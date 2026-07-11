Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля: Львам — творчество, Козерогам — любовь

Гороскоп на неделю для всех знаков покажет, кому новолуние принесет успех в любви и работе, а кого заставит пересмотреть планы

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Гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Как новолуние и ретроградный Меркурий повлияют на неделю

Какие изменения и возможности ждут каждый знак зодиака

На следующей неделе нас ждет Новолуние в знаке Рака, которое наступит 14 июля. Астрологи говорят, что это время подходит для того, чтобы разобраться со своими эмоциями, отпустить прошлые обиды и открыться людям. Также в этот период продолжается ретроградный Меркурий, поэтому в работе и быту возможны мелкие ошибки - звезды советуют дважды проверять все документы. Главред расскажет об этом подробнее.

ИзданиеYourTango сообщает , что неделя будет удачной для планирования будущего и командной работы, а выходные принесут гармонию в личную жизнь.

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Гороскоп на неделю - Овен

Уделите время дому и наведению порядка в жилище. В конце недели вам будет проще завершить старые дела, а выходные принесут романтическое настроение и успех в общении.

Гороскоп на неделю - Телец

Неделя будет удачной для командной работы. Вы можете получить новые обязанности или стать лидером. Выходные подарят одиноким Тельцам новые знакомства, а тем, кто находится в отношениях, - улучшение взаимопонимания.

Гороскоп на неделю - Близнецы

Вам удастся преодолеть неуверенность в себе. Смело делитесь своими идеями с окружающими. Конец недели лучше провести с близкими людьми, а воскресенье посвятить творчеству.

Гороскоп на неделю - Рак

Вас ждут серьёзные внутренние перемены. Новолуние 14 июля поможет закрыть старые проблемы. Чаще выходите в свет и не отказывайтесь от помощи друзей.

Гороскоп на неделю - Лев

Начало недели заставит вспомнить прошлое из-за ретроградного Меркурия. В то же время у вас появится много сил для новых творческих проектов. На выходных вы сможете окончательно разобраться со старыми проблемами.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю - Дева

Ваше общение с людьми станет значительно активнее, появится возможность восстановить старые связи. Выходные станут прекрасным временем, чтобы продемонстрировать свои таланты на работе или в хобби.

Гороскоп на неделю - Весы

В карьере появятся новые возможности, и вы сможете проявить себя как лидер. В конце недели возможны замечания со стороны руководства, поэтому тщательно проверяйте свою работу.

Гороскоп на неделю - Скорпион

Займитесь планированием карьеры, но не спешите начинать новые масштабные проекты. В середине недели вы почувствуете прилив смелости, а выходные обязательно посвятите отдыху.

Гороскоп на неделю - Стрелец

Для вас начинается новый, более светлый этап в жизни. Появятся надежда и силы двигаться дальше после длительной усталости. В конце недели вы сможете четко спланировать свои шаги на будущее.

Гороскоп на неделю - Козерог

Эта неделя принесет счастье в личную жизнь. Цените поддержку близких и учитесь быть благодарными за то, что у вас есть. Выходные подойдут для того, чтобы поставить перед собой большие цели.

Гороскоп на неделю - Водолей

Новолуние поможет вам навести порядок в повседневных делах и вернуться к полезным привычкам. Работа в коллективе принесет гораздо больше пользы, чем самостоятельная работа.

Гороскоп на неделю - Рыбы

Вас ждет волна вдохновения, поэтому неделя прекрасно подходит для творчества. Однако официальный старт новых дел лучше отложить. На выходных вам будет легко найти компромисс в спорах.

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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