Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на октябрь: Драконам - испытания, Кроликам - удача

Марина Иваненко
1 октября 2026, 18:39
google news Подпишитесь
на нас в Google
Что принесет октябрь 2026 года знакам восточного зодиака? Узнайте о благоприятных и опасных днях, счастливых числах, цветах и важных изменениях.
Китайский гороскоп на октябрь
Китайский гороскоп на октябрь / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Китайский гороскоп на октябрь для всех знаков
  • Какие дни будут благоприятными в октябре
  • Что изменится для каждого знака

Октябрь 2026 года принесет важное изменение энергий: 8 октября произойдет переход от энергии Огненного Петуха к Земляной Собаке, хотя общим фоном года останется раскрепощенная сила Огненного Коня. Первый день месяца считается Днём завершения - благоприятным временем для завершения давних дел, тогда как последний день принесёт стабильность и эмоциональное равновесие. Главред расскажет подробнее.

Какие ключевые события, благоприятные дни и изменения ждут каждый знак восточного зодиака во второй месяц осени, выясняло издание YourTango.

видео дня

Главные астрологические ориентиры октября

1–7 октября - период для наведения порядка, планирования и подготовки.

7 и 20 октября - благоприятные дни для запуска новых проектов.

8 октября - время для активных начинаний после смены энергетического столба.

9–10 и 22 октября - Дни опасности: стоит проявить осторожность и не рисковать важными планами.

11 и 23 октября - Дни Успеха, связанные с энергией Лошади, когда талисманы удачи работают на полную мощность.

Китайский гороскоп на октябрь: Крыса

Вы учитесь ценить своё время и становитесь более избирательными в общении и выборе окружения. После 8 октября вы пересмотрите отношения с людьми, которые вспоминают о вас только тогда, когда им что-то нужно. Дни вашего знака - 17 и 29 октября - помогут расставить приоритеты. Счастливое число - 17, цвет - синий, а хорошим союзником станет Дракон.

Китайский гороскоп на октябрь: Бык

Месяц пройдет под знаком поиска баланса между стабильностью и переменами. После 8 октября вы почувствуете больше спокойствия, а практические планы получат дополнительную поддержку. Счастливые даты - 6 и 20 октября. Обращайте внимание на число 24, выбирайте мягкие цвета - жёлтый и кремовый, а поддержку ищите у Петуха.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Китайский гороскоп на октябрь: Тигр

В октябре вам стоит немного сбавить темп, чтобы достойно завершить начатые дела. 7 октября станет важным рубежом для определения правильных приоритетов, а с 19 по 31 октября ритм жизни ускорится. Счастливое число - 31, символизирующее лидерство, а лучшим другом и опорой станет Собака.

Китайский гороскоп на октябрь: Кролик

Ваша социальная жизнь наберет мощные обороты. С переходом энергии к Земляной Собаке отношения могут стать надежной опорой. Новые знакомства возможны 8 октября, а к 20-му они могут перерасти в крепкую дружбу. Счастливые цвета - зеленый и нежно-розовый, число - 20, а лучшим знаком для сотрудничества станет Собака.

Китайский гороскоп на октябрь: Дракон

Октябрь научит вас контролировать собственную силу и отпускать ситуации, вместо того чтобы постоянно пытаться их контролировать. Внутренние озарения 9 и 21 октября помогут избавиться от шаблонов прошлого. Испытание 22 октября вы пройдете успешно. Обращайте внимание на число 9, а судьбоносной может стать встреча с Обезьяной.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на октябрь: Змея

Месяц потребует повышенного внимания, ведь 10 и 22 октября для вас - Дни опасности - в это время стоит воздержаться от рискованных шагов. Зафиксируйте свой график до 3 октября и пересмотрите его 16-го. Появление числа 22 или 23 в вашей жизни может сигнализировать о финансовом пополнении, а совет Петуха окажется очень кстати.

Китайский гороскоп на октябрь: Лошадь

Октябрь станет для вас важным месяцем, ведь 2026 год - это год вашего знака. Вас ждут два Дня Успеха - 11 и 23 октября, которые могут способствовать улучшению финансового положения. Ваше счастливое число - 11, цвет энергии - красный, а Тигр поможет правильно распределить задачи.

