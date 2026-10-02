Кому октябрь 2026 готовит финансовый взлет, успех и искушения - гороскоп Таро

Таролог Анжела Перл рассказала, как избежать обмана и удвоить доход.

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Таро-прогноз для Раков на октябрь 2026 от Анжелы Перл / скриншот

Читайте в материале:

Что предвещают карты Таро Ракам в октябре 2026 года

Как избежать манипуляций и давления в отношениях

В каких сферах Раков ждет успех и финансовый рост

Известный таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на октябрь 2026 года для знака зодиака Рак.

Таро-прогноз для Раков на октябрь 2026

2 кубков - Таро значение

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Месяц начинается с приятных событий: романтическая встреча, свидание, знакомство или отдых у моря. Двойка кубков символизирует не только любовь, но и успешное деловое сотрудничество, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Октябрь идеально подходит для завершения сделок и подписания договоров, однако новые крупные проекты пока лучше не начинать. Также карта указывает на теплые вечера в компании друзей.

Суд - Таро значение

Пришло время "проснуться" и сделать важный шаг. Вам предстоит принять серьезное решение или объявить о своей позиции. Возможны юридические дела, судебные процессы или внешняя оценка вашей работы (участие в конкурсе, защита проекта, аттестация).

Дьявол - Таро значение

Первое выпадение карты Дьявол предупреждает про искушения: от легких соблазнов (вечеринки, алкоголь, мимолетные связи) до финансовых авантюр. Будьте бдительны и не поддавайтесь на сомнительные предложения. Вторая грань этой карты - взаимодействие с государственными структурами, налоговой, полицией или банками (письма, вопросы по кредитам, контроль).

3 кубков - Таро значение

Прекрасный аркан, обещающий праздник, веселье, девичники и приятные встречи. Также карта может принести финансовые поступления, хорошие новости или известие о беременности.

Мир - Таро значение

Аркан Мир указывает на расширение горизонтов: поездки за границу, выход бизнеса на международный уровень, появление иностранных клиентов. Это момент, когда вы перерастаете старый этап и переходите на новую ступень - повышение на работе или смену статуса. В личной жизни возможна помолвка (хотя заключать брак из-за ретроградной Венеры не рекомендуется).

Шут - Таро значение

Завершив прошлый этап, вы смело шагнете в неизвестное. Карта Шут символизирует доверие будущему, новые неожиданные возможности и готовность начать все с нуля, оставят прошлое позади.

4 мечей - Таро значение

После бурных событий вам потребуется передышка. Запланируйте отдых, поездку на природу, массаж или полноценный сон. Это время для восстановления сил, выдоха и заботы о своем здоровье (включая плановые медицинские обследования).

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Туз мечей и Рыцарь мечей - Таро значение

События начнут развиваться стремительно. Октябрь - отличное время для мозгового штурма, планирования, переговоров и сбора информации.

Рыцарь мечей принесет неожиданные поездки, внезапных гостей или новости, которые заставят быстро скорректировать планы.

5 пентаклей - Таро значение

Возможны незапланированные траты (на здоровье, детей или помощь близким), а также мелкие неурядицы из-за погоды. Главный совет карты - не впадать в жалость к себе, ставить свои интересы в центр внимания и сохранять фокус на главном.

Дьявол (повторно) - Таро значение

Повторное появление Дьявола акцентирует тему манипуляций. Следите, чтобы окружение (включая родственников или старших детей) не давило на вас и не вызвало чувство вины. Принимайте решения, исходя исключительно из собственного комфорта.

Солнце - Таро значение

Прекрасный знак: энергия, отличное самочувствие, финансовый взлет, карьерный рост и признание. Вы будете в центре внимания и сможете проявить себя во всей красе.

8 пентаклей - Таро значение

Ваш труд будет щедро вознагражден: ожидаются новые клиенты, финансовые премии или наградные грамоты. Также карта благоприятствует обучению у сильного наставника. Сопутствующая символика свечи указывает на очищение пространства, усиление интуиции и понимание своего истинного предназначения.

2 жезлов - Таро значение

Карта говорит о перспективном партнерстве, планировании и расширении сферы влияния.

Умеренность - Таро значение

Таролог напоминает о важности баланса, умении вовремя сказать "нет" и соблюдении меры во всем.

Сила - Таро значение

Эта карта символизирует мягкую, но уверенную позицию. Это харизма, спокойствие, внутренний лад с самим собой и умение управлять своими эмоциями.

Смотрите видео - Прогноз по картам Таро для Раков на октябрь 2026:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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