google
Астролог Ария Гмиттер назвала четыре знака зодиака, для которых 25 июля станет идеальным моментом для жизненных перемен.
Шанс на миллион получат четыре знака зодиака – кому очень повезет
Для четырёх знаков 25 июля станет днём прорыва / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие четыре знака китайского зодиака получат новые возможности 25 июля
  • Кому этот день принесет успех в карьере и новые проекты
  • Какие изменения ждут Драконов, Обезьян, Быков и Крыс

25 июля станет благоприятным днем для четырех знаков китайского зодиака. По восточному календарю это день Металлической Крысы, месяц Деревянной Овцы и год Огненного Лошади.

Астролог YourTango Ария Гмиттер отметила, что дни новых начинаний хорошо подходят для запуска проектов, требующих решительности и быстрых действий. Эта суббота может стать моментом, когда представители этих знаков сделают первый шаг к изменениям, о которых давно мечтали.

видео дня

Дракон

Для Драконов 25 июля станет днём, когда карьерные планы начнут обретать чёткие очертания. Представители этого знака могут решиться воплотить важную идею или начать собственный проект, который давно вынашивали.

Вы наконец-то сможете поделиться своим видением с близкими людьми и получить поддержку от тех, кому доверяете. Последние детали будут доработаны, а главное - появится уверенность в собственных силах. Этот день будет способствовать действиям, а не ожиданию идеального момента.

Обезьяна

Для Обезьян этот день может принести важное знакомство. Одиночество и ощущение нехватки единомышленников постепенно останутся в прошлом - благодаря общению или социальным сетям может появиться человек, который поможет развивать новые идеи.

Откровенная обратная связь и совместный поиск решений помогут увидеть новые возможности. К концу дня представители этого знака поймут, насколько важно иметь рядом людей, которые вдохновляют и поддерживают.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Бык

Быки продолжат двигаться к своим целям постепенно, но уверенно. Представители этого знака понимают, что настоящий успех требует времени, поэтому не ищут быстрых решений.

25 июля станет днём, когда приложенные ранее усилия начнут приносить ощущение стабильности. Вы можете пересмотреть свои планы, лучше организовать время и сделать важный шаг к финансовой и профессиональной уверенности.

Крыса

Для Крыс этот день будет связан с желанием менять не только собственную жизнь, но и окружающую среду. Представители этого знака могут активнее участвовать в совместных делах, новых инициативах или полезных мероприятиях.

Новые знакомства помогут найти людей со схожими взглядами и идеями. Именно благодаря общению и активности Крысы могут открыть для себя новые возможности.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Your Tango

YourTango - это популярное онлайн-издание, специализирующееся на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.

Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, советы экспертов и аналитические материалы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп знаки зодиака астрология Китайский гороскоп гороскоп на завтра гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Сумах прогремела серия взрывов: что известно о жертвах, раненых и "прилетах"

В Сумах прогремела серия взрывов: что известно о жертвах, раненых и "прилетах"

00:40Регионы
РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине: известны сроки обстрела

РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине: известны сроки обстрела

21:40Украина
Мирное соглашение с РФ: Зеленский назвал вероятное место встречи с Путиным

Мирное соглашение с РФ: Зеленский назвал вероятное место встречи с Путиным

20:55Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 25 июля: Тиграм - достижение, Свиньям - траты

Китайский гороскоп на завтра, 25 июля: Тиграм - достижение, Свиньям - траты

Гороскоп на завтра, 25 июля: Стрельцам — приятные эмоции, Козерогам — трудности

Гороскоп на завтра, 25 июля: Стрельцам — приятные эмоции, Козерогам — трудности

Четыре знака получат благословение Вселенной: кого ждет удачный день

Четыре знака получат благословение Вселенной: кого ждет удачный день

Санкт-Петербург - в огне, поднимаются клубы дыма: горят гигантские склады Wildberries

Санкт-Петербург - в огне, поднимаются клубы дыма: горят гигантские склады Wildberries

Доллар и евро резко подешевели: новый курс валют на 27 июля

Доллар и евро резко подешевели: новый курс валют на 27 июля

Последние новости

05:55

"Нуждаются в большем": Елена Тополя раскрыла, как живут ее дети после развода

05:11

Почему в СССР по приказу Сталина массово сажали тополя: ответ удивит многих

04:32

Шанс на миллион получат четыре знака зодиака – кому очень повезет

04:05

Сенсационное открытие ученых: где могут скрываться сигналы инопланетян

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке скутера за 21 с

С Драпатым россиянам на фронте будет "весело", в РФ запылают не только НПЗ и Wildberries – КоваленкоС Драпатым россиянам на фронте будет «весело», в РФ запылают не только НПЗ и Wildberries – Коваленко
03:24

