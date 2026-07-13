Для трех знаков зодиака начинается судьбоносная неделя: кто среди счастливчиков

Знаки зодиака наконец-то решатся оставить один этап своей жизни позади.

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Кому Вселенная подарит второй шанс / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие знаки зодиака забудут об одиночестве

Почему именно эта неделя станет переломной

В течение недели с 13 по 19 июля три китайских знака зодиака почувствуют, что одиночество наконец-то заканчивается. В частности, на это повлияют три конкретные даты, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

По словам астрологов, пятница - это День принятия, когда знаки зодиака вспомнят, что властвуют над своими эмоциями, а не наоборот. Затем наступит суббота, которая ощущается как новое начало, а уже в воскресенье они будут готовы оставить одну главу своей жизни позади.

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Для кого закончится период одиночества

Змея

Иногда у вас возникает назойливое ощущение, что вас не любят. Даже если вы в глубине души знаете, что это неправда, каким-то образом вы верите в эту ложь.

В течение недели вам предстоит пройти через сложные разговоры и моменты, когда придется отстаивать свою позицию. После этого вы увидите, сколько людей вас действительно любят.

Лошадь

Вам не нравится быть уязвимыми, но наступает момент, когда вы понимаете, что должны сказать кому-то, насколько вы одиноки. После этого вы увидите, что другие тоже чувствуют то же самое.

До 19 июля вы можете найти родственную душу, ведь вам приятно знать, что вы не одиноки. Это станет для вас светом в конце туннеля.

Дракон

Вы очень упорно работали над собственным исцелением, но достигли точки, когда поняли, что больше не можете так продолжать.

На этой неделе вы решите взять себя в руки. Вы наконец позволите себе делиться своей жизнью с другими. Вы будете окружать себя людьми и общаться. Это все, что вам нужно, чтобы покончить со своим одиночеством.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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