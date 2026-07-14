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Гороскоп Таро на завтра 15 июля: Овнам - слушать сердце, Весам - разобраться

Алена Кюпели
14 июля 2026, 16:05обновлено 14 июля, 16:56
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 21 декабря
Гороскоп Таро на 15 июля / коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на среду для Овна: Верховная Жрица

Карта Таро "Верховная Жрица" говорит об интуиции. Овны, вам сейчас очень нужна её сила. В связи с влиянием знака Рака, вы были сосредоточены на своём доме, и это действительно помогло вам обрести опору.

Но есть ещё много нераскрытых аспектов вашей личности. И поскольку сезон подходит к концу, ваша карта Таро призывает вас прислушаться к своему сердцу.

Телец

Карта Таро на среду для Тельца: Маг

15 июля карта Таро "Маг" призывает вас исследовать разные вещи, которые вам нравятся, чтобы понять, что вам больше всего подходит. По мере смены сезонов, вам также следует пробовать что-то новое.

Мир открыт для вас, Телец, так почему бы не исследовать его? Посетите новые места, где можно поесть, или найдите книгу, которую хотите прочитать, и купите её. Подумайте о том, что вы раньше любили делать, но перестали. Сейчас самое время подумать о своем будущем.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на среду: Мир

Вас ждут хорошие перемены, Близнецы, и вы идеально подготовлены, чтобы ими насладиться. Эта последняя неделя сезона Рака, с картой Таро "Мир", означает, что вам повезет в финансовом плане.

Обязательно отложите немного денег на черный день. Или инвестируйте в то, что вам действительно хочется сделать в следующем месяце.

Рак

Карта Таро для Рака на среду: Императрица

Есть ли у вас немного защитная сторона, которую вы скрываете от других? Рак, Императрица, говорит о том, кто использует свои советы и мудрость, чтобы помогать другим людям.

15 июля обратите внимание на хороших друзей в вашей жизни. Они могут не говорить вам, что им нужно, но с небольшой проницательностью вы это заметите и сможете помочь.

Лев

Карта Таро на среду для Льва: Смерть

Завершения не так уж плохи, особенно если вы их с нетерпением ждали. Карта Смерть 15 июля - это просто подтверждение того, что глава вашей жизни подходит к концу. Вы терпеливо этого ждали.

Это позволит вам освободиться от любых обязательств и заняться чем-то только для себя. Хорошо выполнять свои обязательства и сдерживать обещания, но вы двигаетесь дальше.

Дева

Карта Таро на среду для Девы: Дьявол

Не поддавайтесь искушению, Дева; вы очень осторожны, чтобы не причинить себе вреда. В среду внимательно следите за своими действиями, включая те, которые, как вы знаете, могут привести к вредной привычке.

С Солнцем в Раке и вашим сектором дружбы, люди, с которыми вы общаетесь, могут оказывать на вас некоторое давление. К концу недели вы поймете, с какими друзьями вам стоит оставаться рядом, а от каких нужно начать дистанцироваться.

Весы

Карта Таро на среду для Весов: Луна

Эта карта Таро говорит об обмане и ощущении, будто вы на самом деле не знаете, что правда. 15 июля у вас возникнет ощущение, что кто-то, возможно, не на 100% честен.

Когда это происходит, это может создать конфликт. Важно сохранять собственное эмоциональное равновесие, пытаясь разобраться в деталях. Разум поможет вам во всем разобраться.

Скорпион

Карта Таро на среду для Скорпиона: Звезда

15 июля ваша ежедневная карта Таро, Звезда, напоминает вам о необходимости оставаться в стороне от толпы, стремясь к своим мечтам. Всегда полезно иметь цель впереди. Это дает вам что-то, чего можно с нетерпением ждать.

Также очень важно помнить о своих ограничениях. Они не обязательно будут вас сдерживать, но они дадут вам понять, что вам нужно преодолеть.

Стрелец

Карта Таро на среду для Стрельца: Иерофант

Что-то изменится, но в их время, а не в ваше. Стрельцы, 15 июля у вас появятся блестящие идеи по улучшению чего-либо; однако вы можете столкнуться с сопротивлением, поскольку карта Таро "Иерофант" говорит о традициях.

Несмотря на ваши истинные намерения сделать что-то благородное и доброе, кто-то может воспринять ваши мысли как угрозу. Будьте осторожны.

Козерог

Карта Таро на среду для Козерога: Шут

Не нужно спешить вперед только потому, что представилась возможность. Иногда лучше спросить мнение друзей или семьи.

15 июля, когда карта Таро "Шут" указывает на чувство срочности и стремление вступить в ситуацию, которая может быть для вас неразумной, обратите внимание на свои эмоциональные причины. Вам нужно руководствоваться разумом и быть связанным со своим сердцем, но не позволять страсти или нетерпению ослепить вас.

Водолей

Карта Таро на среду для Водолея: Император

У вас сильный характер, и иногда, когда люди знакомятся с вами, их впечатляет ваша уверенность. Карта Таро "Император" - это ваш знак 15 июля. Это ваш знак твердо стоять на своих убеждениях.

Если вы чувствуете, что должны защищать свою позицию, не бойтесь высказывать свое мнение. Иногда твердость помогает; другие учатся быть такими же для себя.

Рыбы

Карта Таро на среду для Рыб: Дьявол

Иногда люди представляют себя так, как не являются на самом деле. Вам предстоит со временем понять, кто ваши настоящие друзья. 15 июля вы можете встретить человека, который вам очень понравится. Все в нем может показаться вам родным.

Но карта Таро "Дьявол" напоминает вам, что нужно дать вещам время, которого они заслуживают. Не спешите и не давайте обещаний на будущее, пока не узнаете, кто человек на самом деле.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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