Какой 'код богатства' каждого человека: ответ кроется в дате рождения

Нумерологи рассказали, какие врожденные черты характера, связанные с датой рождения, чаще всего приводят человека к благосостоянию.

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Тест по дате рождения / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как дата рождения влияет на деньги

Какие черты характера привлекают финансовый успех

Дата рождения каждого человека способна показать, какими путями он, скорее всего, придет к финансовому благополучию.

По словам нумерологов, каждая дата отвечает за отдельный набор черт характера, привычек и поведенческих моделей, которые влияют на то, как человек зарабатывает, накапливает и приумножает деньги, пишет Главред со ссылкой на Parade.

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Как привлечь достаток по дате рождения

1, 10, 19 или 28: создавайте собственные возможности

Если вы родились 1, 10, 19 или 28 числа любого месяца, вы притягиваете деньги, проявляя инициативу. В нумерологии энергия числа 1 ассоциируется с лидерством, независимостью и инновациями. Эти люди не ждут, пока возможности постучат в дверь, потому что они создают их сами.

2, 11, 20 и 29: сотрудничество - ключ к богатству

Не всякое богатство создается в одиночку, и если ваша дата рождения приходится на 2, 11, 20 или 29 числа любого месяца, ваш путь к процветанию лучше всего проходить вместе с другими благодаря преобразующей силе ваших отношений. Эта группа воплощает энергию сотрудничества и справедливости числа 2, что делает их хорошими слушателями и внимательными партнерами, которые хорошо ладят со всеми.

3, 12, 21 или 30: откройтесь миру

Некоторые люди привлекают финансовые возможности просто потому, что не боятся показать миру, что они могут предложить. Если вы родились 3, 12, 21 или 30 числа любого месяца, ваша главная финансовая сила исходит из креативности. В нумерологии число 3 ассоциируется с воображением, оптимизмом и самовыражением. Чем увереннее такие люди выражают себя, тем выше вероятность того, что они привлекут возможности, ведущие к богатству.

4, 13, 22 или 31: медленно и стабильно создавайте богатство

Богатство не нужно создавать с помощью решительных шагов, больших рисков или огромной удачи, и те, кто родился в день, сумма цифр которого равна 4, понимают мудрость практичности и последовательности. Это число дисциплины, надежности и создания прочного фундамента. Люди, рожденные в эти дни, заинтересованы в создании богатства, которое продлится долго.

5, 14 или 23: нужно принимать изменения

Некоторые люди притягивают богатство, точно зная, когда настало время для перемен. Те, кто родился 5-го, 14-го или 23-го числа любого месяца, уверенно выходят за пределы своей зоны комфорта. Они понимают важность перемен, перестроек, доверия к новому опыту и возможностям.

6, 15 или 24: создавайте собственную ценность

Люди, родившиеся 6-го, 15-го или 24-го числа любого месяца, притягивают деньги, становясь незаменимыми. В нумерологии число 6 ассоциируется с тем, что они служат другим и проявляют искреннюю заботу о них. Их репутация становится их самым ценным активом.

7, 16 или 25: знания - один из самых больших активов

Люди, рожденные в эти дни, редко гонятся за деньгами ради денег, поскольку они гораздо больше заинтересованы в том, чтобы стать по-настоящему хорошими в своем деле, и верят, что их мастерство приведет к финансовому успеху. У них есть дар замечать закономерности, задавать вдумчивые вопросы и видеть то, что другие не замечают.

8, 17 или 26: уверенность способствует финансовому росту

Люди, рожденные в даты, сводящиеся к 8, понимают суть процветания и не боятся его. Они стратегически подходят к своей карьере, не боятся отстаивать свои интересы и осознают, что финансовый успех требует как видения, так и действий. Они притягивают богатство, потому что готовы относиться к деньгам как к ресурсу для роста, а не как к чему-то недостижимому.

9, 18 или 27: цель притягивает процветание

Люди, родившиеся в эти дни, щедры и хотят, чтобы их работа носила альтруистический характер, независимо от того, помогают ли они другим, создавая что-то, или вносят вклад в дело, в которое верят. Возможности для процветания приходят к ним, потому что они руководствуются своими ценностями, а не своими банковскими счетами.

Значение чисел в нумерологии / Инфографика: Главред

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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