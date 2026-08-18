Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Названы три самых упрямых месяца рождения: их невозможно переубедить

Константин Пономарев
18 августа 2026, 18:15
google news Подпишитесь
на нас в Google
Некоторые месяцы рождения связывают с особенно сильным упрямством. Эти люди доверяют собственной логике, не поддаются давлению и редко меняют мнение.
Названы три самых упрямых месяца рождения
Названы три самых упрямых месяца рождения / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Почему рожденных в апреле практически невозможно переубедить
  • Что заставляет майских именинников до последнего стоять на своем
  • Какая черта не позволяет рожденным в августе легко признать ошибку

Астрологи считают, что месяц рождения может влиять не только на характер человека, но и на его готовность менять собственные решения. Представители трех месяцев особенно настойчиво защищают свои взгляды и редко отступают под давлением окружающих.

При этом упрямство далеко не всегда следует считать недостатком. Такая черта помогает сохранять верность своим принципам, доводить сложные дела до конца и не соглашаться на решения, о которых позднее придется пожалеть. Об этом пишет Parade.

видео дня

Апрель

Рожденные в апреле находятся под влиянием энергичного Овна или основательного Тельца. Представители обоих знаков не любят, когда им указывают, как поступать, и могут сопротивляться даже вполне разумным советам.

Как только апрельские именинники определяются со своей позицией, обсуждение для них фактически заканчивается. Они могут внимательно выслушать собеседника, однако попытки оказать давление нередко вызывают противоположный эффект.

Таким людям важно самостоятельно прийти к новому выводу. Даже убедительные аргументы не сработают мгновенно, если перемена мнения будет восприниматься как уступка чужому влиянию.

Об источнике: Parade

Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, который ранее распространялся как воскресная газетная вкладка в США.

Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи.

Parade Magazine был основан в 1941 году.

В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.

Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

Май

Майские Тельцы и Близнецы предпочитают опираться на личный опыт и собственные рассуждения. Они способны вежливо выслушать чужую точку зрения, но это еще не означает, что им удастся ее принять.

Названы три самых упрямых месяца рождения
Названы три самых упрямых месяца рождения / Фото: Freepik

Прежде чем сделать выбор, рожденные в мае часто успевают мысленно рассмотреть альтернативы. Поэтому, когда окружающие предлагают другой вариант, майские именинники могут считать, что уже изучили его и нашли неподходящим.

Особенно сложно заставить их отказаться от привычного распорядка, утвержденного плана или давно сформированного убеждения. Для этого понадобятся не только веские доказательства, но и немало терпения.

Август

Рожденные в августе Львы и Девы уверены, что тщательно анализируют происходящее. Львы отстаивают свою позицию благодаря внутренней уверенности, а Девы полагаются на внимание к деталям и склонность проверять факты.

Переубедить августовских именинников возможно, но этот процесс редко бывает быстрым. Главным препятствием становится не нежелание слушать, а необходимость признать ошибку и отказаться от ощущения собственной правоты.

Если спор затрагивает достоинство таких людей, они могут стоять на своем до последнего. Однако та же черта делает их стойкими, последовательными и готовыми защищать то, что они считают действительно важным.

Ранее Главред писал о том, какие дни станут самыми счастливыми для каждого знака зодиака в августе. Судьба подскажет, когда стоит действовать, чтобы воспользоваться шансами судьбы.

Также сообщалось о том, какие знаки зодиака вскоре почувствуют облегчение. Астрологи говорят, что стихия воды связана с эмоциями, а под знаком Собаки эта энергия отражает отношения и верность.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп характер Зодиак знаки зодиака астрология
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Фантомы" возвращаются на дороги: МВД объявило об изменениях для водителей

"Фантомы" возвращаются на дороги: МВД объявило об изменениях для водителей

18:15Украина
В Кремле сделали новое заявление о "заморозке" войны с Украиной: какова позиция Москвы

В Кремле сделали новое заявление о "заморозке" войны с Украиной: какова позиция Москвы

17:34Война
Кандидатуру уже внесли в Раду: стало известно, кто станет новым министром обороны

Кандидатуру уже внесли в Раду: стало известно, кто станет новым министром обороны

16:27Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Умерла Хайден Пенетьерри: названа предварительная причина смерти

Умерла Хайден Пенетьерри: названа предварительная причина смерти

"Ее скоро не будет": предательница Елка ошеломила резкой потерей веса

"Ее скоро не будет": предательница Елка ошеломила резкой потерей веса

Старинные имена для девочек, которые снова в моде в 2026 году

Старинные имена для девочек, которые снова в моде в 2026 году

Откуда взялась фраза "Пишите письма мелким почерком" - как это сказать на украинском

Откуда взялась фраза "Пишите письма мелким почерком" - как это сказать на украинском

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке курьера за 37 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке курьера за 37 с

Последние новости

18:53

Почему уничтожать "Искандеры" до запуска очень сложно: Свитан назвал причину

18:51

Белый потолок уходит в прошлое: 4 оттенка, которые сделают интерьер более дорогим

18:15

"Фантомы" возвращаются на дороги: МВД объявило об изменениях для водителей

18:15

Названы три самых упрямых месяца рождения: их невозможно переубедить

18:09

Вишня отблагодарит рекордным урожаем: что обязательно нужно сделать в августе

От продуктов до техники: что может подорожать из-за ударов РФ по складамОт продуктов до техники: что может подорожать из-за ударов РФ по складам
17:36

Известковый налет растворяет одно средство из аптечки: что нужно бросить в унитазВидео

17:35

Не берут даже бесплатно: вещи из секонд-хенда, которые пугают покупателей

17:34

В Кремле сделали новое заявление о "заморозке" войны с Украиной: какова позиция Москвы

17:16

С чем носить леггинсы осенью 2026: стилист показала 4 трендовых образаВидео

Реклама
16:57

Гость из "будущего" предупредил человечество: все решит 2028 годВидео

16:27

Гороскоп Таро на завтра 19 августа: Льву - важные перемены, Рыбам - торопиться

16:27

Кандидатуру уже внесли в Раду: стало известно, кто станет новым министром обороны

16:26

"Мир будто стерся": на фронте погиб известный музыкант

16:25

Сложить или свернуть: как правильно хранить старые одеяла десятилетиями

16:22

Доллар и евро внезапно взлетели: новый курс валют на 19 августа

16:01

Как 29 лет назад: Бекхэмы показали романтику в Портофино

15:59

Тайна высохшего Дуная: как немецкий флот Гитлера опять угрожает Европе

15:55

Зачем садоводы поливают террасу водкой: лайфхак решает назойливую проблему

15:43

"После 50 очень тяжело": Ирма Витовская похудела на 10 кг с помощью врача

15:41

Путин может начать наступление на север Украины: командир предупредил об угрозе

Реклама
15:39

Миллионные контракты в обмен на парковочное место для заместителя главы Агентства восстановления Юрия Свербы — СМИ

15:33

Сальма Хайек стала бабушкой и показала внука

14:58

Стилистка раскрыла модные секреты DOROFEEVA, Кароль и Барских

14:57

Что делать, когда заедает молния на одежде: простые лайфхаки для быстрого ремонта

14:26

Мать проснулась от странного звука из кроватки: счет шел на секундыВидео

14:16

Должны уехать тысячи семей: в одной из областей объявлена ​​принудительная эвакуация

14:12

"Будут жить, как животные": Вайкуле сделала прогноз для россиян

14:03

Пара аистов Грицик и Гапочка потеряли своих птенцов — что произошло

13:55

Наталка Денисенко официально сменила фамилию и показала новый паспорт

13:41

Людям рекомендуют опрыскивать ключи уксусом: трюк удивит результатом

13:25

Представитель США провел тайную встречу в России по поводу войны в Украине - СМИ

13:21

Энн Хэтэуэй смешно отреагировала на вопрос поклонника о поле ее ребенкаВидео

13:04

"Замки сорваны": семью Решетников нагло обокрали

13:01

Кремль опасается украинских атак: в Москве отменили масштабное военное мероприятие

12:43

Никакой не "крючок": как на самом деле называется главное орудие рыбалки на украинском

12:43

Девушка "обменяла" лошадь на внедорожник в интернете: как ей это удалось

12:17

Китайский гороскоп на завтра, 19 августа: Драконам - доверие, Кроликам - простота

12:12

Неожиданная правда: что происходит в киевском метро после закрытия станцийВидео

12:08

Как убрать за холодильником за две минуты, не двигая его: простой трюк

11:48

Что делать с пылесосом, если он плохо всасывает пыль и грязь — лайфхак

Реклама
11:43

"Они выросли, изменились": Тарас Тополя встретился с детьми после долгой разлуки

11:12

РФ ударила по людному перекрестку в Печенегах: Зеленский подтвердил 10 погибшихФото

11:11

"Все пойдут в армию — увидите": в ГУР раскрыли план Путина по новой волне мобилизации

11:08

Кто "выкопал" Чёрное море: историк рассказал правдивую историю образования водоёма

10:54

"Ушла слишком рано": Кличко сделал официальное заявление о смерти Панеттьери

10:53

Кому выгодны прогнозы о стремительном подорожании украинской земли - СМИ

10:52

Решится ли Кремль ударить по мостам через Днепр: ответ разведки

10:39

Советовали сдаться: три знака докажут всем свою правоту и заберут куш

10:23

Ракета убила 10 человек, есть много раненых: Россия атаковала Харьковскую область

10:04

Оставалось 5 лет жизни: Хайден Панеттьери боролась с тяжелой болезнью

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять