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Китайский гороскоп на 13–19 июля: Крысам - успех, Кроликам - осторожность

Марина Иваненко
11 июля 2026, 16:38
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Китайский гороскоп на 13–19 июля подскажет, кому стоит беречь деньги, проверять документы и избегать поспешных решений
Китайский гороскоп на неделю
Китайский гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Что прогнозирует китайский гороскоп на 13–19 июля
  • Какие советы получил каждый знак восточного гороскопа

Следующая неделя, с 13 по 19 июля 2026 года, пройдет под эгидой стихий Земли и Металла. Астрологи отмечают, что этот период начнется с решения практических вопросов и завершится временем ускоренных действий. Энергия Земли побудит уделить внимание бюджету, сбережениям и семейным делам, а Металл потребует дисциплины, четкого планирования и работы с документами. В профессиональной сфере пригодятся организаторские навыки, а в личных отношениях - прямолинейность и тактичность. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание The Times of India, главное правило недели для всех знаков - проверять факты, следить за расходами и не делать поспешных выводов.

видео дня

Китайский гороскоп - Лошадь

Лошади могут испытывать эмоциональное давление и раздражительность в начале недели. Астрологи советуют не перегружать себя бытовыми проблемами и работой. Финансовые решения следует принимать очень осторожно, избегая трат под влиянием эмоций или гордости.

Китайский гороскоп - Кролик

Кроликам стоит тщательно взвешивать свои слова и избегать неясных договоренностей на работе. Окружение может казаться холодным или грубым, однако не следует воспринимать критику на свой счет. Спокойная реакция на раздражение поможет избежать серьезных конфликтов.

Китайский гороскоп - Дракон

Представители этого знака могут испытывать стресс из-за финансовых или семейных обязанностей. Чтобы всё успеть, неделю необходимо чётко распланировать. Звёзды советуют внимательно проверять документы, официальные бумаги и не проявлять упрямства в отношениях.

Китайский гороскоп - Обезьяна

Для Обезьян неделя будет очень удачной. Они смогут заметить детали, которые другие упустили. Период идеально подходит для финансового планирования, подготовки отчетов, важных встреч и собеседований. В любви укрепить доверие поможет откровенный и рациональный разговор.

Китайский гороскоп - Собака

Собакам и дальше будет сопутствовать удача в карьере, финансах и семейных делах. Энергия Земли поможет продвинуть вперед давно отложенные задачи. Неделя благоприятна для сбережений и переговоров по недвижимости, а в отношениях главной опорой станет честность.

Китайский гороскоп - Петух

Энергия Металла принесет Петухам успех благодаря дисциплине, хорошей коммуникации и своевременно выполненным задачам. Наведение порядка в документах и исправление прошлых ошибок помогут привлечь удачу. Главное - четко соблюдать установленные правила.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп - Крыса

Крысы начнут неделю с большим запасом энергии и практических идей. Это принесет пользу в учебе, переговорах и карьерном росте. Однако астрологи рекомендуют избегать важных решений в моменты тревоги и контролировать свои расходы.

Китайский гороскоп - Бык

Волам на этой неделе стоит избегать чрезмерного давления со стороны семьи. Астрологи советуют спокойно заниматься своими делами и не брать на себя чужие обязанности. В финансовых вопросах лучше придерживаться заранее намеченного плана действий.

Китайский гороскоп - Тигр

Развития и успеха на этой неделе Тигры смогут добиться благодаря стратегическому планированию, а не силовому давлению. Попытки ускорить события не принесут желаемого результата. Будьте последовательны и спокойны в решении любых рабочих вопросов.

Китайский гороскоп - Змея

Для Змеи лучшей тактикой на ближайшие дни станет спокойное наблюдение за происходящим вокруг. Не спешите вмешиваться в чужие споры или принимать важные решения. Соберите больше фактов, прежде чем предпринимать серьезные шаги.

Китайский гороскоп - Коза

Козам необходимо полностью отделить финансовые вопросы от эмоций. Не совершайте крупных покупок под влиянием хорошего или плохого настроения. Неделя потребует дисциплины, поэтому четко планируйте свой бюджет и избегайте лишних расходов.

Китайский гороскоп - Свинья

Свиньям советуют не перегружать себя лишними размышлениями о скрытых вещах или чужих тайнах. Сосредоточьтесь на простых и понятных задачах. Работа с документами и наведение порядка в делах принесут вам спокойствие и пользу.

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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