Удача улыбнется трем знакам зодиака: астролог назвала счастливчиков июля

Период с 13 по 19 июля 2026 года станет судьбоносным для трёх знаков зодиака.

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Три знака зодиака, которым предстоит период невероятной удачи / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Каким трем знакам зодиака больше всего повезет с 13 по 19 июля

Почему молодой Луна в Раке станет особенной для многих

Как использовать энергию недели, чтобы привлечь удачу

С 13 по 19 июля 2026 года три знака зодиака могут ощутить особый прилив удачи и новых возможностей. На этой неделе стоит больше доверять своей интуиции, не бояться перемен и позволить себе поверить в собственные силы.

Главред узнал, какие знаки зодиака поймают удачу за хвост.

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Важную роль в этот период будет играть молодая Луна в Раке, которая наступит 14 июля. По прогнозу духовного астролога Кейт Роуз, это явление символизирует новое начало, обновление и время для воплощения замыслов. Такой период может вдохновить на смелые решения и помочь двигаться к желанным целям.

Астролог отмечает, что удача часто приходит тогда, когда человек готов её принять. Вера в собственные возможности, открытость новому и готовность действовать могут стать ключом к позитивным изменениям.

Скорпион

Для Скорпионов эта неделя может стать периодом второго шанса. Новолуние в Раке 14 июля, по прогнозу астролога, откроет возможность вернуться к идеям или планам, которые ранее остались нереализованными.

Это благоприятное время, чтобы задуматься о том, чего вы давно хотели, но боялись начать. Это может касаться смены работы, переезда, нового проекта или важного решения, способного изменить вашу жизнь.

Скорпионам советуют не сомневаться в собственных силах и позволить себе сделать шаг навстречу мечтам. На этой неделе стоит быть смелее и не отказываться от возможностей, которые могут появиться на пути.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Стрелец

Для Стрельцов неделя может принести новые идеи, вдохновение и неожиданные подсказки. 19 июля Луна в Весах образует благоприятный аспект с Юпитером в Льве - это период, когда могут появиться интересные предложения или важные мысли.

Стрельцам стоит внимательнее прислушиваться к людям вокруг себя. Именно благодаря общению могут появиться новые возможности или идеи, которые помогут изменить жизнь к лучшему.

На этой неделе представителям этого знака советуют не занижать собственные ожидания. Стоит мыслить масштабнее, быть открытыми к приключениям и не бояться сделать шаг в неизвестность.

Весы

Для Весов этот период может стать временем новых партнерств и важных знакомств. 19 июля Марс в Близнецах войдет в соединение с Сатурном в Овне, что, согласно астрологическим прогнозам, может способствовать появлению людей или предложений, способных открыть новый этап в жизни.

Весам напоминают, что не обязательно всё делать самостоятельно. Поддержка других людей может помочь достичь целей быстрее, однако важно внимательно выбирать тех, кому вы доверяете.

На этой неделе главным станет действие. Возможности могут появиться неожиданно, но результат будет зависеть от того, осмелятся ли Весы ими воспользоваться. Астрологи советуют верить в собственные силы и не сдерживать себя на пути к желаемому.

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Об источнике: Your Tango YourTango - это популярное онлайн-издание, специализирующееся на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13. Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, советы экспертов и аналитические материалы.

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