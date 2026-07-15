Отношения обречены на провал: названы самые токсичные пары по знаку зодиака

Токсичные отношения знаков портят жизнь миллионам. Возможно, все дело в звездах.

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Какие знаки зодиака создают самые токсичные и изнурительные союзы - список / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Вы узнаете:

Какие пары не совместимы по знаку зодиака

Из-за чего Овны и Тельцы превращают брак в поле битвы

Как противоположные взгляды Раков и Стрельцов губят их чувства

Какое поведение Водолея разбивает сердце Тельцу

Большинство людей хотя бы раз в жизни сталкивались с токсичными отношениями. Иногда два человека просто пробуждают друг в друге худшие качества, а постоянные разногласия создают идеальную почву для конфликтов.

Астрологи считают, что одной из главных причин токсичных отношений является несовместимость характеров. Эксперты назвали самые токсичные сочетания знаков зодиака и причины, по которым им бывает особенно трудно вместе.

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Какие знаки зодиака не могут быть вместе

Овен - Телец

Токсичные черты Овна: стремится все контролировать, может внезапно исчезнуть без объяснений.

Токсичные черты Тельца: невероятное упрямство, неспособность признавать чужую правоту.

Какова же совместимость Овна и Тельца? Эти двое могут стать прекрасными друзьями, но в романтических отношениях это одна из самых сложных пар. Импульсивный Овен терпеть не может быть на вторых ролях, а Телец болезненно воспринимает любые попытки оспорить его мнение. Вместе они превращаются в людей, которые любят раздавать советы, но совершенно не умеют их принимать.

Когда отношения подходят к концу, Овен предпочтет просто исчезнуть, а Телец будет требовать объяснений. В итоге все закончится бесконечными переписками и взаимными претензиями.

Телец - Близнецы

Токсичные черты Тельца: терпеливость, которая порой превращается в бездействие.

Токсичные черты Близнецов: постоянная потребность в переменах и новых впечатлениях.

Какая совместимость у Близнеца и Тельца? Эти знаки по-разному относятся к жизни. Телец способен долго ждать, надеясь, что все наладится, тогда как Близнецам быстро становится скучно без новых эмоций.

Часто получается так, что Близнецы всеми силами провоцируют расставание, а Телец продолжает терпеть, надеясь, что партнер изменится. В результате оба лишь теряют время.

Совместимость знаков зодиака: худшие партнеры / Инфографика: Главред

Близнецы - Козерог

Токсичные черты Близнецов: чрезмерная любовь к свободе и нежелание менять свои привычки.

Токсичные черты Козерога: жесткость, неприятие спонтанности.

Это союз двух противоположностей. Легкие на подъем Близнецы и дисциплинированный Козерог с его списками дел редко находят общий язык. Пока Козерог приходит в ресторан заранее, потому что так указано в бронировании, Близнецы могут внезапно отменить ужин и отправиться гулять в парк. Постоянное несовпадение желаний делает обоих несчастными.

Рак - Стрелец

Токсичные черты Рака: чрезмерная привязанность и ранимость.

Токсичные черты Стрельца: безрассудность и непостоянство.

Рак мечтает о стабильности, эмоциональной безопасности и крепких отношениях. Стрелец же живет приключениями, свободой и новыми впечатлениями. Пока Рак хочет строить уютный дом и проводить время с семьей, Стрелец уже покупает билет в новое путешествие.

Из-за этого Рак воспринимает партнера как ненадежного и эмоционально недоступного, а Стрелец чувствует себя задушенным чрезмерной заботой. Рано или поздно один обвинит другого в холодности, а второй - в навязчивости.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Лев - Скорпион

Токсичные черты Льва: потребность быть в центре внимания, чувство собственной исключительности.

Токсичные черты Скорпиона: ревнивость и склонность зацикливаться на серьезных вопросах.

Лев хочет, чтобы партнер восхищался только им. Скорпион же не привык раздавать комплименты без причины.

Когда Лев начинает искать внимание на стороне, ревнивый Скорпион реагирует крайне болезненно. Такая пара нередко становится источником громких ссор и эмоциональных выяснений отношений.

Дева - Рыбы

Токсичные черты Девы: чрезмерная практичность.

Токсичные черты Рыб: жизнь в мире фантазий.

Главная проблема этой пары - совершенно разный взгляд на мир. Дева хочет вернуть Рыб с небес на землю, а Рыбы мечтают, чтобы Дева перестала думать только о счетах и обязанностях. В дружбе эти различия могут дополнять друг друга, но в любви чаще становятся причиной постоянного раздражения.

Совместимость знаков зодиака: лучшие партнеры / Инфографика: Главред

Весы - Дева

Токсичные черты Весов: любовь к сплетням и чрезмерная разговорчивость.

Токсичные черты Девы: критичность и привычка много говорить.

Эти знаки легко провоцируют друг в друге худшие качества. Дева постоянно критикует Весов, а склонность Весов обсуждать чужие дела заставляет Деву терять доверие. Оба любят говорить, но редко умеют слушать, поэтому даже обычный ужин может превратиться в соревнование, кто кого перекричит.

Скорпион - Водолей

Токсичные черты Скорпиона: эмоциональная интенсивность, способная перерасти во вспышки.

Токсичные черты Водолея: эмоциональная отстраненность и стремление дистанцироваться.

Для Скорпиона эмоциональная близость жизненно необходима. Водолей же предпочитает сохранять независимость и не демонстрировать чувства. Чем сильнее Водолей отдаляется, тем настойчивее становится Скорпион. Вместо открытых разговоров между ними часто появляются холодное молчание и пассивная агрессия.

Стрелец - Рыбы

Токсичные черты Стрельца: слишком легко прощает обиды.

Токсичные черты Рыб: долго помнит старые конфликты.

Стрелец считает, что после извинений нужно двигаться дальше. Рыбы же могут возвращаться к одной и той же ссоре снова и снова. Рыбам кажется, что партнер не ценит их чувства, а Стрелец уверен, что любимый человек постоянно играет роль жертвы. Из-за этого конфликты никогда не заканчиваются окончательно.

Козерог - Весы

Токсичные черты Козерога: неприятие спонтанности.

Токсичные черты Весов: любовь к разговорам и сплетням.

Хотя оба знака считают интимную близость важной частью отношений, настоящая химия между ними возникает редко. Часто они начинают как хорошие друзья, но позже понимают, что романтической искры нет. Кроме того, Козерогу бывает сложно воспринимать манеру общения Весов, поэтому отношения постепенно становятся скучными.

Водолей - Телец

Токсичные черты Водолея: эмоциональная дистанция, стремление к независимости.

Токсичные черты Тельца: сильная потребность в постоянной близости.

Телец мечтает проводить как можно больше времени дома вместе с любимым человеком, тогда как Водолей чувствует себя в такой ситуации ограниченным. Отстраненность Водолея причиняет Тельцу боль, и чаще всего именно Телец выходит из этих отношений с разбитым сердцем.

Рыбы - Овен

Токсичные черты Рыб: не любят подчиняться и долго не прощают обиды.

Токсичные черты Овна: стремление руководить и привычка сначала говорить, а потом думать.

Рыбы ненавидят, когда ими командуют, а Овен любит брать инициативу в свои руки. Даже выбор ресторана может превратиться в борьбу за лидерство. Кроме того, прямолинейность Овна плохо сочетается со способностью Рыб долго помнить нанесенные обиды.

Ранее Главред писал, кто идеальная пара для Тельца - с кем этот знак зодиака будет по-настоящему счастлив.

Также мы писали о том, кто идеальная пара для Близнецов.

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