Китайский гороскоп на октябрь: Коза

Вас ждет благоприятный и финансово перспективный период. 12 и 24 октября станут для вашего знака Днями Получения, когда заработанные средства или долгожданное вознаграждение наконец-то могут поступить. Обращайте внимание на число 12, а Лошадь поможет найти способ поделиться успехом с обществом.

Китайский гороскоп на октябрь: Обезьяна

1 октября в вашем знаке пройдет под знаком завершения определенных проектов или этапов. Однако уже 13 и 25 октября, в Дни открытых дверей, Крыса может предложить вам интересные новые возможности. Не бойтесь пробовать свои силы в незнакомых сферах. Ваше счастливое число в этом месяце - 13.

Китайский гороскоп на октябрь: Петух

Главная тема октября - восстановление баланса. Начало месяца подарит прекрасные возможности для исправления прошлых ошибок и возвращения личного времени. Разговор в начале октября может открыть новые перспективы на работе, а установление четких границ позволит восстановить ресурсы.

Китайский гороскоп на октябрь: Собака

Это ваш особенный период! С переходом энергетического столба в ваш знак вы почувствуете прилив сил. 15 и 27 октября вам будет легче расстаться с тем, что изжило себя, и освободить место для перспективных начинаний. Вы готовы к новому жизненному этапу.

Китайский гороскоп на октябрь: Свинья

4 октября принесет чувство глубокой благодарности за всё, что у вас есть. Ситуация 16 октября научит вас отпускать устаревшие привычки и отказываться от самопожертвования, которое не приносит счастья. Ваше счастливое число - 28, лучшие цвета - синий и желтый, а разговор с Кроликом поможет залечить давнюю душевную рану.

Читайте также:

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп Китайский гороскоп интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина впервые применила собственную баллистическую ракету: что известно

Украина впервые применила собственную баллистическую ракету: что известно

18:54Украина
"Не мы начали войну": Путин назвал циничную причину нападения на Украину

"Не мы начали войну": Путин назвал циничную причину нападения на Украину

18:51Война
Кремль пугает НАТО ядерным оружием: что может скрываться за угрозами Москвы

Кремль пугает НАТО ядерным оружием: что может скрываться за угрозами Москвы

18:11Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющей кофе панды за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющей кофе панды за 47 с

Что делать, чтобы в доме всегда приятно пахло: поможет простой домашний спрей

Что делать, чтобы в доме всегда приятно пахло: поможет простой домашний спрей

Октябрь начинается с затяжной магнитной бури: какой силы ожидается шторм

Октябрь начинается с затяжной магнитной бури: какой силы ожидается шторм

Зачем собирать пластиковые крышки от бутылок — как их повторно использовать

Зачем собирать пластиковые крышки от бутылок — как их повторно использовать

Рассол помутнел, а огурцы покрылись белым налетом: безопасно ли есть заготовку

Рассол помутнел, а огурцы покрылись белым налетом: безопасно ли есть заготовку

Последние новости

20:04

Почему опытные хозяйки кладут фольгу на гладильную доску: секрет раскрыт

20:01

Любовный гороскоп на октябрь: Овнам — страсть, Тельцам — испытания

19:59

Сад будет ломиться от плодов: какие деревья выбирают опытные дачникиВидео

19:28

Груши будут храниться всю зиму: что нужно сделать после сбора урожаяВидео

19:23

Зачем класть лавровый лист в кухонные ящики: какую проблему решает трюк

"Темно, но тепло и с водой": Харченко рассказал, что может ожидать Киев зимой«Темно, но тепло и с водой»: Харченко рассказал, что может ожидать Киев зимой
19:12

"Золотая заначка" Путина тает: Новак объяснил, что происходит с резервами РФ

19:10

Сентябрь стал худшим месяцем для российских войск с 2022 года: Коваленко назвал причинумнение

