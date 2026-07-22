Людей, родившихся в особые дни, редко забывают: в чем их секрет

Вы узнаете:
- Какие месяцы рождения связали с настоящей верностью
- Почему этим людям доверяют самые сокровенные секреты
- Кто готов поддержать близких в любой ситуации
Некоторые люди легко располагают к себе окружающих и остаются рядом даже в самые сложные периоды жизни. Астрологи считают, что на такую особенность характера может влиять месяц рождения, выделяя четыре периода, представители которых чаще всего проявляют верность, заботу и готовность поддержать близких.
О людях, которые чаще других становятся самыми преданными друзьями по дате рождения пишет Parade.
Май: надежность и верность слову
Рожденных в мае часто называют людьми, на которых можно положиться. По мнению астрологов, они ценят стабильность, умеют хранить дружбу долгие годы и стараются не исчезать из жизни близких даже тогда, когда обстоятельства меняются.
Считается, что представители этого месяца чаще стремятся поддерживать отношения, а не разрывать их из-за временных трудностей. Именно поэтому многие воспринимают их как надежную опору.
Июль: способность понимать без слов
Людям, родившимся в июле, астрологи приписывают развитую эмпатию и умение чувствовать эмоциональное состояние окружающих. Они нередко замечают переживания друзей раньше, чем те сами начинают о них говорить.
Согласно популярным астрологическим трактовкам, июльские именинники умеют внимательно слушать, запоминают важные детали и стараются поддержать близких не только словами, но и поступками.
Август: защитники своих близких
Августовских людей часто описывают как уверенных в себе и преданных семье и друзьям. По мнению астрологов, они искренне радуются успехам окружающих и готовы отстаивать интересы тех, кто им дорог.
Считается, что представители этого месяца способны вдохновлять близких, помогая им поверить в собственные силы и преодолеть сомнения.
Ноябрь: союзники, которым доверяют секреты
Рожденные в ноябре, согласно астрологическим представлениям, редко впускают в свой круг случайных людей. Однако если они начинают кому-то доверять, то остаются верными этим отношениям.
Астрологи считают, что такие люди умеют хранить чужие тайны, поддерживают друзей в трудные моменты и предпочитают глубокие, искренние отношения поверхностному общению.
Впрочем, независимо от месяца рождения, способность быть надежным другом зависит прежде всего от личных качеств, жизненного опыта и отношения человека к окружающим.
Ранее Главред писал о том, кто ставит чужие потребности выше своих. Два знака зодиака склонны жертвовать собственными потребностями ради других.
Также сообщалось о том, что названы самые токсичные пары по знаку зодиака. Токсичные отношения знаков портят жизнь миллионам. Возможно, все дело в звездах.
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