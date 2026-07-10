Три месяца рождения имеют редкий дар: их аура меняет жизни людей

Астрологи выделили людей которые, как считается, обладают теплой энергетикой и природным даром поддерживать других.

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Некоторым людям легко удается успокоить окружающих / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

Какие месяцы рождения связывают с самой сильной аурой

Почему этих людей называют прирожденными целителями

Что отличает рожденных в феврале, июле и октябре

Некоторым людям легко удается успокоить окружающих, поддержать в трудный момент и создать ощущение безопасности. Астрологи считают, что такие качества могут быть особенно характерны для людей, родившихся в трех определенных месяцах года.

По их мнению, именно эти люди чаще становятся "миротворцами", умеют выслушать, проявляют искреннее сочувствие и помогают другим справляться с эмоциональными переживаниями. Об этом пишет Parade.

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Февраль

Рожденных в феврале астрологи называют людьми с особенно мягкой и заботливой энергетикой. Считается, что они тонко чувствуют настроение окружающих и быстро замечают, когда кому-то нужна поддержка.

Если человек появился на свет под знаком Рыб или Водолея, ему нередко приписывают способность создавать атмосферу доверия. Рядом с такими людьми другим проще открыто говорить о своих переживаниях, эмоциях и мечтах.

По мнению астрологов, февральские именинники напоминают окружающим о важности не только логики, но и чувств, помогая сохранять внутреннее равновесие.

Июль

Люди, родившиеся в июле, считаются очень эмоциональными и отзывчивыми. Несмотря на то что они стараются сохранять самообладание, желание поддержать близких часто оказывается для них важнее собственных интересов.

Астрологи считают, что такие люди умеют слушать / Фото: tiktok.com/@empathiccoach

Астрологи отмечают, что Раки и Львы, появившиеся на свет в июле, получают особое удовлетворение от помощи другим. Их забота и искреннее участие помогают окружающим чувствовать себя спокойнее и увереннее.

Именно поэтому, как считают астрологи, рядом с июльскими именинниками многие быстро ощущают доверие, даже если познакомились совсем недавно.

Октябрь

Рожденным в октябре астрологи приписывают природное обаяние, дипломатичность и стремление к справедливости. Весы и Скорпионы, по их мнению, умеют внимательно выслушать обе стороны конфликта и найти решение без лишних споров.

Считается, что такие люди легко располагают к себе благодаря спокойствию и доброжелательности. Они стараются поддерживать тех, кто оказался в сложной ситуации, и помогают окружающим почувствовать себя услышанными.

По мнению астрологов, именно способность сочетать эмпатию, тактичность и желание объединять людей делает рожденных в октябре одними из самых надежных друзей и союзников.

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