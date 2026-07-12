Лучшая жена по дате рождения: психолог рассказала, кто она

Женщины, родившиеся в определённые дни, часто прекрасно справляются с ролью жены.

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Особые даты, когда рождаются прекрасные жены / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

В какие дни рождаются лучшие жены

Зависит ли то, станет ли женщина хорошей женой, от месяца рождения

Многие верят, что дата рождения может влиять на характер, привычки и даже отношения в паре. Именно поэтому психологи и нумерологи часто анализируют, в какие дни рождаются лучшие жены.

Главред узнал, что таких дат несколько. О них в TikTok рассказала цифровой психолог Александра Русу. Она назвала даты рождения жен, которые всегда верны и преданны своим мужьям.

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"Лучшая жена - самая верная жена. И здесь есть три варианта", - подчеркнула Александра.

О персоне: Александра Русу Александра Русу - цифровой психолог и эксперт по мышлению. В соцсетях она рассказывает, как люди могут улучшить свою жизнь. В Instagram у нее более 10 тысяч подписчиков.

Она разделила лучших жен на три категории по датам рождения. В первую входят женщины, родившиеся 1, 10, 19 или 28 числа. Ко второй категории психолог отнесла жен с датами рождения 3, 12, 21 или 30 числа. В третью категорию входят женщины с датами рождения 9, 18, 27 числа любого месяца.

Какое значения чисел в нумерологии / Инфографика: Главред

При этом стоит помнить, что хорошей женой человека делают не только цифры в календаре, но и жизненный опыт, ценности и взаимное уважение.

Смотрите видео с объяснением психолога:

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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