Надо клеить не на спину: зачем на детских подгузниках липучка

03:01

Не только перекись: чем ещё можно удалить кровь с ткани

02:59

Даже стойкий запах из холодильника исчезнет: что нужно поставить на полку

02:30

Трем знакам зодиака судилось вот-вот разбогатеть: кто притянет большие деньги

Реклама
01:20

На фронте до 9 месяцев без ротации: разгорелся скандал вокруг 108-й бригады ТрО

00:40

В Сумах прогремела серия взрывов: что известно о жертвах, раненых и "прилетах"

24 июля, пятница
23:52

Бензин и дизель ждет подорожание: названы сроки роста цен на АЗС

23:17

Что приготовить из переросших огурцов: удачный рецепт без лишних хлопот

22:59

Массированный удар по Киевщине: СМИ узнали о гибели сотрудника польской компании

22:52

Второй урожай обрадует уже в сентябре: что еще можно посадить в июле и августе

22:48

Как правильно говорить на украинском: "затор", "пробка" или "корок"

22:21

Не только подорожание: грозит ли Украине дефицит бензина и дизеля

21:55

Сорняки исчезнут прямо на глазах: хитрый фокус удивит мгновенным результатомВидео

21:40

РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине: известны сроки обстрелаВидео

21:37

Как почистить ковер за считанные минуты: благодаря одной хитрости он засияет как новый

Реклама
21:16

Украину накроет мощная магнитная буря: что прогнозируют на выходные

20:55

Мирное соглашение с РФ: Зеленский назвал вероятное место встречи с ПутинымВидео

20:32

Вершина цинизма: в РФ сделали возмутительное заявление об ударе по КиевщинеФото

19:57

О муравьях можно забыть: домашняя приманка действует быстро и без промахаВидео

19:54

Украина готовит дроны с дальностью полета до 10 000 км: Зеленский раскрыл сроки

19:36

Комары даже не рискнут залететь в дом: какое средство действует безотказноВидео

19:32

Поздравления с Днём медика — забавные картинки и тёплые слова

19:31

Секрет сочных и сладких арбузов: чем обязательно нужно подкормить их в июле

19:10

Кремль пошел ва-банк: Россия хочет экономически задушить Украину - Денисенкомнение

19:06

Дорога к богатству и славе: какие даты рождения притягивают успех

18:54

ВСУ могут перейти в контратаку и улучшить позиции: Коваленко назвал направление

18:46

Зачем протирать ванну и раковину маслом: простой лайфхак для хозяек

18:42

Столовые приборы снова заблестят: домашняя смесь творит чудесаВидео

18:35

Зеленский перестраивает работу СНБО: Умеров и Клименко получат новые задачи

18:31

"Будет под нашим прицелом": эксперт анонсировал новую волну мощных ударов по РФ

18:27

Никакой не "утюг": как правильно назвать бытовой прибор на украинском

17:49

Известковый налет на лейке душа исчезнет за 10 минут: понадобится одно средствоВидео

17:23

Драпатый против Сырского: в чем принципиальная разница стилей их командования

17:16

Тест на IQ: нужно найти дом с трещиной за 60 секунд

17:13

Неузнаваемый Джонни Депп появился перед фанатами — как он выглядит сейчасВидео

Реклама
17:07

Супруги купили дом мечты и сразу пожалели: внутри ждали десятки змейВидео

16:57

Под ударом оказались НПЗ и аэродромы: дроны СБУ прорвались вглубь РФ

16:48

Кремль пошел ва-банк, а США ищут новые идеи: о чем говорят за спиной Киева

16:47

Помидоры не будут портиться неделями: достаточно сделать одну простую вещь

16:43

Какие имена чаще всего давали детям в Украине в 2026 году: названы лидеры

16:37

Какую сумку выбрать к наряду: 5 простых правил от стилистаВидео

16:34

Терехов: Сначала мир, потом — выборы и политические дискуссии

16:25

Ни птенцов, ни Грицика с Одаркой: гнездо звездных аистов внезапно опустело

16:02

Доллар и евро резко подешевели: новый курс валют на 27 июля

16:02

Что положить под кровать: 5 вещей, которые привлекают достаток

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять