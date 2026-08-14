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Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа: Львам - удача, Тельцам - отдых

Марина Иваненко
14 августа 2026, 20:29
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Гороскоп на неделю откроет новые тенденции для всех знаков. Узнайте, что принесут Луна в Стрельце и переход Солнца в Деву.
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Каким будет гороскоп на неделю для каждого знака
  • Что принесет переход Солнца в знак Девы
  • Кому стоит сосредоточиться на карьере и отношениях

Предстоящая астрологическая неделя принесет существенную перегруппировку планетных энергий, побуждая к внутренней перестройке, поиску баланса и четкой постановке практических целей. Главред расскажет подробнее.

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Как сообщает издание YourTango, период с 17 по 23 августа 2026 года начнётся под влиянием Луны в Скорпионе, что будет способствовать глубокому переосмыслению эмоций, отказу от старых обид и поиску внутренней опоры.

20 августа Луна перейдет в знак Стрельца, усиливая оптимизм, уверенность и желание расширять собственные горизонты. А 22 августа произойдет важный астрологический переход: Луна войдет в Козерог, а Солнце перейдет в знак Девы. Такая комбинация земной энергии будет способствовать практичности, дисциплине и планированию, помогая сосредоточиться на работе, финансах и долгосрочных целях.

Гороскоп на неделю - Овен

Начало недели поможет Овнам сосредоточиться на внутренних переживаниях и важных решениях. С переходом Луны в Стрельца усилится желание действовать, путешествовать и открывать новые возможности. На выходных земная энергия Козерога поможет привести в порядок планы и сосредоточиться на карьерных целях.

Гороскоп на неделю - Телец

Первые дни недели потребуют от Тельцов эмоциональной внимательности и готовности говорить о том, что давно беспокоит. После перехода Луны в Стрельца появится больше пространства для перемен и новых впечатлений. Выходные подойдут для отдыха, восстановления сил и планирования будущих дел.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Гороскоп на неделю - Близнецы

В начале недели Близнецам стоит четче обозначить личные границы. Вторая половина недели будет благоприятна для общения, укрепления партнерских связей и заключения новых договоренностей. Переход Солнца в Деву поможет внимательнее отнестись к рабочим вопросам и практическим задачам.

Гороскоп на неделю - Рак

Начало недели активизирует сферу личных отношений и заставит Раков внимательнее отнестись к собственным чувствам. Во второй половине недели появится больше мотивации для работы и новых проектов. Выходные помогут проявить лидерские качества и привести в порядок важные дела.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю - Лев

Львам начало недели поможет разобраться с вопросами, которые давно оставались без ответа. Переход Луны в Стрельца вернет оптимизм и желание действовать. На выходных стоит быть внимательнее к близким и не позволять амбициям мешать гармоничному общению.

Гороскоп на неделю - Дева

Начало недели откроет Девам пространство для новых идей и планов. 22 августа Солнце перейдет в ваш знак, положив начало периоду большей сосредоточенности на себе и собственных целях. Выходные будут способствовать принятию практических решений, наведению порядка в делах и восстановлению внутреннего равновесия.

Гороскоп на неделю - Весы

В начале недели Весам важно научиться доверять собственным решениям и не оглядываться постоянно на мнение окружающих. Во второй половине недели возрастет социальная активность, а новые знакомства могут открыть интересные перспективы. Выходные лучше посвятить восстановлению сил.

Гороскоп на неделю - Скорпион

Начало недели будет особенно насыщенным для Скорпионов, ведь Луна будет проходить через их знак. Это благоприятное время для переосмысления планов и работы с эмоциями. После перехода Луны в знак Стрельца стоит сосредоточиться на финансовых вопросах, а выходные посвятить творчеству и личным проектам.

Гороскоп на неделю - Стрелец

В начале недели Стрельцы смогут завершить дела, которые давно требовали внимания. 20 августа Луна войдет в ваш знак, что придаст уверенности и энергии. Переход Солнца в Деву поможет воплотить масштабные идеи в конкретные планы и определить практические шаги для их реализации.

Гороскоп на неделю - Козерог

Первая половина недели будет связана с общением с друзьями и близкими. Переход Луны в Козерог 22 августа усилит вашу сосредоточенность и желание контролировать ситуацию. Солнце в Деве будет способствовать обучению, планированию путешествий и расширению профессиональных горизонтов.

Гороскоп на неделю - Водолей

Начало недели потребует от Водолеев баланса между профессиональными обязанностями и отдыхом. Во второй половине недели появится желание пересмотреть личные цели и отношения. Выходные лучше посвятить спокойным делам, восстановлению сил и подготовке к новому рабочему этапу.

Гороскоп на неделю - Рыбы

Начало недели побудит Рыб уделить больше внимания творчеству, романтическим чувствам и собственным талантам. Во второй половине недели акцент сместится на профессиональные задачи и финансовые планы. Выходные будут благоприятны для общения с друзьями, отдыха и поиска вдохновения.

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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