Любовный гороскоп на октябрь: Овнам — страсть, Тельцам — испытания

Любовный гороскоп на октябрь рассказывает, что ждёт все знаки зодиака в отношениях, какие даты будут важными и как ретроградные планеты повлияют на любовь.

https://horoscope.glavred.info/lyubovniy-goroskop-na-zhovten-ovnam-pristrast-telcyam-viprobuvannya-10800713.html Ссылка скопирована

Любовный гороскоп на октябрь / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Любовный гороскоп на октябрь для всех знаков

Главные даты для любви и отношений

Что ждет каждый знак зодиака

Октябрь 2026 года готовит настоящие эмоциональные американские горки для личной жизни. Главным астрологическим событием станет двойной ретроградный период: с 3 октября Венера переходит в обратное движение в Скорпионе, а уже 24 октября к ней присоединится ретроградный Меркурий. Это время, когда на поверхность могут всплыть затаенные конфликты, непроработанные обиды и появится соблазн возобновить связь с бывшими возлюбленными. Впрочем, транзит Солнца в дипломатичных Весах большую часть месяца поможет искать компромиссы, рассказывает Главред.

Что именно приготовили звёзды для каждого знака зодиака в любви, рассказывает издание YourTango.

видео дня

Ключевые даты для личной жизни в октябре

3 октября - начало ретроградной Венеры в Скорпионе: время переосмысления ценностей и искренности в отношениях.

10 октября - новолуние в Весах: романтическая энергия и благоприятный момент для укрепления отношений или новых знакомств.

23–24 октября - начало сезона Скорпиона и переход Меркурия в ретроградное движение: возвращение людей из прошлого и обострение интуиции.

25 октября - возвращение Венеры в знак Весов: относительное сглаживание эмоциональных углов и стремление к гармонии.

26 октября - Полнолуние в Тельце: эмоциональный момент истины для многих пар.

Любовный гороскоп на октябрь: Овен

Октябрь заставит вас переосмыслить тему близости и доверия. Совместное пребывание Марса и Юпитера в вашем 5-м доме любви сулит яркую общественную жизнь и романтические всплески. Если вы одиноки, это отличный шанс встретить кого-то особенного. Новолуние 10 октября укрепит отношения, однако после 23 октября остерегайтесь внезапных звонков от бывших.

Любовный гороскоп на октябрь: Телец

Ретроградная Венера в вашем 7-м доме партнерства вытащит на поверхность все скрытые проблемы. Для крепких пар это повод провести "работу над ошибками", а вот нестабильные союзы ждет проверка на прочность. Полнолуние в вашем знаке 26 октября потребует от вас сдержанности - избегайте конфликтов с любимым человеком.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Любовный гороскоп на октябрь: Близнецы

Первая половина месяца будет очень приятной благодаря Солнцу в Весах, которое освещает ваш дом любви. Особенно романтичным обещает быть новолуние 10 октября. Однако в конце месяца астрологическая обстановка усложнится, требуя предельной честности. Одиноким Близнецам стоит присмотреться к рабочему окружению.

Любовный гороскоп на октябрь: Рак

Ваш главный фокус - любовь и поиск радости. Ретроградная Венера в 5-м доме подтолкнет к размышлениям о том, дарят ли нынешние отношения счастье. Возможно возвращение людей из прошлого, но это скорее кармический урок. В конце месяца активная общественная жизнь позволит завязать полезные и приятные знакомства.

Любовный гороскоп на октябрь: Лев

Венера и Меркурий в 4-м доме заставят задуматься об эмоциональной безопасности и уюте. Это время для откровенных разговоров без фальши. В то же время мощный дуэт Марса и Юпитера в вашем знаке придаст вам невиданную уверенность и магнетизм. Все ваши смелые шаги в любви в октябре увенчаются успехом.

Любовный гороскоп на октябрь: Дева

Октябрь потребует пересмотра того, как вы общаетесь с партнером. На поверхность выйдут недосказанные слова и скрытые претензии. Возвращение Венеры в Весы 23 октября повысит вашу самооценку, а новолуние подарит уютный вечер. В конце месяца избегайте чрезмерной критики в адрес любимых.

Любовный гороскоп на октябрь: Весы

Основное внимание придётся уделить собственной самооценке и границам в отношениях. Новолуние в вашем знаке 10 октября станет мощной перезагрузкой личного года - время заявлять о своих желаниях! Возвращение Венеры в ваш знак 25 октября вернет желанную гармонию и очарование.

Любовный гороскоп на октябрь: Скорпион

Вы окажетесь в самом центре астрологического шторма, ведь обе ретроградные планеты активны в вашем знаке. Пришло время сбросить маски и избавиться от иллюзий в отношении людей. В конце месяца, во время Полнолуния в Тельце, избегайте желания контролировать и проверять партнера на прочность.

Любовный гороскоп на октябрь: Стрелец

Влияние Марса и Юпитера пробудит тягу к приключениям - вы можете увлечься человеком из другого города или страны. В то же время ретроградные планеты в 12-м доме вытащат на поверхность давний эмоциональный багаж. Возвращение Венеры в Весы 25 октября подарит встречи со старыми друзьями и приятное общение.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Любовный гороскоп на октябрь: Козерог

Месяц готовит серьёзный пересмотр вашего круга общения и баланса между работой и личной жизнью. Активность в 8-м доме усилит ваши страсти и привлекательность, однако потребует от вас эмоциональной открытости. Не бойтесь быть уязвимыми рядом с теми, кого любите.

Любовный гороскоп на октябрь: Водолей

Интенсивная энергия Скорпиона может ощущаться несколько тяжело, однако транзит Юпитера и Марса через ваш 7-й дом брака гарантирует вспышку страсти. Для одиноких Водолеев это самое благоприятное время для судьбоносного знакомства, а для пар - шанс сделать важный шаг к более глубоким обязательствам.

Любовный гороскоп на октябрь: Рыбы

Вы пересмотрите собственные взгляды на совместимость и отношения на расстоянии. Практическая энергия Марса и Юпитера в 6-м доме подсказывает, что любовь выражается в заботе: помощь в быту окупится сторицей. Во время Полнолуния 26 октября следите за каждым словом - разговор может стать решающим.

Что следует учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и т. п. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред