Не подведут даже в сложный момент: когда рождаются самые надежные люди

Некоторым людям не нужно завоевывать доверие, потому что оно является частью их личности.

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Тест по дате рождения / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кто всегда говорит правду и держит обещания

Какие люди относятся к доверию как к большой ценности

Люди, рожденные в четыре определенных дня, как правило, выделяются среди других своей непоколебимостью в словах, верностью и честностью.

Нумерологи Parade говорят, что доверие нельзя долго симулировать. Оно либо постоянно проявляется в словах и поступках человека, либо нет. В частности, такие черты характера часто связаны с датой рождения, пишет Главред.

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Когда рождаются самые надежные люди

Рожденные 4-го числа

Родившиеся 4-го числа находятся под влиянием числа 4, нумерологической цифры стабильности и структуры. Практичные и приземленные, эти люди не дают обещаний, которые не могут выполнить. Для них правда - это главная ценность. Их слово считается договором, и они гордятся тем, что соблюдают его, даже когда это неудобно.

Родившиеся 9-го числа

Люди, рожденные 9-го числа, несут в себе энергию числа 9. Под влиянием планеты воина за справедливость - Марса - эта дата рождения наделена сильным моральным компасом и редко действует из личных интересов. Их надежность проистекает из искреннего желания творить добро другим, а не из потребности нравиться.

Об источнике: Parade Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, являющийся цифровым продолжением известного журнала Parade, который ранее распространялся в США в качестве воскресной газетной вставки. Одна из основных тем - новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления еды.

Родившиеся 12-го числа

Родившиеся 12-го числа - это люди, которые умеют общаться честно, а не утешать ложью. Эта дата рождения сводится к 3, числу самовыражения. Такие люди направляют свои мысли на осознанное, прозрачное общение. Они скорее скажут вам горькую правду, чем попытаются солгать.

Родившиеся 22-го числа

Люди, родившиеся 22-го числа, имеют главное число 22 в нумерологии, известное как "мастер-строитель". Благодаря редкому сочетанию видения и дисциплины, они завоевывают доверие так же, как и все остальное - методично. Как только они заслужили чье-то доверие, они относятся к нему как к чему-то, что стоит защищать.

Какое значения чисел в нумерологии / Инфографика: Главред

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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