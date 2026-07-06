Какие люди родились 'под счастливой звездой': их удача не знает границ

Некоторым людям суждено появляться в нужном месте в нужное время.

https://horoscope.glavred.info/kakie-lyudi-rodilis-pod-schastlivoy-zvezdoy-ih-udacha-ne-znaet-granic-10778375.html Ссылка скопирована

Тест по дате рождения / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие даты рождения связывают с большой удачей

Почему эти люди легко добиваются успеха

Существует мнение, что некоторые люди рождаются "под счастливой звездой", ведь они легко притягивают к себе возможности и благосостояние.

По словам нумерологов, есть четыре даты рождения, которые больше всего связаны со "счастливой звездой". Родившиеся в это время люди могут раскрыть свой максимальный потенциал, пишет Главред со ссылкой на Parade.

видео дня

Какие даты рождения связаны со "счастливой звездой"

Родившиеся 7-го числа

Те, кто родился 7-го числа, ассоциируются с духовной мудростью. Они словно идут по жизни в природной гармонии с высшими силами. Родившиеся в этот день легко оказываются в нужном месте в нужное время.

Родившиеся 8 числа

В нумерологии число 8 связано с достатком, материальным богатством и кармой. Родившиеся в этот день обладают врожденным пониманием законов Вселенной, зная, куда направить свои усилия и когда отступить от ситуаций, предвещающих лишь проблемы. Неудачи сдерживают их лишь временно. Их удача - синоним стойкости и уверенности.

Родившиеся 21-го числа

Родившиеся 21-го числа чрезвычайно благословлены. В нумерологии это число известно как "Корона волхвов". Оно символизирует удачу и лидерство. Это позволяет родившимся в этот день открывать новые двери на протяжении всей жизни.

Родившиеся 31 числа

Родившиеся 31-го числа обладают удачей, которую часто игнорируют другие. Они успешны, ведь посвящают себя самовыражению и развитию своего истинного "я". Благодаря постоянной сосредоточенности они знают, как находить общий язык с разными людьми. Такие люди прокладывают свой путь, воплощая желания в жизнь.

Какое значения чисел в нумерологии / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что следует учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред