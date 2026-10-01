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Гороскоп Таро на завтра 2 октября: Овнам - улучшения, Львам - взглянуть страху в глаза

Алена Кюпели
1 октября 2026, 15:00
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 25 февраля
Гороскоп Таро на 2 октября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на пятницу для Овна: Колесница

Вы размышляете, стоит ли какая-то ситуация затраченных на нее времени и сил. Карта "Колесница" призывает вас не сдаваться.

Возможно, вам и хочется всё бросить - и для этого может быть немало веских причин, - но сейчас совет карты дня таков: держитесь. Ситуация наладится, и вы увидите финишную прямую.

Телец

Карта Таро на пятницу для Тельца: Четверка Жезлов

Замечательно, когда рядом есть достойные люди; это то, чего вы добились во что бы то ни стало. "Четверка Жезлов" помогает по-настоящему оценить те блага, которыми наполнена ваша жизнь.

Это касается и самых близких членов семьи, и друзей, которые поддерживают с вами связь. К 2 октября вы выстроили жизнь, в которой вам комфортно.

Близнецы

Карта Таро на пятницу для Близнецов: Королева Мечей

В потоке бесконечных разговоров многое может потеряться. 2 октября вы осознаете это и стремитесь понять суть происходящего. Сегодня вы ищете истину и смотрите на вещи предельно честно.

Вы не хотите упустить ни одной детали из-за недостатка прямоты или отсутствия проверки фактов. Вы всё перепроверяете, чтобы убедиться в правильности происходящего.

Рак

Карта Таро на пятницу для Рака: Королева Кубков

Жизнь требует умения разбираться в людях и ситуациях, и вы учитесь по-настоящему доверять себе. Порой вы сомневаетесь, правильно ли поступаете, или даже думаете, что ошибаетесь.

Но если вы прислушаетесь к своему внутреннему голосу, то поймете: всё не всегда выглядит так, как кажется на первый взгляд. Как говорит "Королева Кубков", ваши чувства открывают истину, ясную как день.

Лев

Карта Таро на пятницу для Льва: Сила

Какая удача! Вам выпала карта, которой вы управляете. Это значит, что день для вас начнется естественно и гармонично. Вы действуете, опираясь на то, что вам хорошо знакомо - на собственную смелость. Но, возможно, тебе придется взглянуть страху прямо в глаза - и обнаружить, что ты гораздо смелее, чем думал. Это невероятно вдохновляет, Лев!

Дева

Карта Таро на пятницу для Девы: Девятка Жезлов

У тебя хватит выносливости и стойкости, чтобы справиться с днем, когда выпадает Девятка Жезлов. Это означает, что впереди у тебя насыщенный день; судя по всему, ты запланировал немало дел и настроен на продуктивную работу.

Выбери напиток, который заряжает тебя энергией, и используй этот день по максимуму, Дева. У тебя всё получится.

Весы

Карта Таро на пятницу для Весов: Двойка Кубков

В любви вы ищете нечто вполне определенное. Вам нужен партнер, который будет уравновешивать вас.

Вы стремитесь к таким отношениям, в которых можно расслабиться и чувствовать себя естественно - именно так, как вам хочется. Двойка Кубков обещает, что в самом ближайшем будущем вы обретете именно такой союз.

Скорпион

Карта Таро на пятницу для Скорпиона: Смерть

Ситуация подходит к концу, и вы уже давно понимали, что так и должно быть. Возможно, вы не пытались форсировать события, позволяя им идти своим чередом.

Однако 2 октября карта Смерть указывает на то, что пришло время перевернуть страницу. Предстоящий разговор ясно даст понять: вы готовы начать новую главу своей жизни.

Стрелец

Карта Таро на пятницу для Стрельца: Восьмерка Кубков

Вы готовы оставить позади то, что утратило смысл. Впрочем, ситуация не всегда однозначна, и у вас были веские причины так долго медлить.

Восьмерка Кубков говорит о том, что 2 октября вы достигаете точки невозврата. Теперь вам предстоит решить: поступить правильно или упустить идеальный момент.

Козерог

Карта Таро на пятницу для Козерога: Король Кубков

Вы - идеальный человек для решения одной непростой задачи, и, скорее всего, именно к вам обратятся с этой просьбой 2 октября. Король Кубков олицетворяет уравновешенную личность, способную сохранять контроль над ситуацией. И знаете что, Козерог?

Этот человек - вы. Возникает ситуация, требующая участия беспристрастного человека, умеющего взглянуть на вещи отстраненно и всесторонне. Сегодня вам это удается блестяще.

Водолей

Карта Таро на пятницу для Водолея: Справедливость

2 октября к вам приходит важное осознание: нужно решить, как именно поступить с возникшей проблемой. Вы не хотите ни с кем поступать несправедливо - и, к счастью, этого не произойдет.

К вам будет поступать много информации, и, следуя совету карты "Справедливость", лучше всего рассматривать каждую сторону объективно, оценивая ситуацию непредвзято. Это будет непросто, но если вы постараетесь не занимать чью-либо сторону и не поддаваться симпатиям, то сможете принять верное решение.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на пятницу: "Звезда"

Долгое время вам казалось, что надежда утрачена. Вы потеряли веру в людей, да и в самих себе - отчасти тоже. Но 2 октября всё изменится.

Карта "Звезда" указывает на то, что вы узнаете нечто новое, что вернет вам веру в человечество. Вы больше не оглядываетесь на прошлое с мечтами о переменах; теперь вы видите будущее и понимаете: если захотите, то сможете создать ту жизнь, которая вам предназначена.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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