18:54

Украина впервые применила собственную баллистическую ракету: что известно

18:51

"Не мы начали войну": Путин назвал циничную причину нападения на Украину

Реклама
18:39

Китайский гороскоп на октябрь: Драконам — испытания, Кроликам — удача

18:37

Зачем рис кладут в стиральную машину: опытные хозяйки удивили хитрым трюкомВидео

18:28

ВАКС окончательно утвердил соглашение с Пашинским по делу "топлива Курченко": за решеткой не окажется никто

18:20

Целый год не было лета: что произошло с Землёй в загадочном 1816 годуВидео

18:13

"Ваша собака спала на нашей соломе": что на самом деле означает эта фраза

18:11

Кремль пугает НАТО ядерным оружием: что может скрываться за угрозами Москвы

17:39

Распаковки и блог: куда делась "киста" Настя Каменских и ее муж ПотапВидео

17:23

Катапультировался, но не выжил: в воздушном бою погиб пилот "Призрака Киева"

17:20

Гороскоп на октябрь: Овнам — радикальные перемены, Тельцам — финансовый успех

17:00

В Украине ударят заморозки до -3 градусов: объявлено штормовое предупреждение

16:52

РФ открыла "ящик Пандоры" ударами по мостам в Киеве: реально ли их уничтожить

Реклама
16:44

ЛЭП стали новой целью РФ: Харченко раскрыл, чего на самом деле добиваются россияне

16:35

Осень 2026 меняет моду на украшения: стилистка назвала главные тренды

16:31

Зачем люди носят кошачий ус в кошельке: откуда взялась приметка

16:21

Сколько лет просидит убийца Фарион: суд огласил приговор Зинченко

16:08

Как не испортить портативный аккумулятор: основные ошибки при зарядке устройства

16:05

Доллар внезапно полетел вверх, а евро обвалился: курс валют на 2 октября

16:00

"Никто не понял": Никитюк раскрыла, как прятала беременность на 8 месяце

15:32

Действительно ли рис нужно промывать перед варкой: ответ шеф-поваров удивит

15:22

Как правильно стирать пуховики и куртки — что нельзя класть в барабан

15:00

Гороскоп Таро на завтра 2 октября: Овнам - улучшения, Львам - взглянуть страху в глаза

14:56

В Киеве скорректировали систему реагирования на российские атаки: что известно

14:53

Силы обороны разгромили места запуска БпЛА и склады РФ: куда "прилетело"

14:43

"С меня хватит": бывший агент Меган Маркл сделал жёсткое заявление об актрисе

13:57

"Меня почти не стало": Олю Цибульскую не узнать после похудения

13:56

Клумба отблагодарит пышным цветением: какие многолетники нужно обрезать до зимы

13:55

Первые заморозки надвигаются на Украину: синоптик назвала дату изменения погоды

13:23

Какие места в доме нужно проверить перед отопительным сезоном, чтобы не терять тепло

13:04

Джим Керри тайно женился на популярной актрисе — детали

12:42

Давно похоронили: отшельник Губин появился на публике

12:29

РФ дважды атаковала Южный мост в Киеве во время движения поезда метро

Реклама
12:25

Зачем оставлять базилик цвести: садовая хитрость для большого урожая овощей

12:05

Украинцы довели мужа Лорак до истерики: при чем тут Путин

12:04

Украина ударила по судну в Черном море и месту пуска дронов — Зеленский

11:56

Зачем собирать пластиковые крышки от бутылок — как их повторно использовать

11:56

"Мне очень сложно": Тина Кароль раскрыла, в чем отказывает себе из-за профессии

11:45

Какой знак зодиака будет купаться в деньгах: Таро-прогноз на октябрь 2026Видео

11:34

О привычных удлинителях можно забыть: какое решение приходит им на смену

11:15

На валютном рынке возможны изменения: что будет с долларом и евро в начале октября

11:11

Китайский гороскоп на завтра, 2 октября: Быкам - гармония, Обезьянам - мера

11:01

Кого ждут успехи, переезд и обнуление прошлого опыта: Таро-прогноз на октябрь 2026

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять