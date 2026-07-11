Люди, рожденные в конкретные даты, особенно ценят верность в отношениях

Нумерологи считают, что для людей, рожденных в определенные даты, преданность второй половинки играет особенно важную роль.

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Верность считается одной из главных основ крепких отношений / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Даты рождения 2, 11, 20 и 29

Даты рождения 4, 13, 22 и 31

Даты рождения 8, 17 и 26

Верность считается одной из главных основ крепких отношений, ведь именно доверие помогает партнерам строить прочный союз. Нумерологи считают, что для людей, рожденных в определенные даты, преданность второй половинки играет особенно важную роль. Об этом сообщает издание Главред со ссылкой на Times of India.

Даты рождения 2, 11, 20 и 29

Согласно нумерологии, эти даты находятся под покровительством Луны, которая символизирует эмоциональность, искренность и глубокую привязанность. Люди, появившиеся на свет в такие дни, стремятся к сильной эмоциональной связи и считают взаимную верность обязательной составляющей счастливых отношений. Если они принимают на себя обязательства, то ожидают такой же честности и преданности от своего партнера.

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Даты рождения 4, 13, 22 и 31

Рожденные в эти даты, как утверждают нумерологи, находятся под влиянием Раху – планеты решительности и стабильности. Такие люди могут быть более ревнивыми, поэтому особенно ценят надежность и верность избранника. Уверенность в партнере становится для них основой для построения долгосрочного союза.

Даты рождения 8, 17 и 26

Те, кто родился в эти дни, находятся под влиянием Сатурна – планеты ответственности и долгосрочной стабильности. Люди, рожденные в такие дни, серьезно относятся к любви и отношениям, высоко ценя искренность и верность.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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