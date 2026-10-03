Прошлое больше не будет держать: четырем знакам зодиака вот-вот станет легче

Вы узнаете:
- Кому 3 октября станет легче на душе
- Кто получит шанс на новый этап в жизни
Уже 3 октября четыре китайских знака зодиака почувствуют облегчение от того, что наконец-то завершится сложный период. В китайском гороскопе суббота - это День устранения, которым управляет энергия Металлической Собаки.
Астрологи YourTango говорят, что этот день способствует избавлению от всего тягостного и обременительного. В то же время энергия Металла помогает эмоционально отстраниться от того, что мешает отпустить ненужные вещи и ситуации, пишет Главред.
Какие знаки зодиака избегут трудностей
Собака
Вы настолько преданны другим, что оказываете некоторое сопротивление изменениям. Вы не любите ощущения, что разочаровываете людей - особенно близких. Однако суббота освободит вас от этого бремени.
Вы начнете гораздо легче привлекать новые возможности, как только перестанете беспокоиться о мнении окружающих. Это завершение одного этапа, но в то же время и начало чего-то прекрасного и нового, что принесет радость.
Тигр
Вы долгое время чувствовали себя так, будто топчетесь на месте. Но 3 октября вы узнаете о невероятной возможности, которая идеально соответствует вашим потребностям.
Вы сможете применить имеющиеся навыки, и они станут своеобразным мостиком к новой сфере вашей жизни. Будущее выглядит прекрасно: больше денег, лучшая работа и новые друзья. Вы готовы отпустить прошлое и избавиться от страхов. Это шанс, который не стоит упускать.
Об источнике: YourTango
YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.
Лошадь
Вы действительно пытались простить одного человека, но он постоянно злоупотреблял вашим доверием. Поэтому теперь вы понимаете, что сделать это невозможно.
Раньше вы испытывали чувство вины, когда думали о том, чтобы прекратить эти отношения. Однако 3 октября вы почувствуете только спокойствие. Вы поймете, что у вас есть свое жизненное предназначение.
Кролик
Вы очень хотите, чтобы отношения сложились удачно. Вы способны влюбиться заново, если захотите. Вам удастся отпустить страх неудачи и больше не тратить время на размышления о своих прошлых ошибках.
Обсудив все с кем-то, вы осознаете, что на самом деле находитесь в выгодном положении. Успех уже совсем близко, и как только вы отпустите страх неудачи, сложный период в вашей жизни останется позади.
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