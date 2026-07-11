Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля: Львам — творчество, Козерогам — любовь

Читайте в материале:
- Как новолуние и ретроградный Меркурий повлияют на неделю
- Какие изменения и возможности ждут каждый знак зодиака
На следующей неделе нас ждет Новолуние в знаке Рака, которое наступит 14 июля. Астрологи говорят, что это время подходит для того, чтобы разобраться со своими эмоциями, отпустить прошлые обиды и открыться людям. Также в этот период продолжается ретроградный Меркурий, поэтому в работе и быту возможны мелкие ошибки - звезды советуют дважды проверять все документы. Главред расскажет об этом подробнее.
ИзданиеYourTango сообщает , что неделя будет удачной для планирования будущего и командной работы, а выходные принесут гармонию в личную жизнь.
Гороскоп на неделю - Овен
Уделите время дому и наведению порядка в жилище. В конце недели вам будет проще завершить старые дела, а выходные принесут романтическое настроение и успех в общении.
Гороскоп на неделю - Телец
Неделя будет удачной для командной работы. Вы можете получить новые обязанности или стать лидером. Выходные подарят одиноким Тельцам новые знакомства, а тем, кто находится в отношениях, - улучшение взаимопонимания.
Гороскоп на неделю - Близнецы
Вам удастся преодолеть неуверенность в себе. Смело делитесь своими идеями с окружающими. Конец недели лучше провести с близкими людьми, а воскресенье посвятить творчеству.
Гороскоп на неделю - Рак
Вас ждут серьёзные внутренние перемены. Новолуние 14 июля поможет закрыть старые проблемы. Чаще выходите в свет и не отказывайтесь от помощи друзей.
Гороскоп на неделю - Лев
Начало недели заставит вспомнить прошлое из-за ретроградного Меркурия. В то же время у вас появится много сил для новых творческих проектов. На выходных вы сможете окончательно разобраться со старыми проблемами.
Гороскоп на неделю - Дева
Ваше общение с людьми станет значительно активнее, появится возможность восстановить старые связи. Выходные станут прекрасным временем, чтобы продемонстрировать свои таланты на работе или в хобби.
Гороскоп на неделю - Весы
В карьере появятся новые возможности, и вы сможете проявить себя как лидер. В конце недели возможны замечания со стороны руководства, поэтому тщательно проверяйте свою работу.
Гороскоп на неделю - Скорпион
Займитесь планированием карьеры, но не спешите начинать новые масштабные проекты. В середине недели вы почувствуете прилив смелости, а выходные обязательно посвятите отдыху.
Гороскоп на неделю - Стрелец
Для вас начинается новый, более светлый этап в жизни. Появятся надежда и силы двигаться дальше после длительной усталости. В конце недели вы сможете четко спланировать свои шаги на будущее.
Гороскоп на неделю - Козерог
Эта неделя принесет счастье в личную жизнь. Цените поддержку близких и учитесь быть благодарными за то, что у вас есть. Выходные подойдут для того, чтобы поставить перед собой большие цели.
Гороскоп на неделю - Водолей
Новолуние поможет вам навести порядок в повседневных делах и вернуться к полезным привычкам. Работа в коллективе принесет гораздо больше пользы, чем самостоятельная работа.
Гороскоп на неделю - Рыбы
Вас ждет волна вдохновения, поэтому неделя прекрасно подходит для творчества. Однако официальный старт новых дел лучше отложить. На выходных вам будет легко найти компромисс в спорах.
Читайте также:
- Китайский гороскоп на завтра, 12 июля: Змеям - волнение, Крысам - восстановление
- Три знака зодиака притягивают деньги: кто разбогатеет уже сегодня
- Фортуна выбрала четырёх фаворитов: какие знаки зодиака окажутся в потоке удачи
Что следует учитывать читателю
Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред