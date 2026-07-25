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Трем знакам зодиака судилось вот-вот разбогатеть: кто притянет большие деньги

Мария Николишин
25 июля 2026, 02:30
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Китайским знакам зодиака больше всего повезет именно во вторник.
Трем знакам зодиака судилось вот-вот разбогатеть: кто притянет большие деньги
Кого ждет богатство / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие знаки зодиака привлекут богатство с 27 июля
  • Какие дни недели принесут больше всего удачи

В течение недели, с 27 июля по 2 августа, три китайских знака зодиака смогут привлечь в свою жизнь большое богатство и успех.

Астрологи YourTango отмечают, что большая часть удачи придет в середине недели. В частности, в китайском гороскопе вторник - это День успеха, поэтому он является одним из самых благоприятных дней недели для достижения вершин практически во всем, передает Главред.

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Каких знаков зодиака ждет большая удача

Кролик

На этой неделе ваше будущее будет выглядеть светлым. В понедельник вы положите конец всему, что мешает вам добиться успеха. Успех для вас - это быть частью процесса, поэтому вы начнете с кем-то совместную работу над проектом. Вы знаете, что вместе сможете свернуть горы.

Дракон

С понедельника вам будет чрезвычайно легко привлечь богатство и успех в свою жизнь. Один из способов сделать это - произвести впечатление на кого-то на работе, кто имеет право принимать важные решения. Люди наблюдают за вашими действиями, поэтому они готовы вознаградить вас финансово.

Змея

В понедельник вас могут попросить организовать встречу, и это познакомит вас с людьми, которые будут впечатлены вашим профессионализмом. Уже к четвергу вы заработаете себе положительную репутацию. Люди будут восхищаться вашими талантами и умениями. Кроме того, некоторые из ваших талантов могут принести вам деньги и стать основой для бизнес-плана.

Китайский гороскоп
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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