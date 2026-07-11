Люди, рожденные в конкретные даты, особенно ценят верность в отношениях

Вы узнаете:
- Даты рождения 2, 11, 20 и 29
- Даты рождения 4, 13, 22 и 31
- Даты рождения 8, 17 и 26
Верность считается одной из главных основ крепких отношений, ведь именно доверие помогает партнерам строить прочный союз. Нумерологи считают, что для людей, рожденных в определенные даты, преданность второй половинки играет особенно важную роль. Об этом сообщает издание Главред со ссылкой на Times of India.
Даты рождения 2, 11, 20 и 29
Согласно нумерологии, эти даты находятся под покровительством Луны, которая символизирует эмоциональность, искренность и глубокую привязанность. Люди, появившиеся на свет в такие дни, стремятся к сильной эмоциональной связи и считают взаимную верность обязательной составляющей счастливых отношений. Если они принимают на себя обязательства, то ожидают такой же честности и преданности от своего партнера.
Даты рождения 4, 13, 22 и 31
Рожденные в эти даты, как утверждают нумерологи, находятся под влиянием Раху – планеты решительности и стабильности. Такие люди могут быть более ревнивыми, поэтому особенно ценят надежность и верность избранника. Уверенность в партнере становится для них основой для построения долгосрочного союза.
Даты рождения 8, 17 и 26
Те, кто родился в эти дни, находятся под влиянием Сатурна – планеты ответственности и долгосрочной стабильности. Люди, рожденные в такие дни, серьезно относятся к любви и отношениям, высоко ценя искренность и верность.
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