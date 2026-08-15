Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Любовный гороскоп на 17–23 августа: Тельцов ждет уют, а Рыб - новая романтика

Марина Иваненко
15 августа 2026, 17:54
google news Подпишитесь
на нас в Google
Любовный гороскоп на неделю с 17 по 23 августа расскажет, кому стоит ожидать новых знакомств, важных разговоров, романтических перемен и неожиданных чувств.
Любовный гороскоп на неделю
Любовный гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Что ждет знаки Зодиака в любви
  • Кому предсказывают новые знакомства
  • Кто может укрепить отношения

На этой неделе сильные эмоции могут подтолкнуть к честным решениям в отношениях. Период с 17 по 23 августа 2026 года обещает быть насыщенным для личной жизни. Солнечное затмение в знаке Льва, которое произошло 12 августа, по астрологическим прогнозам продолжит влиять на романтические встречи, отношения и личные взгляды. То, что сначала казалось лишь мимолетным настроением, может приобрести большее значение. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщают на ZodiacHelps, Венера проходит через Весы, усиливая стремление к партнерству, справедливости и взаимному вниманию. Одинокие представители этих знаков могут стать более избирательными и меньше интересоваться случайными связями. Парам этот период дает возможность заметить дисбаланс в отношениях и откровенно поговорить о потребностях обоих партнеров.

видео дня

Около 20 августа первая четверть Луны может подтолкнуть к важным разговорам и решениям. В то же время Марс в Раке усиливает внимание к эмоциональным потребностям, безопасности и домашней атмосфере.

Любовный гороскоп на неделю - Овен

Венера напротив вашего знака сосредотачивает внимание на партнерстве. Вы стремитесь к близости, но не хотите жертвовать собственной независимостью. Если возникнут споры, попытки любой ценой доказать свою правоту вряд ли помогут - партнеру важно чувствовать, что его слышат.

Одиноким Овнам стоит не торопиться с выбором и дать себе время понять собственные чувства. Не каждое яркое увлечение означает долгосрочную совместимость.

Любовный гороскоп на неделю - Телец

Вы цените надежность больше, чем яркие драматические эмоции. Небольшие проявления внимания, забота и соблюдение договоренностей помогут укрепить отношения. С 22 августа Солнце в Деве создаст больше возможностей для совместных радостей и приятного времяпрепровождения.

Одиноким Тельцам вторая половина недели может принести интересные знакомства. Ваше спокойное и уравновешенное поведение способно привлечь людей, ищущих серьёзных отношений.

Об источнике: ZodiacHelps

ZodiacHelps - это специализированный информационно-развлекательный веб-ресурс, посвященный астрологии, тарологии и психологии отношений. Платформа публикует ежедневные, еженедельные и ежемесячные гороскопы, анализы совместимости знаков зодиака и расклады карт Таро, ориентируясь на аудиторию, которая ищет советы для личностного развития, улучшения взаимоотношений и самопознания.

Любовный гороскоп на неделю - Близнецы

Венера в Весах возвращает в отношения легкость, флирт и юмор. Однако партнер может ожидать от вас большей определённости, поэтому не стоит избегать разговоров о собственных желаниях.

Одиноких Близнецов ждёт активное общение и вероятность необычных знакомств. Главное - не пытаться одновременно оставлять открытыми слишком много романтических вариантов.

Любовный гороскоп на неделю - Рак

Марс в вашем знаке может сделать чувства особенно сильными. В отношениях важно открыто говорить о проблемах, ведь молчание легко может быть неправильно истолковано партнером.

Одинокие Раки станут более избирательными, что поможет избежать лишних сомнений и неопределённости. Спокойные и надёжные люди могут оказаться для вас гораздо привлекательнее, чем казалось сначала.

Любовный гороскоп на неделю - Лев

Влияние солнечного затмения может подтолкнуть вас задуматься над тем, что именно хочется изменить в личной жизни. Не стоит превращать свои желания в требования - лучше откровенно говорить о чувствах, которые за ними стоят.

Одинокие Львы будут привлекать внимание благодаря своей природной харизме. Позвольте событиям развиваться без спешки и обращайте внимание на людей, которые уважают не только вашу силу, но и чувствительность.

гороскоп, совместимость знаков зодиака, лучшие партнеры
гороскоп, совместимость знаков зодиака, лучшие партнеры / Инфографика: Главред

Любовный гороскоп на неделю - Дева

В начале недели вы можете много думать о прошлых ошибках и неудачных отношениях. После перехода Солнца в ваш знак 22 августа может появиться больше ясности и уверенности в собственных желаниях.

