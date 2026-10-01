Китайский гороскоп на октябрь: Драконам — испытания, Кроликам — удача

Что принесет октябрь 2026 года знакам восточного зодиака? Узнайте о благоприятных и опасных днях, счастливых числах, цветах и важных изменениях.

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Китайский гороскоп на октябрь / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Китайский гороскоп на октябрь для всех знаков

Какие дни будут благоприятными в октябре

Что изменится для каждого знака

Октябрь 2026 года принесет важное изменение энергий: 8 октября произойдет переход от энергии Огненного Петуха к Земляной Собаке, хотя общим фоном года останется раскрепощенная сила Огненного Коня. Первый день месяца считается Днём завершения - благоприятным временем для завершения давних дел, тогда как последний день принесёт стабильность и эмоциональное равновесие. Главред расскажет подробнее.

Какие ключевые события, благоприятные дни и изменения ждут каждый знак восточного зодиака во второй месяц осени, выясняло издание YourTango.

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Главные астрологические ориентиры октября

1–7 октября - период для наведения порядка, планирования и подготовки.

7 и 20 октября - благоприятные дни для запуска новых проектов.

8 октября - время для активных начинаний после смены энергетического столба.

9–10 и 22 октября - Дни опасности: стоит проявить осторожность и не рисковать важными планами.

11 и 23 октября - Дни Успеха, связанные с энергией Лошади, когда талисманы удачи работают на полную мощность.

Китайский гороскоп на октябрь: Крыса

Вы учитесь ценить своё время и становитесь более избирательными в общении и выборе окружения. После 8 октября вы пересмотрите отношения с людьми, которые вспоминают о вас только тогда, когда им что-то нужно. Дни вашего знака - 17 и 29 октября - помогут расставить приоритеты. Счастливое число - 17, цвет - синий, а хорошим союзником станет Дракон.

Китайский гороскоп на октябрь: Бык

Месяц пройдет под знаком поиска баланса между стабильностью и переменами. После 8 октября вы почувствуете больше спокойствия, а практические планы получат дополнительную поддержку. Счастливые даты - 6 и 20 октября. Обращайте внимание на число 24, выбирайте мягкие цвета - жёлтый и кремовый, а поддержку ищите у Петуха.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Китайский гороскоп на октябрь: Тигр

В октябре вам стоит немного сбавить темп, чтобы достойно завершить начатые дела. 7 октября станет важным рубежом для определения правильных приоритетов, а с 19 по 31 октября ритм жизни ускорится. Счастливое число - 31, символизирующее лидерство, а лучшим другом и опорой станет Собака.

Китайский гороскоп на октябрь: Кролик

Ваша социальная жизнь наберет мощные обороты. С переходом энергии к Земляной Собаке отношения могут стать надежной опорой. Новые знакомства возможны 8 октября, а к 20-му они могут перерасти в крепкую дружбу. Счастливые цвета - зеленый и нежно-розовый, число - 20, а лучшим знаком для сотрудничества станет Собака.

Китайский гороскоп на октябрь: Дракон

Октябрь научит вас контролировать собственную силу и отпускать ситуации, вместо того чтобы постоянно пытаться их контролировать. Внутренние озарения 9 и 21 октября помогут избавиться от шаблонов прошлого. Испытание 22 октября вы пройдете успешно. Обращайте внимание на число 9, а судьбоносной может стать встреча с Обезьяной.

Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на октябрь: Змея

Месяц потребует повышенного внимания, ведь 10 и 22 октября для вас - Дни опасности - в это время стоит воздержаться от рискованных шагов. Зафиксируйте свой график до 3 октября и пересмотрите его 16-го. Появление числа 22 или 23 в вашей жизни может сигнализировать о финансовом пополнении, а совет Петуха окажется очень кстати.

Китайский гороскоп на октябрь: Лошадь

Октябрь станет для вас важным месяцем, ведь 2026 год - это год вашего знака. Вас ждут два Дня Успеха - 11 и 23 октября, которые могут способствовать улучшению финансового положения. Ваше счастливое число - 11, цвет энергии - красный, а Тигр поможет правильно распределить задачи.

Китайский гороскоп на октябрь: Коза

Вас ждет благоприятный и финансово перспективный период. 12 и 24 октября станут для вашего знака Днями Получения, когда заработанные средства или долгожданное вознаграждение наконец-то могут поступить. Обращайте внимание на число 12, а Лошадь поможет найти способ поделиться успехом с обществом.

Китайский гороскоп на октябрь: Обезьяна

1 октября в вашем знаке пройдет под знаком завершения определенных проектов или этапов. Однако уже 13 и 25 октября, в Дни открытых дверей, Крыса может предложить вам интересные новые возможности. Не бойтесь пробовать свои силы в незнакомых сферах. Ваше счастливое число в этом месяце - 13.

Китайский гороскоп на октябрь: Петух

Главная тема октября - восстановление баланса. Начало месяца подарит прекрасные возможности для исправления прошлых ошибок и возвращения личного времени. Разговор в начале октября может открыть новые перспективы на работе, а установление четких границ позволит восстановить ресурсы.

Китайский гороскоп на октябрь: Собака

Это ваш особенный период! С переходом энергетического столба в ваш знак вы почувствуете прилив сил. 15 и 27 октября вам будет легче расстаться с тем, что изжило себя, и освободить место для перспективных начинаний. Вы готовы к новому жизненному этапу.

Китайский гороскоп на октябрь: Свинья

4 октября принесет чувство глубокой благодарности за всё, что у вас есть. Ситуация 16 октября научит вас отпускать устаревшие привычки и отказываться от самопожертвования, которое не приносит счастья. Ваше счастливое число - 28, лучшие цвета - синий и желтый, а разговор с Кроликом поможет залечить давнюю душевную рану.

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