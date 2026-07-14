Настоящее счастье уже рядом: какие знаки зодиака вот-вот окажутся в центре удачи

Вы узнаете:
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14 июля четыре китайских знака зодиака привлекут к себе удачу и счастье. В китайском гороскопе вторник - это День разрушения, который подчиняется энергии Земного Быка.
Астрологи говорят, что Дни разрушения имеют привычку раскрывать то, что должно было закончиться еще давно, поэтому в это время часто начинается самая большая удача, пишет Главред со ссылкой на YourTango.
Каким знакам зодиака улыбнется удача
Крыса
В последнее время вы задавались вопросом, действительно ли кто-то ценит ваше присутствие в своей жизни или вы просто удобны. Во вторник не пытайтесь разрядить неловкое молчание и просто наблюдайте за тем, что происходит. 14 июля может стать днем, когда вы поймете, что настоящая радость приходит от того, что кто-то выбирает именно вас.
Бык
Есть что-то, от чего вы почти отказались, но не делайте этого. Вы поймете, что ваш первый инстинкт был правильным все это время. Через несколько месяцев вы оглянетесь назад и поймете, что лучшее, что случилось за все лето, началось с одного решения, которое вы чуть не упустили.
Обезьяна
Как только вы займетесь своей жизнью, кто-то начнет обращать на вас внимание. 14 июля вы можете заметить, что кто-то ставит лайки под старыми публикациями или находит поводы для начала разговоров. Вы привлекаете людей, которые наконец-то признают вашу ценность.
Свинья
То, что вас в последнее время напрягало, заняло слишком много места в вашем сознании, но в этот день все изменится. То, что вы считали катастрофой, решится само собой. Также может появиться совершенно другая возможность, которая сделает первоначальную проблему неважной.
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