Одиноким Девам стоит посвятить первую половину недели внутреннему переосмыслению, а на выходных быть более открытыми к новым знакомствам. Не требуйте от потенциального партнера соответствия идеальному образу.

Любовный гороскоп на неделю - Весы

Венера в вашем знаке усиливает очарование и помогает легче налаживать контакт с людьми. Однако не стоит ради гармонии постоянно уступать собственным интересам. Если возникают разногласия, говорите о них открыто.

Одиноким Весам флирт будет даваться легко. При новых знакомствах обращайте внимание на собственные ощущения: важно не только понравиться человеку, но и чувствовать себя рядом с ним комфортно.

Любовный гороскоп на неделю - Скорпион

Эмоции на этой неделе могут быть более глубокими, чем обычно. Если возникнут сомнения по поводу партнера, не спешите делать выводы и строить догадки. Откровенный разговор поможет быстрее понять истинную ситуацию.

Одиноким Скорпионам этот период может помочь окончательно отпустить прошлое и освободить место для новых чувств.

Любовный гороскоп на неделю - Стрелец

Совместные планы, путешествия или новые проекты могут придать отношениям свежих эмоций. Если взгляды на будущее различаются, ищите решение, которое будет учитывать интересы обоих.

Одиноких Стрельцов могут ждать интересные знакомства через друзей или общие увлечения. Не отвергайте людей только из-за того, что их взгляды отличаются от ваших.

Любовный гороскоп на неделю - Козерог

Парам стоит обсудить совместные планы и чаще говорить о своих чувствах, а не только демонстрировать заботу поступками. Откровенный разговор поможет лучше понять потребности друг друга.

Одиноким Козерогам случайные развлечения без обязательств могут показаться неинтересными. В конце недели возможно знакомство с человеком, который заставит вас по-новому взглянуть на образ идеального партнера.

Любовный гороскоп на неделю - Водолей

В отношениях может возникнуть необходимость пересмотреть некоторые правила и найти баланс между свободой и близостью. Говорите об изменениях в своих взглядах открыто, не заставляя партнера догадываться о ваших истинных намерениях.

Для одиноких Водолеев неожиданная встреча может поколебать привычное стремление к независимости. Не спешите оценивать ситуацию - дайте новым чувствам время развиться.

Любовный гороскоп на неделю - Рыбы

Парам стоит сознательно находить время для близости даже среди повседневных дел. После 22 августа небольшие, но стабильные проявления заботы могут иметь для партнера большее значение, чем громкие обещания.

Одиноким Рыбам может представиться больше шансов на интересное знакомство ближе к выходным. Доверяйте интуиции, но не спешите с выводами - дайте человеку время проявить себя.

Читайте также:

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп любовный гороскоп интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Установки Patriot пусты: в FT раскрыли мрачные детали массированных обстрелов

Установки Patriot пусты: в FT раскрыли мрачные детали массированных обстрелов

19:35Украина
Контроль за бронированием усилится: кого затронут новые проверки

Контроль за бронированием усилится: кого затронут новые проверки

18:23Украина
Мощные удары по целям РФ: взорван ЗРК, склады и пункты управления врага

Мощные удары по целям РФ: взорван ЗРК, склады и пункты управления врага

16:36Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке "глазастого" автомобиля за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке "глазастого" автомобиля за 29 с

Крысы больше не вернутся: один кухонный продукт поможет прогнать грызунов

Крысы больше не вернутся: один кухонный продукт поможет прогнать грызунов

Украинский город был древней столицей большого государства: где он расположен

Украинский город был древней столицей большого государства: где он расположен

Окна будут оставаться чистыми гораздо дольше: что добавить в воду для мытья

Окна будут оставаться чистыми гораздо дольше: что добавить в воду для мытья

Удар по "Саваслейке": на авиабазе РФ гремели взрывы, МиГ-31К вывели из-под атаки

Удар по "Саваслейке": на авиабазе РФ гремели взрывы, МиГ-31К вывели из-под атаки

Последние новости

19:36

Зачем замораживать картофельную шелуху: хитрость, о которой знают лишь единицы

19:35

Установки Patriot пусты: в FT раскрыли мрачные детали массированных обстрелов

19:27

О дорогой химии можно забыть: чем отмыть лобовое стекло авто до блескаВидео

19:24

Мечты станут реальностью: жизнь каких трёх знаков зодиака кардинально изменится

19:10

Украина больше не раскроет данные о ракетных атаках: Коваленко объяснил решениемнение

Украине надо готовиться к "черной зиме": Золотарев – о Patriot и страхе СШАУкраине надо готовиться к «черной зиме»: Золотарев – о Patriot и страхе США
18:51

Лукашенко назвал украинцев "бедолагами" и выдал новое заявление о войнеВидео

18:37

Турция дала добро: в РФ истерят из-за поставок оружия США Украине

18:32

Что запрещено делать в церковные праздники: основные предостережения

18:23

Контроль за бронированием усилится: кого затронут новые проверки

Реклама
17:54

Любовный гороскоп на 17–23 августа: Тельцов ждет уют, а Рыб — новая романтика

17:50

Не "суеверный": как правильно назвать человека, который верит в приметыВидео

17:35

Бананы пролежат на две недели дольше: раскрыт элементарный секретВидео

17:34

Цены упали на 34% всего за неделю: популярный продукт дешевеет на глазах

17:29

Гороскоп Таро на 17–23 августа: Тельцов ждет компромисс, а Дев — счастье

17:24

"Первый - без мамы": Подкопаева расстрогала обращением к особенному человеку

16:58

Певица Алсу впервые после развода разделась и показала фото: как она выглядит

16:55

Лицензия на ракеты для Patriot не решит проблему ПВО: что ждет Украину зимой

16:39

Стоит ли промывать рис перед приготовлением: когда это испортит ваше блюдо

16:36

Мощные удары по целям РФ: взорван ЗРК, склады и пункты управления врага

16:28

Легкая верхняя одежда на осень 2026: как модно встретить похолоданиеВидео

Реклама
16:19

Гороскоп Таро на завтра 16 августа: Тельцам - идти дальше, Скорпиону - вперед

16:01

Несколько минут — и Wi-Fi начнет "летать": что нужно сделать с роутеромВидео

15:59

РФ выпустила около 10 ракет по Кропивницкому и Кривому Рогу: что известно

15:57

Испытания для отношений: какие знаки зодиака почувствуют ретроград 2026 года

15:51

Как усилить действие порошка при стирке: хитрый трюк с мусорным пакетом

15:40

В чем пойти на свадьбу: трендовые платья для дорогого образа

15:30

Опытные хозяйки перед сном посыпают веник солью: для чегоВидео

15:28

Почему нельзя примерять чужую обувь: основные предостережения и приметы

15:25

"Богиня красоты": Никитюк в пиджаке на голое тело похвасталась фигурой

15:16

РФ хочет стереть границу с оккупированными территориями: что задумали в Москве

15:15

Как починить протекающую душевую лейку за 60 секунд — простой лайфхак

14:44

Скончалась 26-летняя королева красоты: что с ней случилось

14:40

Тест на IQ: нужно найти число 6 среди множества 9 за пять секунд

14:32

Геомагнитный шторм G2 охватит Землю: прогноз магнитных бурь

14:21

Как сделать чесночный порошок своими руками: ароматная специя будет готова за 4 часаВидео

14:08

Россия может в ближайшее время усилить обстрелы Украины: какие цели под угрозой

13:58

Расцвела заново: Анна Кошмал рассказала, как быть мамой девочки

13:48

Удар "Фламинго" по Самаре: под угрозой все космические программы РФ - Defense Express

13:47

Киркоров разрыдался из-за своей старости: "На колясочке вывозят"

13:39

Деньги списываются, а оплата не проходит: в ПриватБанке произошел серьезный сбой

Реклама
13:36

На территории Украины когда-то был океан: в какой области он простирался

12:54

Украина разнесла завод "Роскосмоса" и поразила аэродром с МиГ-31К - ЗеленскийВидео

12:41

Тяжелобольной Брюс Уиллис неожиданно появился на свадьбе дочери: "Слезы на глазах"

12:37

Что сделать со сливами, кроме варенья: очень вкусный рецепт маринованых фруктовВидео

11:52

Гороскоп на завтра, 16 августа: Девам — новые эмоции, Стрельцам — облегчение

11:41

Зеленые помидоры не пропадут: простой рецепт необычного варенья на зимуВидео

11:40

В России хотят окончания войны: наступил переломный момент, население обеспокоено

11:37

Китайский гороскоп на завтра, 16 августа: Свиньям - опыт, Обезьянам - споры

11:06

Можно ли грызть прямо с початка: как правильно есть вареную кукурузуВидео

11:01

Тест на характер по цвету глаз: что он расскажет о личности ребенка

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять