Людей, родившихся в особые дни, редко забывают: в чем их секрет

Астрология выделяет четыре месяца рождения, которым приписывают надежность, верность, эмоциональную чуткость и готовность прийти на помощь.

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Некоторые люди легко располагают к себе окружающих / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

Какие месяцы рождения связали с настоящей верностью

Почему этим людям доверяют самые сокровенные секреты

Кто готов поддержать близких в любой ситуации

Некоторые люди легко располагают к себе окружающих и остаются рядом даже в самые сложные периоды жизни. Астрологи считают, что на такую особенность характера может влиять месяц рождения, выделяя четыре периода, представители которых чаще всего проявляют верность, заботу и готовность поддержать близких.

О людях, которые чаще других становятся самыми преданными друзьями по дате рождения пишет Parade.

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Май: надежность и верность слову

Рожденных в мае часто называют людьми, на которых можно положиться. По мнению астрологов, они ценят стабильность, умеют хранить дружбу долгие годы и стараются не исчезать из жизни близких даже тогда, когда обстоятельства меняются.

Считается, что представители этого месяца чаще стремятся поддерживать отношения, а не разрывать их из-за временных трудностей. Именно поэтому многие воспринимают их как надежную опору.

Июль: способность понимать без слов

Людям, родившимся в июле, астрологи приписывают развитую эмпатию и умение чувствовать эмоциональное состояние окружающих. Они нередко замечают переживания друзей раньше, чем те сами начинают о них говорить.

Некоторые люди чаще других становятся самыми преданными друзьями / Фото: Freepik

Согласно популярным астрологическим трактовкам, июльские именинники умеют внимательно слушать, запоминают важные детали и стараются поддержать близких не только словами, но и поступками.

Август: защитники своих близких

Августовских людей часто описывают как уверенных в себе и преданных семье и друзьям. По мнению астрологов, они искренне радуются успехам окружающих и готовы отстаивать интересы тех, кто им дорог.

Считается, что представители этого месяца способны вдохновлять близких, помогая им поверить в собственные силы и преодолеть сомнения.

Ноябрь: союзники, которым доверяют секреты

Рожденные в ноябре, согласно астрологическим представлениям, редко впускают в свой круг случайных людей. Однако если они начинают кому-то доверять, то остаются верными этим отношениям.

Астрологи считают, что такие люди умеют хранить чужие тайны, поддерживают друзей в трудные моменты и предпочитают глубокие, искренние отношения поверхностному общению.

Впрочем, независимо от месяца рождения, способность быть надежным другом зависит прежде всего от личных качеств, жизненного опыта и отношения человека к окружающим.

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