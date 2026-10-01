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Кого ждут успехи, переезд и обнуление прошлого опыта: Таро-прогноз на октябрь 2026

Анна Ярославская
1 октября 2026, 11:01
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В конце октября Близнецам придется сделать сложный жизненный выбор.
Анжела Перл
Таролог Анжела Перл составила расклад Таро для Близнецов на октябрь 2026 / скриншот

Читайте в материале:

  • Близнецов ждет разрыв токсичных связей и перемены в личной жизни
  • Карьера и бизнес выйдут на новый уровень после важных решений
  • Важные покупки и сделку с авто стоит перенести на ноябрь

Известный таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на октябрь 2026 года для знака зодиака Близнецы.

Таро-прогноз для Близнецов на октябрь 2026

Тройка мечей Таро - значение

видео дня

Близнецов ждет прояснение сложных отношений, окончательный отказ от токсичных связей и осознание истины. На бытовом уровне карта может проиграться как плохая погода, срыв планов, задержка рейса, легкое недомогание или мелкая порча личных вещей, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Шестерка жезлов Таро - значение

Символ триумфа, признания и публичного успеха. Успешные выступления, вебинары, сдача экзаменов, получение работы или визы. В личной жизни - радостные новости (новость о беременности, выход из неперспективных отношений).

Двойка кубков Таро - значение

Гармония, романтическое знакомство, воссоединение или совместный отпуск. В деловой сфере - успешные переговоры, подписание контрактов и выгодные сделки.

Мир Таро - значение

Завершение важного жизненного этапа и переход на более высокий уровень. Возможны повышение в карьере, получение диплома, переезд или масштабирование бизнеса.

Пятерка мечей Таро - значение

Смена окружения или работы. Проявление реального положения дел: осознание, что на некоторых коллег или близких нельзя положиться. Необходимость самостоятельно принимать решения или оперативно искать замену подрядчикам и персоналу.

Паж жезлов Таро - значение

Финансовые вопросы, связанные с детьми (оплата учебы, детского сада, алименты). Также обозначает старт нового проекта с небольшим первичным доходом, начало обучения или поддержку со стороны друзей.

Туз мечей Таро - значение

Полная ясность в ситуациях, оформление юридических документов или принятие радикальных решений. В медицине - прояснение диагноза или плановое вмешательство (при этом операции в сфере красоты в октябре проводить не рекомендуется).

Королева жезлов Таро - значение

Вы получите поддержку со стороны энергичной и жизнерадостной женщины огненного знака (Овен, Лев, Стрелец).

Также эта карта означает творческое самовыражение, увлечение музыкой или посещение мероприятий.

Рыцарь мечей Таро - значение

Высокая динамика событий: спонтанные поездки, командировки, приём гостей. Активный документооборот, работа курьеров, получение важных извещений и посылок.

Шут (Дурак) Таро - значение

Пауза между прошлым и будущим. Время для восстановления, обнуления, подготовки к переезду, смене работы или открытию новой страницы в жизни.

Рыцарь жезлов Таро - значение

Ускорение процессов, продвижение проектов, появление ясности в делах и активное движение вперед.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Шут (повторно) Таро - значение

Вы готовы начать все с чистого листа и полностью доверяете интуиции. В качестве талисмана месяца подойдет аметист.

Звезда Таро - значение

Исполнение давней мечты, реализация намеченных целей и получение результата, превышающего ожидания.

Колесо фортуны Таро - значение

Финансовая удача, поездки и удачное стечение обстоятельств. Покупку машины лучше перенести на период после 14 ноября.

Двойка жезлов Таро - значение

Расширение бизнеса и амбиций (работа на два направления, открытие филиала). Постоянная деловая и личная коммуникация.

Башня Таро - значение

У Близнецов могут внезапно поменяться планы в конце месяца из-за внешних обстоятельств, на которые невозможно повлиять (задержки рейсов, форс-мажоры).

Десятка мечей Таро - значение

Окончательное завершение затянувшейся болезненной ситуации. Решительный шаг, который приносит чувство освобождения.

Семерка кубков Таро - значение

Близнецам нужно будет сделать непростой, но осознанный выбор в конце октября. Принятие решения, которое кардинально изменит жизнь и выведет её на качественно новый уровень.

Смотрите видео - Прогноз по картам Таро для Близнецов на октябрь 2026:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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