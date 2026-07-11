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Фортуна выбрала четырех фаворитов: какие знаки зодиака окажутся в потоке удачи

Мария Николишин
11 июля 2026, 05:30
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В китайском гороскопе Дни посвящения символизируют начало чего-то великого.
Фортуна выбрала четырех фаворитов: какие знаки зодиака окажутся в потоке удачи
Кому скоро невероятно повезет / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Для кого суббота станет днем больших возможностей
  • Какой знак зодиака осуществит давнюю мечту

Четыре китайских знака зодиака привлекут к себе большую удачу и успех уже 11 июля. В китайской астрологии суббота - это День посвящения с энергией Огненной Собаки.

Дни посвящения символизируют начало чего-то великого. Этот день вознаграждает людей, которые наконец-то перестают слишком много думать и делают то, что они на самом деле хотят, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

видео дня

Каким знакам зодиака предсказывают большую удачу

Тигр

Вы долго ждали, когда жизнь снова наладится, и в субботу это наконец произойдет. Может состояться разговор, который изменит ваши планы на оставшуюся часть лета. Если вы выбираете между тем, чтобы остаться дома или отправиться в путь, позвольте любопытству взять верх. Удача, которая вас окружает, ждет не там, где вам удобно, а там, где вы меньше всего ожидаете ее найти.

Кролик

Кто-то наконец готов перестать говорить и сделать шаг навстречу вам. 11 июля все слова начнут превращаться в реальные планы. Вы получите то, чего давно хотели, и это сделает вас безгранично счастливыми.

Змея

В этот день вам не стоит слишком привязываться к своим первоначальным планам, ведь они могут измениться в последнюю минуту. Однако именно это сыграет вам на руку. У вас останутся гораздо лучшие воспоминания, если вы позволите событиям развиваться спонтанно.

Свинья

У вас есть большая мечта, к которой вы стремились любой ценой, и в субботу она наконец-то сбудется. Вам просто нужно сделать один, но уверенный шаг. Именно он даст понять Вселенной, что вы настроены серьезно.

Китайский гороскоп
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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