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Выигрывают в лотерею с первого раза: названы даты рождения счастливчиков

Анна Косик
4 июля 2026, 13:36
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Эксперты по нумерологии назвали даты, в которые рождаются люди, которым везет в жизни.
лотерея, нумерология
Есть три даты, когда рождаются люди, которым везет / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

  • В какие дни рождаются люди, которым улыбается удача
  • Когда рождаются люди, которым везет в любви

В жизни часто встречаются люди, которым везет. Они могут выиграть в лотерею и часто получают желаемое без лишних усилий. Нумерологи считают, что причиной этого может быть дата их рождения.

Главред узнал, что есть три даты, в которые часто рождаются счастливчики. О них подробнее рассказало издание Parade.

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Даты рождения счастливчиков

Люди, родившиеся 3-го числа, как правило, испытывают исключительную удачу. В астрологии число 3 ассоциируется с Юпитером - планетой, управляющей расширением и положительными результатами.

Эти люди часто являются социальными магнитами, поэтому оказываются в нужном месте в нужное время. Эта дата рождения привлекает удачу и возможности благодаря своим творческим талантам, коммуникативным способностям и природному жизнерадостному и юмористическому настроению.

Люди, родившиеся 15-го числа, обычно добиваются успеха в романтических или личных отношениях. Благодаря своей добродушию и гостеприимству другие естественным образом тянутся к ним.Однако это не означает, что они никогда не сталкиваются с трудностями со своими партнерами, друзьями или семьёй. Тем не менее, когда они стремятся к более глубоким контактам с окружающими, Вселенная часто приходит на помощь, чтобы исполнить их желания относительно этих связей.

Об источнике: Parade

Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, являющийся цифровым продолжением известного журнала Parade, который ранее распространялся в США в виде воскресной газетной вставки.

Одна из основных тем - новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления еды.

Журнал Parade был основан в 1941 году.

На протяжении многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.

Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (а в формате электронного журнала - в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

Люди, родившиеся 28-го числа, - воплощение харизмы. Хотя тем, кто родился в этот день, возможно, придётся приложить определённые усилия для достижения своих целей, их естественная склонность - проявлять инициативу.

Какое значения чисел в нумерологии
Какое значения чисел в нумерологии / Инфографика: Главред

Многие считают, что обаяние таких людей непревзойденно, поэтому окружающие склонны следовать их примеру.

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Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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