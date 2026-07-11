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Гороскоп Таро на завтра 12 июля: Овнам - подумать, Близнецам - шаг вперед

Алена Кюпели
11 июля 2026, 17:15
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 19 февраля
Гороскоп Таро на 12 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на воскресенье для Овна: Мир

Карта Таро "Мир" предвещает вам очень удачное гадание. Она символизирует завершение определенного этапа вашей жизни с действительно хорошим результатом. Вы достигаете цели или пережили позитивный опыт, оставивший множество воспоминаний на всю жизнь.

12 июля Луна, переходящая в Рак, приглашает вас насладиться комфортом. Ваши безопасные места помогут восстановить душевное равновесие и дадут возможность подумать.

Телец

Карта Таро на воскресенье для Тельца: Десятка Кубков, перевернутая

Вы готовы перейти к новой главе вашей личной жизни. Перевернутая Десятка Кубков говорит о разрыве отношений, на которые вы возлагали большие надежды, но решили, что они вам не подходят.

Горевать - это нормально, Телец, но не вините себя. Учитесь на ошибках и станьте лучше благодаря этому опыту. Как говорится: "Спасибо. Дальше!"

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на воскресенье: Император, перевернутая

Не каждую битву нужно встречать лицом к лицу, Близнецы. Император в перевернутом положении говорит вам, что нужно сдержать свой боевой дух. Вам не нужно тратить энергию на спор, даже если он вас раздражает.

12 июля вы опережаете свои эмоциональные вспышки. Вам не нужно постоянно пытаться победить. Иногда лучше поднять белый флаг и двигаться дальше.

Рак

Карта Таро для Рака на воскресенье: Справедливость

Жизнь несправедлива, Рак, и карта Справедливости - это призыв к равному обращению. Часть вас может задаваться вопросом, почему вы не пытаетесь сделать мир лучше.

Вы беспокоитесь о человеке в вашей жизни, которому, кажется, достается меньше всего на работе или в отношениях. Вы знаете, каково это, поэтому вас сейчас беспокоят обстоятельства. Ваша дружба может многое изменить.

Лев

Карта Таро на воскресенье для Льва: Восьмерка Пентаклей, перевернутая

Восьмерка Пентаклей в перевернутом положении говорит о выгорании. О чувстве, когда с вас достаточно. Возможно, вы чувствуете, что в последнее время слишком много сделали или недостаточно отдыхаете.

Вам нужно быть особенно осторожными, когда Луна входит в Рак, потому что это вызывает ощущение усталости от мира, так как она находится в вашем доме завершений. 12 июля некоторые ситуации, даже те, от которых вы действительно не хотите избавляться, кажутся вам больше не подходящими.

Прежде чем делать то, о чем потом пожалеете, помните о протоколе HALT: проверьте, не голодны ли вы, не злы ли, не одиноки ли или не устали ли, прежде чем принимать судьбоносное решение.

Дева

Карта Таро на воскресенье для Девы: Рыцарь Мечей

Если вы не можете быть смелыми и открыто выражать свои мысли с друзьями, с кем же вы тогда можете по-настоящему поговорить? Рыцарь Мечей - карта Таро, символизирующая честный разговор, который порой бывает неловким.

Сегодня вы находитесь на перепутье, где должны сказать то, что вам нужно сказать. Возможно, вы не сможете выразить свои мысли идеально, и это нормально. Правильный человек выслушает вас без осуждения. А если он обидится, это просто знак того, что вы находитесь не в той ситуации, в которой должны быть.

Весы

Карта Таро на воскресенье для Весов: Король Пентаклей

Сегодня Луна входит в Рак. Вы находитесь в секторе социального статуса. В воскресенье у вас прекрасная возможность заняться тем, чем вы всегда хотели заниматься в своей карьере. Король Пентаклей символизирует финансовые выгоды от работы. Поэтому в воскресенье пора подумать о том, кем вы действительно хотите быть, когда находитесь в режиме босса.

Вам не обязательно быть лидером; иногда оставаться в тени - это мощная позиция, чтобы оказать влияние (и заработать деньги). Весы, какой бы путь вы ни выбрали, выбирайте его от всего сердца.

Скорпион

Карта Таро на воскресенье для Скорпиона: Император

Карта Таро "Император" символизирует авторитет. Это человек, который принимает решения самостоятельно и легко руководит другими. Ею управляет Марс, который также управляет вами.

12 июля настало время вам принять свою силу и использовать её во благо себе. Вхождение Луны в Рак, мягкий, но трудолюбивый знак зодиака, может означать стремление к интеллектуальному увлечению, требующему значительных жертв времени и энергии.

Не отступайте, потому что это трудно. Многие мечты требуют от вас принятия сложных решений. Главное, вы можете это сделать.

Стрелец

Карта Таро на воскресенье для Стрельца: Девятка Пентаклей

Число девять в Таро символизирует финансовую выгоду. Поскольку масть Пентаклей ассоциируется с деньгами, вас ждёт очень прибыльное гадание в воскресенье, 12 июля.

К счастью, вхождение Луны в Рак активирует ваш сектор общих ресурсов. У вас есть возможность получить то, о чём вы просите. Будь то деньги, долг к погашению или подарок, не бойтесь высказать свою просьбу. Звёзды на вашей стороне.

Козерог

Карта Таро на воскресенье для Козерога: Звезда

Козерог, никогда не поздно всё исправить, если рядом правильный человек и подходящая ситуация. Новолуние в Раке наступит 14-го числа, давая вам шанс начать всё заново в тех областях, где, как вам кажется, любовь могла бы быть намного лучше.

Карта Таро "Звезда" говорит о надежде и ощущении, что ваши желания очень близки к исполнению. Возможно! Луна может быть знаком того, почему. Когда Луна входит в Рак, она подчёркивает ваш сектор отношений. Следующие несколько дней могут многое рассказать о вашем будущем.

Водолей

Карта Таро на воскресенье для Водолея: Тройка Жезлов, перевернутая

Иногда бывает трудно получить желаемое по разным причинам, и перевернутая Тройка Жезлов говорит обо всех задержках, которые часто возникают в процессе.

Конфликты в расписании или нежелание людей отвечать могут сильно расстраивать. Порой это может заставить вас сдаться. Однако 12 июля вы поймете, что вам не нужно зацикливаться на всем этом. Держитесь, Водолеи, пока все не наладится, потому что это обязательно произойдет.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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