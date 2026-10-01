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Таро-прогноз для Тельцов на октябрь 2026: исполнение мечты, триумф и финансовый прорыв

Анна Ярославская
1 октября 2026, 10:44
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Карты предрекают земному знаку зодиака суровое испытание. Детали раскрыла Анжела Перл.
Анжела Перл
Гороскоп для Тельца на октябрь 2026 - прогноз Анжелы Перл / скриншот

Читайте в материале:

  • Тельцов ждет финансовый рост и реализация заветной мечты
  • Карта Императрица обещает прибыль и успехи в бизнесе
  • Завершатся старые проблемы и откроются новые возможности

Октябрь 2026 года пройдет под влиянием шести ретроградных планет, включая Меркурий и Венеру. Несмотря на непростой астрологический фон, для представителей знака знака Телец этот период станет временем грандиозных результатов, освобождения от прошлых ограничений и исполнения давних желаний. Детали раскрыла известный таролог Анжела Перл в своем прогнозе на картах Таро.

Таро-прогноз для Тельцов на октябрь 2026

Король мечей Таро - значение

видео дня

В вашем окружении появится важный человек - юрист, врач, преподаватель, коллега или близкий родственник (возможно, знаков Близнецы, Весы или Водолей).

Карта указывает на работу с официальными документами, архивными бумагами или получение ключевой информации, которая внесет полную ясность в текущие дела, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Девятка жезлов Таро - значение

Символ завершения сложного и длительного этапа. Вас ждет окончание ремонта, завершение тяжелого проекта или поставленная точка в отношениях. Вы прошли через серьезные испытания, обрели колоссальный опыт и мощный внутренний стержень. Пришло время расслабиться.

Шестерка жезлов Таро - значение

Карта победителя и публичного триумфа. Ваши труды будут увенчаны успехом: ожидаются признание, аплодисменты, успешная сдача экзаменов, защита проекта или победа в конкурсе.

Звезда Таро - значение

Тельцы окажутся в центре внимания и смогут реализовать заветную мечту. Несмотря на торможение из-за ретроградных планет, все процессы пройдут идеально.

Императрица Таро - значение

Главная карта Тельца и планеты Венера. Символ финансового изобилия, плодородия и щедрого урожая. Карта сулит прибыль, успешное развитие бизнеса (особенно в сфере красоты и ухода), а также вероятную новость о беременности или рождении нового масштабного проекта.

Восьмерка мечей Таро - значение

Карта предупреждает о внутренних страхах и надуманных ограничениях и указывает на психологические барьеры, которые мешают увидеть перспективные возможности. Избавившись от сомнений, вы откроете путь к переменам.

Шестерка мечей Таро - значение

Завершение "черной полосы" и начало движения к лучшей жизни. Возможны поездка, переезд на новое место жительства, смена работы, покупка авто или приезд долгожданных гостей. Это неизбежный переход к благоприятным обстоятельствам.

Рыцарь пентаклей Таро - значение

Финансовая стабильность и поступательное развитие. Постепенный рост доходов, расширение клиентской базы и успешное решение денежных вопросов.

Девятка кубков Таро - значение

Карта эмоционального насыщения, полного счастья и исполнения желаний. Вас ждут радостные события, посещение праздничных мероприятий, ресторанов, встреча с друзьями или романтическое свидание.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Паж мечей Таро - значение

Получение важных новостей, обучение или общение с друзьями. Карта также может касаться успехов ваших детей, которыми вы будете искренне гордиться.

Суд Таро - значение

Момент духовного пробуждения, обретения свободы и возможности жить по собственным правилам. Если имеются юридические процессы - ожидается окончательное судебное решение в вашу пользу.

Сила Таро - значение

Обретение внутренней мощи и уверенности. Вы перестанете подстраиваться под чужие ожидания и обстоятельства, проявив свою истинную природу.

Умеренность Таро - значение

Умение своевременно сказать "нет" и расставить приоритеты. Символ того, что всему свое время. Вы находитесь под защитой своего ангела-хранителя.

Рыцарь мечей Таро - значение

Динамика, неожиданные события и быстрые решения. Спонтанные поездки, командировки, активный документооборот и получение срочных извещений или посылок.

Туз жезлов Таро - значение

Мощный импульс, страсть и новые начинания. Появление смелости для старта важного дела, новые перспективные возможности.

Девятка кубков (повторно) Таро - значение

Вы получите максимальное удовлетворение результатами своих трудов, рост финансового благосостояния и ощущение абсолютной гармонии.

Смотрите видео - Прогноз Таро для Тельцов на октябрь 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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