Прошлое больше не будет держать: четырем знакам зодиака вот-вот станет легче

Энергия дня поможет китайским знакам зодиака избавиться от ненужных вещей и ситуаций.

https://horoscope.glavred.info/proshloe-bolshe-ne-budet-derzhat-chetyrem-znakam-zodiaka-vot-vot-stanet-legche-10800950.html Ссылка скопирована

Для кого закончится полоса трудностей / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кому 3 октября станет легче на душе

Кто получит шанс на новый этап в жизни

Уже 3 октября четыре китайских знака зодиака почувствуют облегчение от того, что наконец-то завершится сложный период. В китайском гороскопе суббота - это День устранения, которым управляет энергия Металлической Собаки.

Астрологи YourTango говорят, что этот день способствует избавлению от всего тягостного и обременительного. В то же время энергия Металла помогает эмоционально отстраниться от того, что мешает отпустить ненужные вещи и ситуации, пишет Главред.

видео дня

Какие знаки зодиака избегут трудностей

Собака

Вы настолько преданны другим, что оказываете некоторое сопротивление изменениям. Вы не любите ощущения, что разочаровываете людей - особенно близких. Однако суббота освободит вас от этого бремени.

Вы начнете гораздо легче привлекать новые возможности, как только перестанете беспокоиться о мнении окружающих. Это завершение одного этапа, но в то же время и начало чего-то прекрасного и нового, что принесет радость.

Тигр

Вы долгое время чувствовали себя так, будто топчетесь на месте. Но 3 октября вы узнаете о невероятной возможности, которая идеально соответствует вашим потребностям.

Вы сможете применить имеющиеся навыки, и они станут своеобразным мостиком к новой сфере вашей жизни. Будущее выглядит прекрасно: больше денег, лучшая работа и новые друзья. Вы готовы отпустить прошлое и избавиться от страхов. Это шанс, который не стоит упускать.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Лошадь

Вы действительно пытались простить одного человека, но он постоянно злоупотреблял вашим доверием. Поэтому теперь вы понимаете, что сделать это невозможно.

Раньше вы испытывали чувство вины, когда думали о том, чтобы прекратить эти отношения. Однако 3 октября вы почувствуете только спокойствие. Вы поймете, что у вас есть свое жизненное предназначение.

Кролик

Вы очень хотите, чтобы отношения сложились удачно. Вы способны влюбиться заново, если захотите. Вам удастся отпустить страх неудачи и больше не тратить время на размышления о своих прошлых ошибках.

Обсудив все с кем-то, вы осознаете, что на самом деле находитесь в выгодном положении. Успех уже совсем близко, и как только вы отпустите страх неудачи, сложный период в вашей жизни останется позади.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред