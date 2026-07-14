Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Чаще других срывают джекпот: названы два самых удачливых знака зодиака

Анна Ярославская
14 июля 2026, 12:47
google news Подпишитесь
на нас в Google
Пока невезучие знаки рискуют потерять все деньги, некоторые счастливчики способны получить большой куш.
Гороскоп, знаки зодиака
Два знака зодиака притягивают деньги и удачу: астролог объяснила почему / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Вы узнаете:

  • Как положение пятого дома гороскопа влияет на выигрыш
  • Из-за чего Водолеи часто теряют свои деньги
  • Почему излишний азарт лишает Стрельцов легких побед

Астрологи утверждают, что по натальной карте можно узнать практически все сферы жизни человека: от внешности и здоровья до карьеры. Она также способна подсказать, есть ли у человека склонность к выигрышам в азартных играх.

Астролог Джейми Райт назвала два самых удачливых знака, а также тех, кому не стоит покупать лотерейные билеты или играть в казино, пишет PureWow.

видео дня

По словам специалиста, все, что связано с риском и шансом относится к пятому дому гороскопа. Чаще всего его связывают с детьми, романтикой и творчеством, однако все эти темы объединяет одно: они рождаются из наших желаний и стремления что-то создавать. Пятый дом - это территория удовольствия, радости и игры. А азартные развлечения по своей сути тоже являются игрой. Именно поэтому состояние пятого дома может многое рассказать о потенциальной удаче человека.

Райт отмечает, самые везучие знаки по гороскопу - это Козерог и Рыбы.

Почему удачливы Козероги

У Козерога пятым домом управляет Телец - устойчивый земной знак, символизирующий период самого плодородного времени весны. Подобно быку, спокойно отдыхающему на зеленом лугу, Телец нетороплив, основателен и упрям.

Под влиянием Тельца Козероги очень избирательны. Они не склонны тратить деньги на лотерейные билеты спонтанно, зато умеют доверять своей интуиции и участвуют только тогда, когда действительно чувствуют высокий шанс на успех.

Интересно, что Козероги нередко оказываются победителями не только в лотереях. Например, именно этот знак чаще других выигрывал американское реалити-шоу Survivor: за 44 сезона победителями стали восемь Козерогов.

знаки зодиака, стихия земля, знаки земли, гороскоп
Знаки зодиака - стихия земля / Инфографика: Главред

Почему удачливы Рыбы

У Рыб пятый дом находится под управлением Рака - знака, открывающего летний сезон. Еще древние астрологи связывали начало периода Рака с ежегодным разливом Нила - символом изобилия и плодородия.

Рыбы сами по себе обладают сильной интуицией, а влияние другого водного знака - Рака - делает их особенно чувствительными к изменениям судьбы и удачным моментам. Подобно Козерогам, Рыбы редко участвуют в лотереях без причины. Но если внутренний голос подсказывает им попробовать - вероятность успеха действительно оказывается выше.

И Козероги, и Рыбы отличаются развитой интуицией, которая словно приводит их к своему "горшочку с золотом".

Самые невезучие знаки - Стрелец и Водолей

На первый взгляд, Стрелец должен быть одним из самых удачливых знаков, ведь им управляет Юпитер - планета удачи и большого счастья. Однако его пятый дом находится под влиянием Овна - первого и, пожалуй, самого импульсивного огненного знака.

Из-за этого Стрельцы становятся слишком азартными и стремятся во что бы то ни стало победить. Иногда они действительно угадывают идеальный момент, но удача редко повторяется дважды.

У Водолея пятым домом управляют Близнецы, что делает представителей этого знака несколько непоследовательными и переменчивыми в вопросах риска. Это же влияние проявляется и в других сферах: Водолеи могут казаться непостоянными в любви, зато отличаются множеством талантов и разносторонними способностями.

Это вовсе не означает, что Стрельцы и Водолеи обречены на неудачи. Однако прежде чем купить очередной лотерейный билет или подать заявку на участие в любимом телешоу, им стоит хорошенько подумать. Показательный пример - за всю историю шоу Survivor победителем стал лишь один Стрелец.

Астролог подчеркивает: Стрельцы слишком уверены в своей удаче, тогда как Водолеи часто относятся ко всему слишком беспечно. И то, и другое способно заглушить интуицию - а именно она нередко становится главным компонентом настоящего везения.

знаки зодиака, стихия огонь, знаки огня, гороскоп
Знаки зодиака - стихия огонь / Инфографика: Главред

Справка. Survivor (в русскоязычном пространстве известное как "Последний герой") - это культовое американское реалити-шоу на выживание, которое выходит на телеканале CBS с 2000 года.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Ранее Главред писал, почему некоторых людей невозможно переубедить - их уникальные качества помогают разбивать любые аргументы. Детальнее читайте в материале: С ними бесполезно дискутировать: три знака зодиака, которые всегда выиграют в споре.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: PureWow

PureWow - американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни.

Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия.

PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях.

Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп знаки зодиака гороскоп Рыбы гороскоп Козерог гороскоп Стрелец гороскоп Водолей
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Верховная Рада отправила правительство Свириденко в отставку — кто возглавит Кабмин

Верховная Рада отправила правительство Свириденко в отставку — кто возглавит Кабмин

15:16Политика
Украина уничтожила корабль ФСБ РФ "Изумруд": среди экипажа есть погибшие и раненые

Украина уничтожила корабль ФСБ РФ "Изумруд": среди экипажа есть погибшие и раненые

14:33Война
"Корецкий станет улучшенной версией Гончарука": Клочок — о возможном новом премьере

"Корецкий станет улучшенной версией Гончарука": Клочок — о возможном новом премьере

14:31Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
"Как хотела мама": Тина Кароль заговорила о личной жизни сына и его профессии

"Как хотела мама": Тина Кароль заговорила о личной жизни сына и его профессии

Пенсии перепишут по новой формуле: для кого выплаты могут вырасти почти вдвое

Пенсии перепишут по новой формуле: для кого выплаты могут вырасти почти вдвое

Бронирование от мобилизации могут приостановить: СМИ раскрыли детали решения

Бронирование от мобилизации могут приостановить: СМИ раскрыли детали решения

"Пусть убираются за Урал": Мадяр объяснил, почему Крымский мост еще не разрушен

"Пусть убираются за Урал": Мадяр объяснил, почему Крымский мост еще не разрушен

"Рыдаю всю ночь": Камалия пережила измену возлюбленного с подругой

"Рыдаю всю ночь": Камалия пережила измену возлюбленного с подругой

Последние новости

15:06

Почему нужно всегда застилать кровать по утрам: мольфар дал неожиданный совет

14:59

Лорак на неудачном фото засветила беременный живот

14:33

Украина уничтожила корабль ФСБ РФ "Изумруд": среди экипажа есть погибшие и раненые

14:31

"Корецкий станет улучшенной версией Гончарука": Клочок — о возможном новом премьере

14:29

Не отравляет урожай и уничтожает вредителей: чем обработать огород в июле, наилучший методВидео

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
14:27

Брату звезды "Ворониных" грозит пожизненное за зверское убийство

14:23

Куст, которого украинцы боялись веками: какое растение никогда не сажали возле дома

14:17

Кривонос незаконно стал директором НАБУ — его назначили по результатам "независимого" конкурса с нарушением закона Кучерявенко, — бывший прокурор САП

14:12

Для чего необходимо второе отверстие в раковине: сантехники раскрыли секретВидео

Реклама
14:09

Сам ездит на автобусе: уникальную собаку-пассажира заметили в Полтаве

14:09

"Психически непреодолимая болезнь": Киркоров публично опозорился на сцене

13:51

Как хранить чашки после мытья: многие узнают правду слишком поздно

13:46

"Россиянам пора улепетывать": Курносова предупредила о мрачном будущем КрымаВидео

13:16

Какие фамилии выдают потомков запорожских казаков: их носят тысячи украинцевВидео

13:16

ВРУ поддержала продление военного положения и мобилизации в Украине: новые сроки

13:10

Дроны на Подмосковье: украинского артиста обвинили в подготовке атаки

12:56

Украина начинает переговоры по 6 кластеру о вступлении в ЕС: что требует Брюссель

12:49

Звезда российского сериала "Кухня" бросила своего сына

12:47

Чаще других срывают джекпот: названы два самых удачливых знака зодиака

12:39

Горят два НПЗ, поражены танкеры, сухогрузы и буксир: Украина мощно атаковала РФ

Реклама
12:28

Без кошек и похорон: что происходит в самом необычном городе мираВидео

12:09

Как стирать тюль, чтобы он был как новый: большинство упускает один важный этапВидео

11:59

Китайский гороскоп на завтра, 15 июля: Собакам - осторожность, Быкам - экономия

11:51

Никакой не "чемодан": как правильно назвать твердую дорожную сумку на украинском

11:45

В Украину возвращается жара: синоптик рассказала, насколько повысится температура

11:35

"Золотой ключ к окончанию войны": как Крым стал главной уязвимостью РФ - Politico

11:16

Молоко против мучнистой росы: как спасти огурцы и помидоры без химииВидео

11:06

"Худеем еще или хватит": Цибульская раскрыла свой вес после похудения

10:47

Крабовый салат совершенно по-новому: рецепт летнего блюда за 10 минут

10:47

Звезды выбрали счастливчиков: три знака зодиака дождались своего часа

10:19

Какие люди обладают большим и добрым сердцем: даты рождения с "душой святого"

10:18

Впервые за месяц: ПВО сбило большинство баллистики, летевшей на Киев

10:00

"Оно не забывается": беглец Винник раскрыл сочувствующих ему звезд

09:52

Россия бьет по Киеву новым опасным оружием: в ISW раскрыли замысел врага

09:34

Один цвет может испортить весь ремонт: как не стоит красить стены в домеВидео

09:34

В Донецке прогремели мощные взрывы: уничтожен большой склад боеприпасов врагаВидео

08:48

Запутанный тест по ПДД на внимательность: куда водителю разрешено проехатьВидео

08:26

В РФ пылают НПЗ, взрывы прогремели сразу в двух регионах: что известно

08:23

Обострение в Ормузском проливе: Иран атаковал два танкера, среди раненых есть украинцы

07:48

РФ ударила баллистикой по Киеву: где вспыхнули пожары и каковы последствияФото

Реклама
07:14

Дроны атаковали Крым, в Севастополе - блэкаут, Крымский мост перекрыт: детали

07:08

Казарин: годы молчания о мобилизации вывели правых ветеранов на улицы Львовамнение

05:55

"Рыдаю всю ночь": Камалия пережила измену возлюбленного с подругой

05:30

Настоящее счастье уже рядом: какие знаки зодиака вот-вот окажутся в центре удачи

04:41

Из-за чего не брали на работу в КГБ и милицию СССР: ответ удивит многих

04:12

Обычный кофе станет в разы вкуснее: какой ингредиент нужно добавить

03:33

Правая или левая нога — откуда взялось выражение "встал не с той ноги"

03:11

Гороскоп на завтра, 15 июля: Львам — радость, Весам — развитие

02:30

С ними бесполезно дискутировать: три знака зодиака, которые всегда выиграют в споре

01:52

Ликвидация Путина: генерал СБУ раскрыл сценарий с развалом РФ

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости Полтавы
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять