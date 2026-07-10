11 июля удача улыбнется не всем — астрологи назвали пять китайских знаков

Китайский гороскоп предвещает пяти знакам важные перемены уже 11 июля. Астрологи объясняют, кому стоит не упустить шанс и сделать первый шаг.

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Кому повезет 11 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Каким знакам повезет 11 июля

Почему этот день будет благоприятен для новых начинаний

Как не упустить шанс на успех

Суббота, 11 июля 2026 года, по китайскому календарю станет Днём инициации Огненной Собаки в год Огненной Лошади и месяц Древесной Овцы. Дни инициации благоприятны для новых начинаний, но на этот раз особую удачу получат те, кто перестанет откладывать важные решения и сделает первый шаг. Для пяти знаков китайского зодиака обычный выбор в субботу может кардинально изменить дальнейшие планы. Главред расскажет об этом подробнее.

По материалам издания YourTango, больше всего повезет представителям пяти знаков зодиака.

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Тигр

Для Тигров суббота принесет положительные изменения. Случайный разговор может изменить планы на остаток лета, а новое знакомство имеет все шансы перерасти в серьезные отношения.

Главное условие успеха 11 июля - отказаться от привычного сценария и не отклонять спонтанные приглашения. Лучшие возможности ждут там, куда обычно не хочется идти.

Кролик

Для Кроликов этот день станет временем, когда давние обещания наконец превратятся в реальные действия. То, что долгое время откладывалось, получит конкретные сроки или чёткие договоренности. Давнее желание начнёт сбываться именно так, как они и ожидали.

Китайский гороскоп инфографика / Главред

Змея

Для Змей неожиданные изменения планов окажутся подарком судьбы. Если встреча отменится или запланированное заведение будет закрыто, не стоит расстраиваться. Альтернативный вариант принесет гораздо больше положительных эмоций и приятных впечатлений.

Лошадь

Для Лошадей 11 июля будет особенно удачным в сфере личных отношений. Человек, чье внимание для вас важно, проявит инициативу или сделает приятный жест. Это напомнит, что настоящая удача не всегда связана с деньгами или карьерой, а часто проявляется через поддержку и заботу близких.

Петух

Для Петухов даже одно короткое сообщение или случайная остановка по дороге домой могут запустить цепь приятных событий. Астрологи советуют не ждать идеального момента, а действовать. Именно активность станет главным ключом к удаче в этот день.

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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