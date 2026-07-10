Гороскоп Таро на завтра 11 июля: Тельцам - наслаждаться, Ракам - не давить

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 11 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро для Овна на субботу: Башня, перевернутая

Овны, не секрет, что вы точно знаете, что нужно сделать, и хотите это сделать. Поэтому, когда вы получаете перевернутую карту Башни, это сигнал к тому, чтобы использовать свой интеллект с пользой.

В субботу вы будете всячески избегать проблем. Прежде чем вы их увидите, вы можете их почувствовать. Когда это произойдет, вы поймете, что нужно сделать. Без лишних вопросов.

Телец

Карта Таро для Тельца на субботу: Восьмерка Жезлов, перевернутая

Сегодняшняя энергия имеет медленный ритм. С перевернутой Восьмеркой Жезлов дела движутся не так быстро, как вам хотелось бы.

11 июля может стать прекрасной возможностью наверстать упущенное или получить столь необходимый отдых. Что бы у вас ни было, двигайтесь вперед спокойно и наслаждайтесь тем, что у вас немного меньше дел, чем вы планировали.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на субботу: Пятерка Жезлов, перевернутая

Не нужно никаких драм, Близнецы. Пятерка Жезлов говорит о проблемах, вызванных мнением других людей, но в перевернутом положении вы отстраняетесь от всего этого и сосредотачиваетесь на том, что можете сделать в своем собственном маленьком мире.

Сегодняшний день может быть для вас чрезвычайно спокойным, если вы решите установить четкие границы в отношении того, в каких типах разговоров вы будете участвовать, а в каких - нет.

Рак

Карта Таро для Рака на субботу: Смерть

Карта Таро "Смерть" часто указывает на конец чего-то. Это может быть ситуация, которую вы хотели завершить. В субботу, 11 июля, не давите на себя, чтобы начать что-то новое, пока не будете готовы.

Конечно, будет ощущаться отсутствие того, что раньше вас объединяло. Будет ощущаться пустота. Но это даст вам возможность подумать о том, что вы хотите делать дальше, и исцелиться от любого разочарования, которое вы испытаете, даже если прощание было преднамеренным.

Лев

Карта Таро для Льва на субботу: Туз Жезлов, перевернутый

Иногда творческая энергия приходит не тогда, когда вы этого хотите. В субботу вы можете чувствовать, что у вас нет идей, и это может заставить вас задуматься, как вернуть искру.

Прогуляйтесь или проведите время на природе. Дайте волю своему воображению и посмотрите, как оно вернется более острым и ярким.

Дева

Карта Таро для Девы на субботу: Десятка Пентаклей, перевернутая

Сейчас может быть немного неопределенно, особенно в экономическом плане. Тревоги и опасения могут заставить вас задуматься, что вы можете сделать, чтобы защитить себя в случае непредвиденного финансового события.

Это идеальное время, чтобы дать себе шанс попробовать что-то новое и проявить творчество. Вы никогда не знаете, что сработает. Но полезно мыслить нестандартно.

Весы

Карта Таро для Весов на субботу: Шестерка Жезлов, перевернутая

Не будьте так строги к себе, Весы. Вы можете сделать гораздо больше, чем часто думаете. Когда перевернутая Шестерка Жезлов указывает на то, что вы притворяетесь, не позволяйте этим чувствам неуверенности остановить вас от попыток.

То, чего вы не знаете сейчас, вы можете узнать по ходу дела. То, что вы знаете, вы можете расширить. Дайте себе шанс и не сдавайтесь.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на субботу: Семерка Жезлов, перевернутая

Иногда вам нужно притворяться, пока не добьетесь успеха, Скорпион. Перевернутая Семерка Жезлов подчеркивает чувство неуверенности, которое часто демотивирует вас и отбивает желание что-либо делать.

Вместо того чтобы позволить себе сдаться, вы боретесь с этим и восстанавливаете свою энергию. Сосредоточение на ваших целях и на том, чего вы надеетесь достичь в конце дня, действительно помогает довести дело до конца.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на субботу: Двойка Кубков, перевернутая

Удивительно, как одно различие в вашем мышлении может изменить всё, Стрелец. Перевернутая Двойка Кубков напоминает вам, что не все будут с вами согласны.

Даже если 11 июля у вас нет с этим проблем, это может стать причиной, по которой вы решите не сотрудничать прямо сейчас. Разрыв отношений может быть преодолен мирным путем, и вы сможете решить проблемы без драмы и обид.

Козерог

Карта Таро для Козерога на субботу: Рыцарь Жезлов, перевернутая

Одно небольшое правильное решение может стать очень большой победой, Козерог. Перевернутый Рыцарь Жезлов подчеркивает, как негативные эмоции могут работать против вас, если вы не направите их должным образом.

В субботу очень важно не позволить одному моменту разрушить все отношения или отпуск. Вместо того чтобы злиться и действовать агрессивно, используйте это время для размышлений и обдумывания того, как вы можете изменить ситуацию.

Водолей

Карта Таро для Водолея на субботу: Двойка Пентаклей, перевернутая

В субботу, 11 июля, у вас много дел, и это замечательно, если вы сможете всё успеть.

Но ваша карта Таро, Двойка Пентаклей, перевернутая, напоминает вам, что не стоит переживать, если вы не можете всё успеть. Иногда лучше радоваться тому, что вы делаете, чем слишком сильно себя перенапрягать. На всё нужно время. Так что цените это.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на субботу: Пятерка Пентаклей, перевернутая

Худшее позади, Рыбы. Вы наконец готовы испытать радость успеха, которая придёт к вам 11 июля.

Пятерка Пентаклей, перевернутая, говорит о том, что нужно сосредоточиться на победах, которые вас ждут. Сосредоточение на том, что ждёт впереди, с оптимизмом в сердце подарит вам сегодня наилучшие ощущения.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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