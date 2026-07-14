Чаще других срывают джекпот: названы два самых удачливых знака зодиака

Пока невезучие знаки рискуют потерять все деньги, некоторые счастливчики способны получить большой куш.

https://horoscope.glavred.info/chashche-drugih-sryvayut-dzhekpot-nazvany-dva-samyh-udachlivyh-znaka-zodiaka-10780478.html Ссылка скопирована

Два знака зодиака притягивают деньги и удачу: астролог объяснила почему / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Вы узнаете:

Как положение пятого дома гороскопа влияет на выигрыш

Из-за чего Водолеи часто теряют свои деньги

Почему излишний азарт лишает Стрельцов легких побед

Астрологи утверждают, что по натальной карте можно узнать практически все сферы жизни человека: от внешности и здоровья до карьеры. Она также способна подсказать, есть ли у человека склонность к выигрышам в азартных играх.

Астролог Джейми Райт назвала два самых удачливых знака, а также тех, кому не стоит покупать лотерейные билеты или играть в казино, пишет PureWow.

видео дня

По словам специалиста, все, что связано с риском и шансом относится к пятому дому гороскопа. Чаще всего его связывают с детьми, романтикой и творчеством, однако все эти темы объединяет одно: они рождаются из наших желаний и стремления что-то создавать. Пятый дом - это территория удовольствия, радости и игры. А азартные развлечения по своей сути тоже являются игрой. Именно поэтому состояние пятого дома может многое рассказать о потенциальной удаче человека.

Райт отмечает, самые везучие знаки по гороскопу - это Козерог и Рыбы.

Почему удачливы Козероги

У Козерога пятым домом управляет Телец - устойчивый земной знак, символизирующий период самого плодородного времени весны. Подобно быку, спокойно отдыхающему на зеленом лугу, Телец нетороплив, основателен и упрям.

Под влиянием Тельца Козероги очень избирательны. Они не склонны тратить деньги на лотерейные билеты спонтанно, зато умеют доверять своей интуиции и участвуют только тогда, когда действительно чувствуют высокий шанс на успех.

Интересно, что Козероги нередко оказываются победителями не только в лотереях. Например, именно этот знак чаще других выигрывал американское реалити-шоу Survivor: за 44 сезона победителями стали восемь Козерогов.

Знаки зодиака - стихия земля / Инфографика: Главред

Почему удачливы Рыбы

У Рыб пятый дом находится под управлением Рака - знака, открывающего летний сезон. Еще древние астрологи связывали начало периода Рака с ежегодным разливом Нила - символом изобилия и плодородия.

Рыбы сами по себе обладают сильной интуицией, а влияние другого водного знака - Рака - делает их особенно чувствительными к изменениям судьбы и удачным моментам. Подобно Козерогам, Рыбы редко участвуют в лотереях без причины. Но если внутренний голос подсказывает им попробовать - вероятность успеха действительно оказывается выше.

И Козероги, и Рыбы отличаются развитой интуицией, которая словно приводит их к своему "горшочку с золотом".

Самые невезучие знаки - Стрелец и Водолей

На первый взгляд, Стрелец должен быть одним из самых удачливых знаков, ведь им управляет Юпитер - планета удачи и большого счастья. Однако его пятый дом находится под влиянием Овна - первого и, пожалуй, самого импульсивного огненного знака.

Из-за этого Стрельцы становятся слишком азартными и стремятся во что бы то ни стало победить. Иногда они действительно угадывают идеальный момент, но удача редко повторяется дважды.

У Водолея пятым домом управляют Близнецы, что делает представителей этого знака несколько непоследовательными и переменчивыми в вопросах риска. Это же влияние проявляется и в других сферах: Водолеи могут казаться непостоянными в любви, зато отличаются множеством талантов и разносторонними способностями.

Это вовсе не означает, что Стрельцы и Водолеи обречены на неудачи. Однако прежде чем купить очередной лотерейный билет или подать заявку на участие в любимом телешоу, им стоит хорошенько подумать. Показательный пример - за всю историю шоу Survivor победителем стал лишь один Стрелец.

Астролог подчеркивает: Стрельцы слишком уверены в своей удаче, тогда как Водолеи часто относятся ко всему слишком беспечно. И то, и другое способно заглушить интуицию - а именно она нередко становится главным компонентом настоящего везения.

Знаки зодиака - стихия огонь / Инфографика: Главред

Справка. Survivor (в русскоязычном пространстве известное как "Последний герой") - это культовое американское реалити-шоу на выживание, которое выходит на телеканале CBS с 2000 года.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Ранее Главред писал, почему некоторых людей невозможно переубедить - их уникальные качества помогают разбивать любые аргументы. Детальнее читайте в материале: С ними бесполезно дискутировать: три знака зодиака, которые всегда выиграют в споре.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: PureWow PureWow - американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни. Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия. PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях. Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред