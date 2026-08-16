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Черная полоса подходит к концу: какие знаки зодиака почувствуют облегчение

Мария Николишин
16 августа 2026, 05:30
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В воскресенье китайским знакам зодиака нужно действовать, чтобы изменить ситуацию к лучшему.
Черная полоса подходит к концу: какие знаки зодиака почувствуют облегчение
Кто наконец забудет обо всех проблемах / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кому прогнозируют финансовый прорыв
  • Кто почувствует больший контроль над жизнью

Тяжелые времена наконец-то заканчиваются для четырех китайских знаков зодиака 16 августа. В китайском гороскопе воскресенье - это Полный день, которым управляет энергия Водяной Собаки.

Астрологи YourTango говорят, что стихия воды связана с эмоциями, а под знаком Собаки эта энергия отражает отношения и верность. В этот период люди кажутся более теплыми и сочувствующими, пишет Главред.

видео дня

Какие знаки зодиака скоро вздохнут с облегчением

Тигр

В последнее время вы много думаете о финансовых проблемах, однако в воскресенье перемены помогут решить некоторые из них. Вы можете заключить какую-то деловую сделку или взяться за работу, которая может привести к большему доходу. Вы добиваетесь прогресса, и тяжелые времена заканчиваются.

Кролик

В воскресенье вы упростите определенную сферу своей жизни, позволив трудным временам закончиться быстрее. Вы доходите до того момента, когда развитие вашей души становится приоритетом. Найдите минутку, чтобы по-настоящему подумать о том, какой вы хотите видеть свою жизнь.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Лошадь

Трудности закончатся в тот момент, когда вы устраните стрессовые факторы из своей жизни. В воскресенье вы решите, что больше не можете так продолжать. Вам нужно делать то, что помогает вам двигаться вперед.

Собака

В воскресенье вы возьметесь за проблемы, которые доставляли вам трудности, и будете работать над ними. Новый способ мышления поможет вам почувствовать больший контроль над своим будущим. Вы будете чувствовать себя по-настоящему незаменимыми.

Китайский гороскоп
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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