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Кого ждет судьбоносный август 2026: солнечное затмение всколыхнёт личную жизнь

Анна Ярославская
24 июля 2026, 02:30
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12 августа стартует новый полуторагодовой цикл затмений в секторе отношений, а 28 августа завершается финансовая тема, которая длилась больше года.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп для Водолеев на август 2026 - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред: фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Отношения Водолеев претерпят кардинальные изменения
  • Марс с 12 августа активизирует сферу работы и здоровья
  • Затмение 28 августа подведет итог финансовому году

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2026 для Водолеев.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, август - очень важный месяц, потому что начинается новый цикл затмений. 12 августа будет солнечное затмение в вашем седьмом доме гороскопа, который отвечает за брак, отношения и любовь. Многие Водолеи женятся, выйдут замуж или встретят свою любовь. Это начало периода длиною в полтора года (18 месяцев). Данное солнечное затмение открывает серию затмений во всем, что касается ваших отношений и любви.

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"Кто-то расстанется или разведется, а кто-то за эти полтора года успеет и развестись, и снова выйти замуж или жениться - у всех по-разному. Но именно тема отношений, партнерства и другого человека будет ключевой на ближайшие полтора года", - предупредила специалист.

28 августа будет второе затмение - лунное. Оно завершает финансовую тему, так как проходит во втором доме гороскопа Водолеев.

"Самое последнее затмение в доме финансов будет еще в феврале, и оно окончательно закроет эту тему, которая длится у вас уже год или полтора. Всё, что тянулось последний год, идет к завершению: в конце августа вы решите какие-то свои финансовые вопросы", - отметила Анжела Перл.

Период между двумя затмениями - с 12 по 28 августа - это так называемый коридор затмений. Обычно астрологи считают, что в это время энергетика очень непредсказуемая и нестабильная. Поэтому если вы принимаете какое-то решение в коридор затмений, очень хорошо подумайте: действительно ли это то, чего вы хотите? Последствия вашего решения могут откликаться еще очень долго, так что будьте осторожнее. Лучше подождите с важными решениями до сентября. Но если уверены на 1000% - тогда можно принимать решения.

7 августа - Венера входит в ваш девятый дом гороскопа на целый месяц (до 11 сентября). Венера - прекрасная планета, отвечающая за позитивные эмоции, любовь, красоту, гармонию, комфорт и деньги. В девятом доме она может принести вам путешествия, поездки, отпуск, знакомство с иностранцем или человеком издалека, а также оформление загранпаспорта или получение визы. Плюс это тема образования: вы можете легко сдать экзамен или поступить учиться. Возможны получение юридических документов, разрешений, посылка или подарки и цветы от родственников из-за границы.

Также Венера в девятом доме дает популярность и известность - вас могут где-то заметить.

10 августа Меркурий входит в ваш седьмой дом гороскопа до 26 августа. Меркурий - это знакомства, новости, информация, важные звонки, письма и встречи. Также это подписание документов.

"В эти две недели вы можете подписывать трудовой договор, оформлять сделку по дому, квартире или машине, либо вести с кем-то важные переговоры и торговаться", - свидетельствует гороскоп на месяц.

12 августа - солнечное затмение в секторе отношений, брака и разводов. Ваши отношения могут существенно измениться: начнутся новые, или вы решите, что вам не по пути. Возможно, вы съедетесь, решите жить вместе, узнаете о беременности, получите предложение руки и сердца, сыграете свадьбу или обвенчаетесь. В бизнесе это может быть вход в новое партнерство или удачный трудовой контракт с компанией.

В вашем окружении могут появиться новые люди, друзья или родственники. Вы можете нанять нового специалиста (юриста, бухгалтера) или сменить окружение из-за переезда или новой работы. В любом случае тема личных отношений проиграется у всех Водолеев.

12 августа Марс входит в ваш шестой дом гороскопа, который отвечает за работу, рутину, ежедневный режим. Марс - это приложение усилий и активность: вы будете активно решать вопросы, куда-то ездить и действовать. Это может быть начало ремонта, решение бизнес-задач, командировки или вопросы, связанные с транспортом (доставка, перевозка вещей). Также Марс - это спорт (активные прогулки, спортзал, сжигание калорий). Также шестой дом отвечает за здоровье и уровень стресса. Возможно, вы планируете операцию, сдачу анализов, обследование или визиты к врачам. Самое время заняться собой.

26 августа Меркурий присоединяется к Солнцу в восьмом доме. Последняя неделя августа будет сильно сфокусирована на финансах: возможна прибыль, оформление финансовых документов, переговоры или привлечение чужих ресурсов (финансовая помощь родителей, зарплата супруга, совместные инвестиции в общий бизнес). Вы будете решать финансовые вопросы, оплачивать счета или налоги.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

28 августа - лунное затмение в вашем втором доме гороскопа, который отвечает за деньги, прибыль, зарплату, личный доход. Это затмение высветит финансовую ситуацию: оно может принести смену работы, повышение, изменение цен на ваши услуги или смену источника дохода (например, открываете свой бизнес вместо содержания мужем, завершаете учебу и теряете стипендию, получаете наследство и т.д.). Вы можете принимать важное финансовое решение, выводить деньги или получать прибыль от проекта. Лунное затмение часто что-то завершает - например, это будет последний платеж по кредиту/ипотеке, полное погашение долгов или возврат долга вам.

Детальный гороскоп для Водолеев на август 2026 смотрите на видео:

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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