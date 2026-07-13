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Восемь лет неудач остались позади - для каких знаков зодиака жизнь станет лучше

Марина Иваненко
13 июля 2026, 23:42
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Астролог назвала знаки зодиака, для которых заканчивается восьмилетний период трудностей. Впереди их ждут стабильность, новые возможности и позитивные перемены.
У кого закончилась черная полоса
У кого закончилась черная полоса / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Кто выходит из полосы неудач
  • Какие изменения прогнозируют Тельцам, Львам и Скорпионам
  • Почему 2026 год станет переломным

В последнее время многим кажется, что жизнь превратилась в непрерывную череду стрессов и испытаний. В то же время, согласно астрологическим прогнозам, к концу 2026 года ситуация для отдельных знаков зодиака начнёт меняться к лучшему. Их ждут более спокойный период, новые возможности и долгожданное ощущение стабильности. Главред расскажет подробнее.

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Астролог Эми Демур утверждает, что четыре знака зодиака завершают длительный восьмилетний цикл трудностей, разочарований и жизненных испытаний.

Телец

С 2018 года Уран находился в знаке Тельца, принося неожиданные перемены и нестабильность. По словам астролога, этот период мог сказаться на личной жизни, финансах и карьере. Многие представители этого знака пережили непростые разрывы отношений или финансовые трудности.

К концу 2026 года этот этап, по прогнозу, подходит к концу. Влияние Урана в Близнецах и Юпитера в Льве, как считает Демур, будет способствовать восстановлению стабильности, поможет вернуть контроль над жизнью и откроет новые возможности для развития.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Скорпион

Последние годы могли быть непростыми для Скорпионов в сфере личных отношений. По словам астролога, многим пришлось столкнуться с разочарованиями, токсичными отношениями и потерей доверия.

Теперь ситуация, по её мнению, меняется. Юпитер в Льве может принести больше шансов на счастливые и гармоничные отношения. Приобретённый опыт поможет легче распознавать неподходящих партнёров и строить более здоровые отношения.

Водолей

Для Водолеев последние восемь лет, согласно прогнозу, стали периодом переоценки дружбы и ближайшего окружения. Некоторые могли пережить предательства, утрату доверия или разрыв отношений с людьми, которых считали близкими.

До конца года астролог прогнозирует обновление круга общения. В жизни могут появиться люди, которые будут разделять ваши ценности и станут надежной опорой.

Лев

Львам, по словам Демур, в последние годы пришлось преодолевать немало профессиональных трудностей. Карьерный рост мог замедляться из-за нестабильности, смены работы или финансовых проблем.

До конца 2026 года ситуация, как прогнозирует астролог, будет постепенно улучшаться. Этот период может быть благоприятным для карьерного роста, открытия собственного дела или увеличения доходов.

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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