С ними бесполезно дискутировать: три знака зодиака, которые всегда выиграют в споре

Споры с супругом, лучшим другом или собственным ребенком случаются у каждого. При этом одним людям почти всегда удается отстоять свою точку зрения, а другие снова и снова оказываются проигравшими. Иногда всему виной чрезмерные эмоции, которые мешают мыслить здраво.
Астрологи считают, что умение выигрывать словесные баталии может быть связано и со знаком зодиака. Специалисты назвали троих представителей зодиакального круга, которые чаще других выходят победителями из любого спора.
Козерог
Никто не сохраняет такое спокойствие и самообладание во время конфликта, как Козерог. Пока другие поддаются эмоциям, представители этого знака остаются хладнокровными и сосредоточенными на фактах, пишет PureWow.
Главный секрет Козерога - тщательная подготовка. Если ему нужно доказать свою правоту, он заранее изучит вопрос, соберет аргументы и будет опираться на логику, а не на чувства.
Козерогами управляет строгий Сатурном, поэтому представители этого знака зодиака отличаются дисциплиной и умеют действовать в рамках правил, не переходя границы дозволенного.
Астрологи советуют: если вам предстоит спор с Козерогом, лучше заранее подготовиться, ведь без веских аргументов и фактов переубедить его будет практически невозможно.
Скорпион
Близкие люди знают Скорпионов как невероятно преданных и любящих. Но те, кто не входит в их круг доверия, часто ощущают исходящую от них силу и внутреннюю уверенность.
Побеждать в спорах Скорпиону помогает вовсе не загадочность, а способность полностью контролировать себя. Он редко позволяет эмоциям взять верх и предпочитает действовать расчетливо.
Несмотря на принадлежность к водной стихии, Скорпион не спешит открывать свои чувства каждому встречному.
Скорпионами управляет воинственный Марс, поэтому этот знак мыслит стратегически, внимательно оценивает собеседника и подбирает аргументы, которые окажутся наиболее убедительными именно для него.
Дева
Между стремлением всегда выигрывать спор и желанием во что бы то ни стало оказаться правым существует тонкая грань - и Девы нередко балансируют на ней. Однако нельзя отрицать, что во многих случаях их уверенность действительно подкреплена фактами.
Под покровительством Меркурия - планеты общения, интеллекта и гибкости мышления - Девы умеют быстро анализировать ситуацию и находить наиболее рациональное решение. Они внимательно относятся к деталям, ничего не упускают из виду и предпочитают сначала разобраться в проблеме, а уже потом делать выводы.
В отличие от тех, кто спорит ради самого спора, Девы стремятся найти правильный ответ и решить вопрос. Именно поэтому, даже если признать их правоту бывает непросто, следовать их советам впоследствии редко приходится жалеть.
Что стоит учитывать читателю
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Как писал Главред, ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые отпускают неприятные ситуации и не тратят силы на прошлое, а также тех, кто способен помнить старые раны долгие годы.
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