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Полоса неудач скоро закончится: четырех знаков зодиака ждут приятные перемены

Мария Николишин
24 июля 2026, 04:30
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Энергия этого дня наполняет жизнь теплом и создает уютную атмосферу.
Полоса неудач скоро закончится: четырех знаков зодиака ждут приятные перемены
Кто забудет о неудачах / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кому нужно меньше думать о работе
  • Кто наконец заключит важную сделку

Уже начиная с 24 июля жизнь четырех китайских знаков зодиака начнет улучшаться. На пятницу приходится День стабильности, который в китайском гороскопе подчиняется энергии Земляной Свиньи.

Астрологи отмечают, что энергия этого дня приносит тепло и дружескую атмосферу. Именно это создает прочную основу, позволяющую делать все необходимое, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

видео дня

Чья жизнь скоро улучшится

Свинья

В последнее время у вас было гораздо больше работы, чем вы можете выполнить. Однако в пятницу ваша жизнь станет намного лучше, потому что кто-то другой возьмет на себя часть ответственности. Сначала вы можете волноваться из-за этого, но потом поймете, что с дополнительной парой рук все становится намного легче.

Кролик

24 июля вы выйдете за рамки разговора или рукопожатия, чтобы заключить важную сделку. Ваши планы наконец-то превращаются в шаги и действия. Вы забудете о негативных мыслях и будете уверенно двигаться дальше.

Коза

Ваша жизнь в последние дни была чрезвычайно насыщенной и, откровенно говоря, немного угнетающей. Однако в пятницу вы решите сделать что-то небольшое, но необычное. После этого вы почувствуете, что вас заметили.

Тигр

24 июля вам захочется сменить обстановку. Ваша жизнь станет намного лучше, если вы будете делиться всем, что происходит, со своими друзьями. Качественно проведенное время с хорошими людьми - идеальное завершение вашей долгой недели.

Китайский гороскоп
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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