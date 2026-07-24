Ретроградный Сатурн: для каких знаков зодиака начинается непростой период

Астролог Гелена Хатхор объяснила, чего стоит ожидать пяти знакам зодиака во время ретроградного движения Сатурна.

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Кого ждут испытания / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие знаки зодиака почувствуют влияние Сатурна

Что изменится в карьере и отношениях

Когда закончится ретроградный период

Ретроградный Сатурн, который начнётся 26 июля, принесёт период переосмысления, ответственности и важных жизненных уроков. Для представителей пяти знаков зодиака это время может стать настоящим испытанием на прочность и заставит пересмотреть привычные подходы к работе, отношениям и собственным решениям. Подробнее расскажет Главред.

Как сообщает YourTango, астролог Гелена Хатхор считает, что наибольшее влияние ретроградного Сатурна до 10 декабря 2026 года почувствуют Раки, Овны, Весы, Козероги и Водолеи.

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По словам астролога, представителям этих знаков придется столкнуться с неприятными истинами, взять на себя ответственность за собственные поступки и сделать выводы из прошлого опыта.

Ракам и Овнам придется пересмотреть карьеру и привычки

Для Раков ретроградный Сатурн станет испытанием в профессиональной сфере. Астролог советует взять карьеру под собственный контроль и быть готовыми заметить проблемы, которые раньше оставались незамеченными.

В течение следующих четырёх месяцев ты увидишь, где кто-то злоупотреблял своей властью или авторитетом по отношению к тебе, - пояснила Хатхор.

Овнам этот период принесет необходимость пересмотреть привычки, которые сдерживают личностное развитие. Поскольку Сатурн находится именно в знаке Овна, его влияние будет особенно ощутимым - от риска профессионального выгорания до пренебрежения собственными потребностями.

Ты осознаешь, где тебе не хватало дисциплины и от каких вредных привычек нужно избавиться, чтобы двигаться вперед, - пояснила астролог.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Весам, Козерогам и Водолеям придётся пересмотреть важные сферы жизни

Весам стоит внимательнее присмотреться к личным отношениям и задуматься, уважают ли все окружающие их границы, время и усилия.

Это будет глубокий пересмотр стандартов, которых вы придерживаетесь в своих личных отношениях, - отметила Хатхор.

Козерогам астролог советует сосредоточиться на домашней жизни и проявить больше лидерских качеств в семье, а не только на работе.

"Ты вот-вот станешь серьезной движущей силой дома", - сказала она.

Для Водолеев этот период станет временем пересмотра контрактов, договоренностей и партнерских отношений. Также стоит обратить внимание на собственный стиль общения и умение выстраивать здоровые личные границы.

Ты будешь пересматривать контракты, соглашения и научишься устанавливать более здоровые границы в партнерских отношениях, - подытожила астролог.

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