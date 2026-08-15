Любовный гороскоп на 17–23 августа: Тельцов ждет уют, а Рыб — новая романтика

Любовный гороскоп на неделю с 17 по 23 августа расскажет, кому стоит ожидать новых знакомств, важных разговоров, романтических перемен и неожиданных чувств.

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Любовный гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Что ждет знаки Зодиака в любви

Кому предсказывают новые знакомства

Кто может укрепить отношения

На этой неделе сильные эмоции могут подтолкнуть к честным решениям в отношениях. Период с 17 по 23 августа 2026 года обещает быть насыщенным для личной жизни. Солнечное затмение в знаке Льва, которое произошло 12 августа, по астрологическим прогнозам продолжит влиять на романтические встречи, отношения и личные взгляды. То, что сначала казалось лишь мимолетным настроением, может приобрести большее значение. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщают на ZodiacHelps, Венера проходит через Весы, усиливая стремление к партнерству, справедливости и взаимному вниманию. Одинокие представители этих знаков могут стать более избирательными и меньше интересоваться случайными связями. Парам этот период дает возможность заметить дисбаланс в отношениях и откровенно поговорить о потребностях обоих партнеров.

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Около 20 августа первая четверть Луны может подтолкнуть к важным разговорам и решениям. В то же время Марс в Раке усиливает внимание к эмоциональным потребностям, безопасности и домашней атмосфере.

Любовный гороскоп на неделю - Овен

Венера напротив вашего знака сосредотачивает внимание на партнерстве. Вы стремитесь к близости, но не хотите жертвовать собственной независимостью. Если возникнут споры, попытки любой ценой доказать свою правоту вряд ли помогут - партнеру важно чувствовать, что его слышат.

Одиноким Овнам стоит не торопиться с выбором и дать себе время понять собственные чувства. Не каждое яркое увлечение означает долгосрочную совместимость.

Любовный гороскоп на неделю - Телец

Вы цените надежность больше, чем яркие драматические эмоции. Небольшие проявления внимания, забота и соблюдение договоренностей помогут укрепить отношения. С 22 августа Солнце в Деве создаст больше возможностей для совместных радостей и приятного времяпрепровождения.

Одиноким Тельцам вторая половина недели может принести интересные знакомства. Ваше спокойное и уравновешенное поведение способно привлечь людей, ищущих серьёзных отношений.

Об источнике: ZodiacHelps ZodiacHelps - это специализированный информационно-развлекательный веб-ресурс, посвященный астрологии, тарологии и психологии отношений. Платформа публикует ежедневные, еженедельные и ежемесячные гороскопы, анализы совместимости знаков зодиака и расклады карт Таро, ориентируясь на аудиторию, которая ищет советы для личностного развития, улучшения взаимоотношений и самопознания.

Любовный гороскоп на неделю - Близнецы

Венера в Весах возвращает в отношения легкость, флирт и юмор. Однако партнер может ожидать от вас большей определённости, поэтому не стоит избегать разговоров о собственных желаниях.

Одиноких Близнецов ждёт активное общение и вероятность необычных знакомств. Главное - не пытаться одновременно оставлять открытыми слишком много романтических вариантов.

Любовный гороскоп на неделю - Рак

Марс в вашем знаке может сделать чувства особенно сильными. В отношениях важно открыто говорить о проблемах, ведь молчание легко может быть неправильно истолковано партнером.

Одинокие Раки станут более избирательными, что поможет избежать лишних сомнений и неопределённости. Спокойные и надёжные люди могут оказаться для вас гораздо привлекательнее, чем казалось сначала.

Любовный гороскоп на неделю - Лев

Влияние солнечного затмения может подтолкнуть вас задуматься над тем, что именно хочется изменить в личной жизни. Не стоит превращать свои желания в требования - лучше откровенно говорить о чувствах, которые за ними стоят.

Одинокие Львы будут привлекать внимание благодаря своей природной харизме. Позвольте событиям развиваться без спешки и обращайте внимание на людей, которые уважают не только вашу силу, но и чувствительность.

гороскоп, совместимость знаков зодиака, лучшие партнеры / Инфографика: Главред

Любовный гороскоп на неделю - Дева

В начале недели вы можете много думать о прошлых ошибках и неудачных отношениях. После перехода Солнца в ваш знак 22 августа может появиться больше ясности и уверенности в собственных желаниях.

Одиноким Девам стоит посвятить первую половину недели внутреннему переосмыслению, а на выходных быть более открытыми к новым знакомствам. Не требуйте от потенциального партнера соответствия идеальному образу.

Любовный гороскоп на неделю - Весы

Венера в вашем знаке усиливает очарование и помогает легче налаживать контакт с людьми. Однако не стоит ради гармонии постоянно уступать собственным интересам. Если возникают разногласия, говорите о них открыто.

Одиноким Весам флирт будет даваться легко. При новых знакомствах обращайте внимание на собственные ощущения: важно не только понравиться человеку, но и чувствовать себя рядом с ним комфортно.

Любовный гороскоп на неделю - Скорпион

Эмоции на этой неделе могут быть более глубокими, чем обычно. Если возникнут сомнения по поводу партнера, не спешите делать выводы и строить догадки. Откровенный разговор поможет быстрее понять истинную ситуацию.

Одиноким Скорпионам этот период может помочь окончательно отпустить прошлое и освободить место для новых чувств.

Любовный гороскоп на неделю - Стрелец

Совместные планы, путешествия или новые проекты могут придать отношениям свежих эмоций. Если взгляды на будущее различаются, ищите решение, которое будет учитывать интересы обоих.

Одиноких Стрельцов могут ждать интересные знакомства через друзей или общие увлечения. Не отвергайте людей только из-за того, что их взгляды отличаются от ваших.

Любовный гороскоп на неделю - Козерог

Парам стоит обсудить совместные планы и чаще говорить о своих чувствах, а не только демонстрировать заботу поступками. Откровенный разговор поможет лучше понять потребности друг друга.

Одиноким Козерогам случайные развлечения без обязательств могут показаться неинтересными. В конце недели возможно знакомство с человеком, который заставит вас по-новому взглянуть на образ идеального партнера.

Любовный гороскоп на неделю - Водолей

В отношениях может возникнуть необходимость пересмотреть некоторые правила и найти баланс между свободой и близостью. Говорите об изменениях в своих взглядах открыто, не заставляя партнера догадываться о ваших истинных намерениях.

Для одиноких Водолеев неожиданная встреча может поколебать привычное стремление к независимости. Не спешите оценивать ситуацию - дайте новым чувствам время развиться.

Любовный гороскоп на неделю - Рыбы

Парам стоит сознательно находить время для близости даже среди повседневных дел. После 22 августа небольшие, но стабильные проявления заботы могут иметь для партнера большее значение, чем громкие обещания.

Одиноким Рыбам может представиться больше шансов на интересное знакомство ближе к выходным. Доверяйте интуиции, но не спешите с выводами - дайте человеку время проявить себя.

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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