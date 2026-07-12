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Жизнь станет намного лучше: для кого 13 июля начнётся удачная полоса в жизни

Марина Иваненко
12 июля 2026, 15:09
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Китайский гороскоп предсказывает положительные изменения для четырёх знаков. Кому восточный гороскоп сулит новые возможности, прибыль и уверенность в себе.
кому судьба подарит шанс на успех
кому судьба подарит шанс на успех / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Кому китайский гороскоп обещает удачную полосу
  • Какие знаки смогут улучшить свою жизнь
  • Почему 13 июля станет переломным днём

13 июля 2026 года принесет уникальное сочетание энергий. Этот день по китайскому календарю является Днем инициации Земной Крысы и приходится на месяц Деревянной Овцы в год Огненного Лошади.

Энергетика дня побуждает к важным изменениям, но в то же время требует стабильности и трезвого расчета. Это подходящее время для одного большого шага, который заложит прочный фундамент на будущее. День идеально подходит для "долгосрочной игры": стоит отказаться от дел, которые тратят время впустую, и сосредоточиться на улучшении качества жизни. Главред расскажет подробнее.

видео дня

По прогнозам астрологов, для четырёх знаков китайского зодиака этот понедельник станет началом удачной полосы.

Крыса

Для представителей этого знака понедельник принесет облегчение в финансовых вопросах. Если вы долгое время искали дополнительный заработок или новые карьерные возможности в интернете, но не находили ничего подходящего, ситуация изменится благодаря вашему окружению.

Жизнь начнёт налаживаться после того, как близкий друг даст вам ценный совет или порекомендует нужного человека. Полезные знакомства появятся сами собой, открыв новые перспективы для заработка и подарив настоящее вдохновение.

Обезьяна

Обезьянам придётся взять инициативу в свои руки. Вместо того чтобы ждать готовых возможностей или поддаваться лени и апатии, вам стоит активно действовать и самостоятельно создавать свой успех.

13 июля будет удачным днём для решения финансовых и бытовых вопросов. Вы можете получить дополнительный доход, продав ненужные вещи или предложив друзьям помощь в их проектах. Решительность поможет быстро найти выход даже из самой сложной ситуации.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Кролик

В последнее время Кролики могли страдать от чувства внутренней пустоты и пессимизма. Постоянная сосредоточенность на мрачных мыслях только усложняла жизнь, однако именно в этот понедельник произойдет внутренний перелом.

13 июля вы сможете остановить поток негативных мыслей и дадите себе шанс на новый старт. Пообещайте себе смотреть на мир с оптимизмом - и вскоре начнёте замечать светлую сторону даже в привычных вещах.

Дракон

Драконы уже прошли внутреннюю трансформацию и готовы продемонстрировать изменения окружающим. Раньше вы могли обещать бросить вредные привычки или начать новое дело, но не доводили задуманное до конца, из-за чего близкие относились к вашим словам с недоверием.

На этот раз всё будет иначе. Вы готовы выстроить четкую систему действий и уверенно двигаться к цели, которая принесет заслуженную награду за упорный труд. Даже если родные или друзья сначала отнесутся к вашим намерениям скептически, ваша решимость поможет преодолеть любое давление.

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