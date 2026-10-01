Таро-прогноз для Тельцов на октябрь 2026: исполнение мечты, триумф и финансовый прорыв

Читайте в материале:
- Тельцов ждет финансовый рост и реализация заветной мечты
- Карта Императрица обещает прибыль и успехи в бизнесе
- Завершатся старые проблемы и откроются новые возможности
Октябрь 2026 года пройдет под влиянием шести ретроградных планет, включая Меркурий и Венеру. Несмотря на непростой астрологический фон, для представителей знака знака Телец этот период станет временем грандиозных результатов, освобождения от прошлых ограничений и исполнения давних желаний. Детали раскрыла известный таролог Анжела Перл в своем прогнозе на картах Таро.
Таро-прогноз для Тельцов на октябрь 2026
Король мечей Таро - значение
В вашем окружении появится важный человек - юрист, врач, преподаватель, коллега или близкий родственник (возможно, знаков Близнецы, Весы или Водолей).
Карта указывает на работу с официальными документами, архивными бумагами или получение ключевой информации, которая внесет полную ясность в текущие дела, рассказала специалист на своем Youtube-канале.
Девятка жезлов Таро - значение
Символ завершения сложного и длительного этапа. Вас ждет окончание ремонта, завершение тяжелого проекта или поставленная точка в отношениях. Вы прошли через серьезные испытания, обрели колоссальный опыт и мощный внутренний стержень. Пришло время расслабиться.
Шестерка жезлов Таро - значение
Карта победителя и публичного триумфа. Ваши труды будут увенчаны успехом: ожидаются признание, аплодисменты, успешная сдача экзаменов, защита проекта или победа в конкурсе.
Звезда Таро - значение
Тельцы окажутся в центре внимания и смогут реализовать заветную мечту. Несмотря на торможение из-за ретроградных планет, все процессы пройдут идеально.
Императрица Таро - значение
Главная карта Тельца и планеты Венера. Символ финансового изобилия, плодородия и щедрого урожая. Карта сулит прибыль, успешное развитие бизнеса (особенно в сфере красоты и ухода), а также вероятную новость о беременности или рождении нового масштабного проекта.
Восьмерка мечей Таро - значение
Карта предупреждает о внутренних страхах и надуманных ограничениях и указывает на психологические барьеры, которые мешают увидеть перспективные возможности. Избавившись от сомнений, вы откроете путь к переменам.
Шестерка мечей Таро - значение
Завершение "черной полосы" и начало движения к лучшей жизни. Возможны поездка, переезд на новое место жительства, смена работы, покупка авто или приезд долгожданных гостей. Это неизбежный переход к благоприятным обстоятельствам.
Рыцарь пентаклей Таро - значение
Финансовая стабильность и поступательное развитие. Постепенный рост доходов, расширение клиентской базы и успешное решение денежных вопросов.
Девятка кубков Таро - значение
Карта эмоционального насыщения, полного счастья и исполнения желаний. Вас ждут радостные события, посещение праздничных мероприятий, ресторанов, встреча с друзьями или романтическое свидание.
Паж мечей Таро - значение
Получение важных новостей, обучение или общение с друзьями. Карта также может касаться успехов ваших детей, которыми вы будете искренне гордиться.
Суд Таро - значение
Момент духовного пробуждения, обретения свободы и возможности жить по собственным правилам. Если имеются юридические процессы - ожидается окончательное судебное решение в вашу пользу.
Сила Таро - значение
Обретение внутренней мощи и уверенности. Вы перестанете подстраиваться под чужие ожидания и обстоятельства, проявив свою истинную природу.
Умеренность Таро - значение
Умение своевременно сказать "нет" и расставить приоритеты. Символ того, что всему свое время. Вы находитесь под защитой своего ангела-хранителя.
Рыцарь мечей Таро - значение
Динамика, неожиданные события и быстрые решения. Спонтанные поездки, командировки, активный документооборот и получение срочных извещений или посылок.
Туз жезлов Таро - значение
Мощный импульс, страсть и новые начинания. Появление смелости для старта важного дела, новые перспективные возможности.
Девятка кубков (повторно) Таро - значение
Вы получите максимальное удовлетворение результатами своих трудов, рост финансового благосостояния и ощущение абсолютной гармонии.
Смотрите видео - Прогноз Таро для Тельцов на октябрь 2026 от Анжелы Перл:
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Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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