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Китайский гороскоп на 17–23 августа: для Обезьян - прорыв, для Быков - подъем

Марина Иваненко
15 августа 2026, 22:31
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Китайский гороскоп на неделю с 17 по 23 августа обещает знакам новые возможности, романтические встречи, финансовые перспективы и эмоциональное обновление.
Китайский гороскоп на неделю
Китайский гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Что ждет знаки восточного гороскопа 17–23 августа
  • Какие изменения возможны в любви и отношениях
  • Кому неделя принесет профессиональные и финансовые возможности
  • Какие знаки смогут оставить стресс и напряжение позади

Неделя с 17 по 23 августа 2026 года может стать важным периодом для многих представителей восточного зодиака. Особым событием этой недели станет Фестиваль Циси - китайский День влюбленных, который ассоциируется с романтикой и воссоединением влюбленных. Этот период будет способствовать эмоциональному обновлению, укреплению отношений и появлению новых профессиональных возможностей. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает Times of India, энергия недели способствует восстановлению внутренней гармонии, укреплению отношений и улучшению финансовых перспектив.

видео дня

Китайский гороскоп на неделю - Прогноз для знаков зодиака

Китайский гороскоп на неделю - Крыса

Для рождённых в год Крысы эта неделя принесёт долгожданное облегчение. Напряжение, которое накапливалось в последние месяцы, постепенно начнёт спадать. В карьерной сфере могут появиться новые возможности для реализации давних идей. Одинокие представители этого знака могут встретить человека, с которым у них будут общие ценности и взгляды на жизнь.

Китайский гороскоп на неделю - Бык

Быков ждет период профессионального и эмоционального подъема. Стабильность и упорный труд начнут приносить заметные результаты. В профессиональной сфере возможно выгодное предложение или признание со стороны руководства. В личной жизни будет царить взаимопонимание, а искренний разговор поможет уладить давние недоразумения.

Об источнике: Times of India

Times of India - индийская англоязычная ежедневная газета и цифровое новостное СМИ, принадлежащее и управляемое The Times Group. Это четвертая по тиражу газета в Индии и самая популярная англоязычная ежедневная газета в мире. В опросе 2021 года Институт Рейтер признал TOI самым авторитетным медиа-брендом среди англоязычных пользователей онлайн-новостей в Индии, сообщает Википедия.

Китайский гороскоп на неделю - Тигр

Тигры почувствуют прилив энергии и вдохновения. Накопленная усталость постепенно отступит, а уверенность в собственных силах будет расти. Фестиваль Циси станет хорошим поводом для искренних разговоров с любимым человеком и укрепления отношений. В финансовой сфере возможны приятные изменения после завершения дел, которые долгое время оставались в подвешенном состоянии.

Китайский гороскоп на неделю - Кролик

Для Кроликов неделя станет периодом внутреннего спокойствия и эмоционального восстановления. Стрессовые ситуации постепенно останутся позади. Карьерный рост может быть связан с удачным партнерством или командной работой. Одиноким Кроликам стоит быть более открытыми к новым знакомствам.

Китайский гороскоп на неделю - Дракон

Представители этого знака окажутся в центре внимания. Драконы смогут преодолеть сложности на работе и укрепить свой авторитет. Энергия недели будет способствовать смелым, но продуманным решениям в бизнесе и профессиональной сфере. В любви возможны яркие эмоции и важные откровенные разговоры.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на неделю - Змея

Змеи смогут эффективно решить рабочие вопросы, которые долго оставались без ответа. Поддержка близких поможет снизить уровень напряжения и восстановить силы. В дни Фестиваля Циси стоит уделить больше внимания партнеру - искренность и взаимная поддержка помогут укрепить отношения.

Китайский гороскоп на неделю - Лошадь

Лошадям этот период может принести заметный карьерный успех. Приложенные усилия получат должную оценку, что положительно повлияет и на финансовое положение. Эмоциональный фон стабилизируется, а приятное общение с друзьями и любимым человеком поможет полностью восстановить силы.

Китайский гороскоп на неделю - Коза

Для Козы эта неделя будет наполнена гармонией и творческим вдохновением. Тревоги и сомнения уйдут на второй план. В финансовой сфере может появиться возможность дополнительного заработка, а в личной жизни Фестиваль Циси принесет приятные сюрпризы и романтические моменты.

Китайский гороскоп на неделю - Обезьяна

Обезьяны смогут раскрыть свой потенциал при решении сложных профессиональных задач. Успешные переговоры могут способствовать карьерному росту. В любовной сфере стоит проявить инициативу - открытость поможет укрепить связь с партнером или открыться новым чувствам.

Китайский гороскоп на неделю - Петух

Петухи почувствуют облегчение после завершения сложного этапа на работе. Напряжение постепенно ослабнет, уступив место стабильности и уверенности. Это хорошее время для планирования будущего, крупных покупок и укрепления семейных связей.

Китайский гороскоп на неделю - Собака

Представители знака Собаки смогут найти долгожданный баланс между работой и личной жизнью. Взвешенные решения в профессиональной сфере могут положительно повлиять на материальное положение. Романтический период принесет приятные новости и искренние эмоции в отношениях с любимым человеком.

Китайский гороскоп на неделю - Свинья

Для рождённых в год Свиньи неделя станет временем оптимизма и финансовых перспектив. Длительное напряжение постепенно останется в прошлом. Фестиваль Циси может принести новые возможности в личной жизни: одинокие представители знака получат шанс на интересное знакомство, а пары смогут стать ближе.

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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