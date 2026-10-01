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Какой знак зодиака будет купаться в деньгах: Таро-прогноз на октябрь 2026

Анна Ярославская
1 октября 2026, 11:45обновлено 1 октября, 12:52
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Анжела Перл раскрыла тайну карты Башня и рассказала о трех финансовых прорывах.
Анжела Перл
Таро прогноз для Овна на октябрь 2026 от Анжелы Перл / скриншот

Читайте в материале:

  • Овнов ждет финансовый взлет и новые доходы
  • Неожиданные перемены потребуют гибкости
  • Месяц принесет успехи в делах и поездках

Известный таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на октябрь 2026 года для знака зодиака Овен.

Таро-прогноз для Овнов на октябрь 2026

Император - Таро значение

видео дня

Вы будете управлять своей империей, принимать решения, отдавать указания - не просить, а именно поручать кому-то работу. Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, вы покажете, кто главный в семье (это актуально как для мужчин, так и для женщин).

Справедливость - Таро значение

Юридическая карта, а также карта переговоров, подписания контрактов, сделок, а возможно, брака или развода. Нужно будет оформлять какие-то документы. Также это карта баланса: если в вашей жизни его сейчас не хватает, стоит подумать, как его восстановить.

Королева пентаклей - Таро значение

Это девушка или женщина земного знака (Телец, Дева или Козерог). Это может быть ваша начальница, работодатель, мама (если она помогает финансово) или стабильный человек из сферы финансов: бухгалтер, аудитор, банковский сотрудник.

Если думаете оформлять кредит - в октябре лучше ничего нового не начинать (у нас шесть ретроградных планет). Но, возможно, это просто подруга, которая вас поддержит, поможет с самооценкой и побудет рядом.

Туз кубков - Таро значение

Очень эмоциональная карта чувств и романтических отношений, но в первую очередь - новых возможностей. Тузы всегда открывают нужные двери. Возможно, это связано с творчеством, с чем-то очень приятным для вас, или кто-то сделает вам прекрасный подарок.

9 пентаклей - Таро значение

Денежная карта. Может быть, по решению суда вы получите причитающиеся деньги или имущество (например, недвижимость). Также здесь вероятна поездка в красивый отель, приглашение на ужин или праздник, который вы устроите себе сами по принципу "могу себе позволить".

Возможно, вас ждет отпуск, и вы проведете его очень хорошо.

Император (повторно) - Таро значение

Вы всё-таки будете контролировать свои дела, отслеживать процессы и вести себя как истинный хозяин своей жизни, взяв управление в собственные руки.

"Главное - четко знать, чего вы хотите и к чему стремитесь, чтобы не сбиться с пути", - подчеркнула Анжела Перл.

Башня - Таро значение

Что-то может пойти не по плану, придется менять задуманное. Если собираетесь в дорогу, рейсы могут задерживаться или отменяться. На работе в проекте или в делах с клиентом что-то пойдет не так - придется переделывать.

Башня - это всегда неожиданность, когда нужно принимать решения прямо на ходу.

Туз пентаклей - Таро значение

Вас ждет выигрыш в лотерею, огромная новая возможность и удача. Это может касаться работы, клиентов, прибыли, наследства или решения суда в вашу пользу.

2 пентаклей - Таро значение

Эта карта говорит о том, что вы будете балансировать между двумя работами, клиентами или объектами недвижимости. Возможно, будете проводить две сделки одновременно: в одном месте продаете, в другом покупаете, переезжаете.

"В этом месяце вы словно в двух местах сразу - завершаете старое и начинаете новое. Это также карта баланса и умения управлять капиталом", - объяснила таролог.

3 кубков - Таро значение

Карта любви, романтики, дружбы и праздника. А еще это успешная сделка, когда стороны жмут руки и приходят к согласию. Отличное сотрудничество в каком-то творческом или креативном проекте. Рядом будет человек, с которым приятно общаться, проводить время или работать.

7 пентаклей- Таро значение

Деньги растут, словно на денежном дереве!. То, что вы уже посадили или посадите, даст отличные плоды. Потребуется немного времени и терпения, но ваши результаты и вложения растут в цене. Это может быть рост вашей самооценки, успешная инвестиция, подорожание недвижимости или развитие вашего бизнеса.

8 кубков - Таро значение

Карта говорит о том, что вы направляетесь в новое - ваш взгляд устремлен в будущее. Чтобы идти дальше, нужно что-то оставить позади, от чего-то или кого-то уйти, и вы уже приняли это решение. Переход пройдет легко, вы пойдёте вперед не оглядываясь, точно зная свой путь.

9 кубков- Таро значение

Девятки символизируют достижение результата, который вас безумно порадует. Это может быть прекрасная новость, предложение или важная информация.

"Овны, вы будете просто на седьмом небе от восторга", - отметила Анжела Перл.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

2 жезлов - Таро значение

Карта расширения и масштабирования: когда у вас уже есть что-то одно и вы открываете второе (бизнес, недвижимость). Также двойки символизируют пару, совместную деятельность, сотрудничество и планирование будущих шагов (в том числе в отношениях с человеком из другого города или страны).

8 жезлов -Таро значение

Карта означает скорость, быстрые поездки, путешествия, переезды или командировки. События будут развиваться очень стремительно. Это также получение или отправка документов, посылок, приезд курьера.

2 пентаклей - Таро значение

Вы получите новости издалека. Также это может быть поездка, подготовка к переезду, отношения на расстоянии или расширение бизнеса за рубеж. Вы отлично умеете балансировать финансово, так что всё обязательно получится.

"Месяц предстоит очень финансовый и богатый на хорошие новости. Единственная непростая карта - Башня, предупреждающая о неожиданностях или резкой смене планов. Но все остальные карты - просто потрясающие! Особенно радует Туз пентаклей - вы поставили на правильную лошадь", - резюмировала Анжела Перл.

Смотрите видео - Прогноз по картам Таро для Овнов на октябрь 2026:

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