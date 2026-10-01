Кого ждут успехи, переезд и обнуление прошлого опыта: Таро-прогноз на октябрь 2026

Читайте в материале:
- Близнецов ждет разрыв токсичных связей и перемены в личной жизни
- Карьера и бизнес выйдут на новый уровень после важных решений
- Важные покупки и сделку с авто стоит перенести на ноябрь
Известный таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на октябрь 2026 года для знака зодиака Близнецы.
Таро-прогноз для Близнецов на октябрь 2026
Тройка мечей Таро - значение
Близнецов ждет прояснение сложных отношений, окончательный отказ от токсичных связей и осознание истины. На бытовом уровне карта может проиграться как плохая погода, срыв планов, задержка рейса, легкое недомогание или мелкая порча личных вещей, рассказала специалист на своем Youtube-канале.
Шестерка жезлов Таро - значение
Символ триумфа, признания и публичного успеха. Успешные выступления, вебинары, сдача экзаменов, получение работы или визы. В личной жизни - радостные новости (новость о беременности, выход из неперспективных отношений).
Двойка кубков Таро - значение
Гармония, романтическое знакомство, воссоединение или совместный отпуск. В деловой сфере - успешные переговоры, подписание контрактов и выгодные сделки.
Мир Таро - значение
Завершение важного жизненного этапа и переход на более высокий уровень. Возможны повышение в карьере, получение диплома, переезд или масштабирование бизнеса.
Пятерка мечей Таро - значение
Смена окружения или работы. Проявление реального положения дел: осознание, что на некоторых коллег или близких нельзя положиться. Необходимость самостоятельно принимать решения или оперативно искать замену подрядчикам и персоналу.
Паж жезлов Таро - значение
Финансовые вопросы, связанные с детьми (оплата учебы, детского сада, алименты). Также обозначает старт нового проекта с небольшим первичным доходом, начало обучения или поддержку со стороны друзей.
Туз мечей Таро - значение
Полная ясность в ситуациях, оформление юридических документов или принятие радикальных решений. В медицине - прояснение диагноза или плановое вмешательство (при этом операции в сфере красоты в октябре проводить не рекомендуется).
Королева жезлов Таро - значение
Вы получите поддержку со стороны энергичной и жизнерадостной женщины огненного знака (Овен, Лев, Стрелец).
Также эта карта означает творческое самовыражение, увлечение музыкой или посещение мероприятий.
Рыцарь мечей Таро - значение
Высокая динамика событий: спонтанные поездки, командировки, приём гостей. Активный документооборот, работа курьеров, получение важных извещений и посылок.
Шут (Дурак) Таро - значение
Пауза между прошлым и будущим. Время для восстановления, обнуления, подготовки к переезду, смене работы или открытию новой страницы в жизни.
Рыцарь жезлов Таро - значение
Ускорение процессов, продвижение проектов, появление ясности в делах и активное движение вперед.
Шут (повторно) Таро - значение
Вы готовы начать все с чистого листа и полностью доверяете интуиции. В качестве талисмана месяца подойдет аметист.
Звезда Таро - значение
Исполнение давней мечты, реализация намеченных целей и получение результата, превышающего ожидания.
Колесо фортуны Таро - значение
Финансовая удача, поездки и удачное стечение обстоятельств. Покупку машины лучше перенести на период после 14 ноября.
Двойка жезлов Таро - значение
Расширение бизнеса и амбиций (работа на два направления, открытие филиала). Постоянная деловая и личная коммуникация.
Башня Таро - значение
У Близнецов могут внезапно поменяться планы в конце месяца из-за внешних обстоятельств, на которые невозможно повлиять (задержки рейсов, форс-мажоры).
Десятка мечей Таро - значение
Окончательное завершение затянувшейся болезненной ситуации. Решительный шаг, который приносит чувство освобождения.
Семерка кубков Таро - значение
Близнецам нужно будет сделать непростой, но осознанный выбор в конце октября. Принятие решения, которое кардинально изменит жизнь и выведет её на качественно новый уровень.
Смотрите видео - Прогноз по картам Таро для Близнецов на октябрь 2026:
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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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