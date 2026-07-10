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Три месяца рождения имеют редкий дар: их аура меняет жизни людей

Константин Пономарев
10 июля 2026, 17:50
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Астрологи выделили людей которые, как считается, обладают теплой энергетикой и природным даром поддерживать других.
Некоторым людям легко удается успокоить окружающих
Некоторым людям легко удается успокоить окружающих / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Какие месяцы рождения связывают с самой сильной аурой
  • Почему этих людей называют прирожденными целителями
  • Что отличает рожденных в феврале, июле и октябре

Некоторым людям легко удается успокоить окружающих, поддержать в трудный момент и создать ощущение безопасности. Астрологи считают, что такие качества могут быть особенно характерны для людей, родившихся в трех определенных месяцах года.

По их мнению, именно эти люди чаще становятся "миротворцами", умеют выслушать, проявляют искреннее сочувствие и помогают другим справляться с эмоциональными переживаниями. Об этом пишет Parade.

видео дня

Февраль

Рожденных в феврале астрологи называют людьми с особенно мягкой и заботливой энергетикой. Считается, что они тонко чувствуют настроение окружающих и быстро замечают, когда кому-то нужна поддержка.

Если человек появился на свет под знаком Рыб или Водолея, ему нередко приписывают способность создавать атмосферу доверия. Рядом с такими людьми другим проще открыто говорить о своих переживаниях, эмоциях и мечтах.

По мнению астрологов, февральские именинники напоминают окружающим о важности не только логики, но и чувств, помогая сохранять внутреннее равновесие.

Июль

Люди, родившиеся в июле, считаются очень эмоциональными и отзывчивыми. Несмотря на то что они стараются сохранять самообладание, желание поддержать близких часто оказывается для них важнее собственных интересов.

Астрологи считают, что такие люди умеют слушать
Астрологи считают, что такие люди умеют слушать / Фото: tiktok.com/@empathiccoach

Астрологи отмечают, что Раки и Львы, появившиеся на свет в июле, получают особое удовлетворение от помощи другим. Их забота и искреннее участие помогают окружающим чувствовать себя спокойнее и увереннее.

Именно поэтому, как считают астрологи, рядом с июльскими именинниками многие быстро ощущают доверие, даже если познакомились совсем недавно.

Октябрь

Рожденным в октябре астрологи приписывают природное обаяние, дипломатичность и стремление к справедливости. Весы и Скорпионы, по их мнению, умеют внимательно выслушать обе стороны конфликта и найти решение без лишних споров.

Считается, что такие люди легко располагают к себе благодаря спокойствию и доброжелательности. Они стараются поддерживать тех, кто оказался в сложной ситуации, и помогают окружающим почувствовать себя услышанными.

По мнению астрологов, именно способность сочетать эмпатию, тактичность и желание объединять людей делает рожденных в октябре одними из самых надежных друзей и союзников.

Смотрите в видео о том, каких людей называют называют обладателями самой сильной ауры:

Ранее Главред писал о том, какие люди родились "под счастливой звездой". Существует мнение, что некоторые рождаются "под счастливой звездой", ведь они легко притягивают к себе возможности и благосостояние.

Также сообщалось о том, каким знакам откроются новые возможности в самый важный день июля. Ретроградный Нептун поможет пяти знакам зодиака увидеть скрытую правду, избавиться от иллюзий и принять решения, которые давно откладывались.

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