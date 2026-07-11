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Гороскоп Таро на неделю с 13 по 19 июля: Тельцам - уют, Весам - выбор

Марина Иваненко
11 июля 2026, 15:25
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Таро-гороскоп для всех знаков зодиака на 13–19 июля: новолуние в Раке и ретроградный Меркурий изменят ход событий
Таро-гороскоп на неделю
Таро-гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Какие изменения и советы ждут каждый знак зодиака
  • Как астрологические события повлияют на период с 13 по 19 июля

Следующая неделя, с 13 по 19 июля 2026 года, пройдет под влиянием карты Туз Кубков, которая обещает всем знакам зодиака ощущение гармонии и удовлетворения. Главными астрологическими событиями этого периода станут новолуние в знаке Рака 14 июля, а также продолжающееся ретроградное движение Меркурия. Астрологи предупреждают о возможных бытовых недоразумениях или спорах с родственниками, однако советуют больше доверять собственной интуиции. Главред расскажет об этом подробнее.

По данным YourTango, эта неделя будет удачной для воплощения скрытых желаний и подведения промежуточных итогов.

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Ниже приведены подробные советы астрологов для каждого представителя зодиакального круга на основе карт Таро.

Таро-гороскоп для Овна - Отшельник

Овнам рекомендуют снизить активность и побыть наедине со своими мыслями. Представителям этого знака лучше отказаться от массовых встреч и посвятить несколько вечеров отдыху. Если возникает тревога, разобраться в себе поможет ведение дневника перед сном.

Таро-гороскоп для Тельца - Четвёрка Жезлов

Тельцов ждёт комфортная и спокойная неделя в кругу семьи. Поскольку новолуние 14 июля приходится на знак Рака, символизирующий домашний уют, любые заботы о доме принесут максимальную пользу и радость.

Таро-гороскоп для Близнецов - Два Меча

Близнецам предстоит принять важное решение, которое они долгое время откладывали. Ретроградный Меркурий может мешать чёткому логическому мышлению, поэтому астрологи советуют не перегружать себя анализом, а опираться на внутренние ощущения.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Таро-гороскоп для Рака - Звезда

Для Раков наступает удачный период, когда затянувшиеся проблемы начнут решаться сами собой. Во время новолуния 14 июля представителям этого знака стоит позволить другим людям помогать им и заботиться о них, вместо того чтобы выполнять всю работу самостоятельно.

Таро-гороскоп для Льва - Восьмерка Кубков

Львам советуют отказаться от того, что уже утратило свою актуальность, даже если раньше это дело или отношения приносили удовольствие. Пришло время сделать шаг назад, быть честными с собой и освободить место в жизни для новых перспектив.

Таро-гороскоп для Девы - Королева Пентаклей

Благодаря влиянию Венеры Девы почувствуют финансовую стабильность и достаток. На этой неделе они будут щедрыми и практичными, что положительно повлияет на окружающих. Однако важно не только отдавать энергию, но и позволять другим заботиться о себе.

Таро-гороскоп для Весов - Правосудие

Весам необходимо прекратить постоянные колебания и наконец сделать выбор. Ретроградный Меркурий затрудняет этот процесс, поэтому астрологи рекомендуют определить для себя четкий дедлайн - 14 июля. После принятия решения наступит эмоциональное облегчение.

Таро-гороскоп для Скорпиона - Смерть

Эта неделя символизирует завершение определенного жизненного этапа. Из-за ретроградного Меркурия могут вернуться старые воспоминания и обиды. Карта "Смерть" указывает на то, что эти чувства нужно окончательно отпустить, чтобы освободить место для перемен.

Таро-гороскоп для Стрельца - Семерка Кубков

Стрельцы могут столкнуться с проблемой слишком большого выбора, которая мешает начать действовать. В то же время ретроградный Нептун поможет прояснить ситуацию. Астрологи советуют подумать о своих целях на ближайшие несколько месяцев и выбрать путь, ведущий к ним.

Таро-гороскоп для Козерога - Десятка Жезлов

Самый сложный этап работы для Козерогов уже остался позади. Теперь можно расслабиться и воспользоваться результатами своего труда. Несмотря на наличие текущих обязанностей, обязательно нужно найти время для отдыха или делегировать часть задач.

Таро-гороскоп для Водолея - Колесница

Водолеям придётся самостоятельно преодолевать трудности и хаос, не дожидаясь, пока проблемы исчезнут сами по себе. Ретроградный Меркурий может нарушить совместные планы с друзьями, поэтому стоит заранее подготовить несколько альтернативных вариантов действий.

Таро-гороскоп для Рыб - Верховная Жрица

У Рыб значительно обострится интуиция. Им советуют обращать внимание на свои сны и внезапные предчувствия, поскольку они могут подсказать правильные ответы. На этой неделе Рыбам не нужны рациональные доказательства того, что они чувствуют сердцем.

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Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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