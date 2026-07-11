Фортуна выбрала четырех фаворитов: какие знаки зодиака окажутся в потоке удачи

Вы узнаете:
- Для кого суббота станет днем больших возможностей
- Какой знак зодиака осуществит давнюю мечту
Четыре китайских знака зодиака привлекут к себе большую удачу и успех уже 11 июля. В китайской астрологии суббота - это День посвящения с энергией Огненной Собаки.
Дни посвящения символизируют начало чего-то великого. Этот день вознаграждает людей, которые наконец-то перестают слишком много думать и делают то, что они на самом деле хотят, пишет Главред со ссылкой на YourTango.
Каким знакам зодиака предсказывают большую удачу
Тигр
Вы долго ждали, когда жизнь снова наладится, и в субботу это наконец произойдет. Может состояться разговор, который изменит ваши планы на оставшуюся часть лета. Если вы выбираете между тем, чтобы остаться дома или отправиться в путь, позвольте любопытству взять верх. Удача, которая вас окружает, ждет не там, где вам удобно, а там, где вы меньше всего ожидаете ее найти.
Кролик
Кто-то наконец готов перестать говорить и сделать шаг навстречу вам. 11 июля все слова начнут превращаться в реальные планы. Вы получите то, чего давно хотели, и это сделает вас безгранично счастливыми.
Змея
В этот день вам не стоит слишком привязываться к своим первоначальным планам, ведь они могут измениться в последнюю минуту. Однако именно это сыграет вам на руку. У вас останутся гораздо лучшие воспоминания, если вы позволите событиям развиваться спонтанно.
Свинья
У вас есть большая мечта, к которой вы стремились любой ценой, и в субботу она наконец-то сбудется. Вам просто нужно сделать один, но уверенный шаг. Именно он даст понять Вселенной, что вы настроены серьезно.
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