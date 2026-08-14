Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Не подведут даже в сложный момент: когда рождаются самые надежные люди

Мария Николишин
14 августа 2026, 12:19
google news Подпишитесь
на нас в Google
Некоторым людям не нужно завоевывать доверие, потому что оно является частью их личности.
Не подведут даже в сложный момент: когда рождаются самые надежные люди
Тест по дате рождения / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто всегда говорит правду и держит обещания
  • Какие люди относятся к доверию как к большой ценности

Люди, рожденные в четыре определенных дня, как правило, выделяются среди других своей непоколебимостью в словах, верностью и честностью.

Нумерологи Parade говорят, что доверие нельзя долго симулировать. Оно либо постоянно проявляется в словах и поступках человека, либо нет. В частности, такие черты характера часто связаны с датой рождения, пишет Главред.

видео дня

Когда рождаются самые надежные люди

Рожденные 4-го числа

Родившиеся 4-го числа находятся под влиянием числа 4, нумерологической цифры стабильности и структуры. Практичные и приземленные, эти люди не дают обещаний, которые не могут выполнить. Для них правда - это главная ценность. Их слово считается договором, и они гордятся тем, что соблюдают его, даже когда это неудобно.

Родившиеся 9-го числа

Люди, рожденные 9-го числа, несут в себе энергию числа 9. Под влиянием планеты воина за справедливость - Марса - эта дата рождения наделена сильным моральным компасом и редко действует из личных интересов. Их надежность проистекает из искреннего желания творить добро другим, а не из потребности нравиться.

Об источнике: Parade

Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, являющийся цифровым продолжением известного журнала Parade, который ранее распространялся в США в качестве воскресной газетной вставки.

Одна из основных тем - новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления еды.

Родившиеся 12-го числа

Родившиеся 12-го числа - это люди, которые умеют общаться честно, а не утешать ложью. Эта дата рождения сводится к 3, числу самовыражения. Такие люди направляют свои мысли на осознанное, прозрачное общение. Они скорее скажут вам горькую правду, чем попытаются солгать.

Родившиеся 22-го числа

Люди, родившиеся 22-го числа, имеют главное число 22 в нумерологии, известное как "мастер-строитель". Благодаря редкому сочетанию видения и дисциплины, они завоевывают доверие так же, как и все остальное - методично. Как только они заслужили чье-то доверие, они относятся к нему как к чему-то, что стоит защищать.

Какое значения чисел в нумерологии
Какое значения чисел в нумерологии / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
день рождения нумерология
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Колебания достигли почти 5-балльного уровня: магнитная буря G1 накрывает Землю

Колебания достигли почти 5-балльного уровня: магнитная буря G1 накрывает Землю

13:30Синоптик
Будет ли заморозка войны: Лавров пригрозил жесткими ударами по Украине и вспомнил "о дедах"

Будет ли заморозка войны: Лавров пригрозил жесткими ударами по Украине и вспомнил "о дедах"

12:50Война
Свежий воздух вернётся не скоро: Украину накрывает затяжная жара

Свежий воздух вернётся не скоро: Украину накрывает затяжная жара

12:48Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Помидоры упрямо остаются зелёными: простой приём для дружного созревания

Помидоры упрямо остаются зелёными: простой приём для дружного созревания

Опытные хозяйки перед сном насыпают соль в унитаз: для чего

Опытные хозяйки перед сном насыпают соль в унитаз: для чего

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке автомобиля на скале за 25 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке автомобиля на скале за 25 с

В Кремле заговорили о возобновлении мирных переговоров: какое условие выдвинули

В Кремле заговорили о возобновлении мирных переговоров: какое условие выдвинули

Салат из баклажанов на зиму "Десятка": рецепт за 35 минут

Салат из баклажанов на зиму "Десятка": рецепт за 35 минут

Последние новости

13:30

Колебания достигли почти 5-балльного уровня: магнитная буря G1 накрывает Землю

13:19

Морковь трескается прямо в земле: какая ошибка может испортить весь урожайВидео

13:14

Никакая не "молочка": как одним словом правильно назвать молочные продукты на украинском

12:55

Китайский гороскоп на завтра, 15 августа: Змеям - триумф, Крысам - первый шаг

12:50

Будет ли заморозка войны: Лавров пригрозил жесткими ударами по Украине и вспомнил "о дедах"

Нужны минимум 500 Patriot: Роман Свитан - о защите Украины от ударов баллистикойНужны минимум 500 Patriot: Роман Свитан - о защите Украины от ударов баллистикой
12:48

Свежий воздух вернётся не скоро: Украину накрывает затяжная жара

12:19

Не подведут даже в сложный момент: когда рождаются самые надежные люди

12:06

Сокрушительный удар по энергетическим узлам РФ: Мадяр заявил о поражении сотен целейВидео

11:51

Какой цвет волос будет у ребенка: результат может удивить родителей

Реклама
11:42

Закат солнца в банке: как превратить арбузные корки в королевское вареньеВидео

11:40

"Я жива, успокойтесь": звезда "Женского Квартала" рассказала о пережитом прилете

11:35

Кровать перестанет скрипеть за считанные минуты: чем нужно натереть ламелиВидео

11:13

Минобороны РФ цинично угрожает "заморозить" украинцев: в ЦПД резко ответили

11:02

"Сын дома": Александр Пономарев показал наследника-красавца

10:57

У Зеленского возникла проблема с назначением посла Украины в США: что известно

10:50

Хитрый тест по ПДД с круговым движением: какая из траекторий разрешенаВидео

10:47

От прохладных ночей до жары в +35: синоптик предупредил о резкой смене погоды в Украине

10:44

РФ не сможет уничтожить критические системы Украины зимой: эксперт назвал условие

09:55

"Моя жена": солист "СКАЙ" Собчук впервые рассказал о новой семьеВидео

09:55

Помидоры на зиму с секретным ингредиентом: рецепт вкусной заготовки за 30 минут

Реклама
09:38

"Страх вполне обоснован": танкеры РФ обвесили сетками от дронов - Financial Times

09:18

Портников: почему "война городов" между Ираном и Ираком повторяется в ударах по Одессе и Белгородумнение

09:10

Россия убила 9-летнего мальчика и его маму: дроны атаковали семью на Сумщине

08:39

Украина может получить ракеты-перехватчики, но не от США: в ISW назвали страну

08:29

Бензиновый кризис докатился до Москвы: водители бросают машины прямо в очередяхВидео

08:04

Мирное соглашение с РФ: СМИ выяснили, какого сценария переговоров опасается Киев

07:55

Мощный пожар в Енакиево: горит ТЦ "Галактика", где закупались оккупантыВидео

07:05

Атака дронов на Мокву и Санкт-Петербург, в Усть-Луге вспыхнул пожар: что известно

06:21

Гороскоп на завтра, 15 августа: Тельцам — хорошие новости, Скорпионам — радость

05:55

Отказывалась от еды и воды: Дженна Ортега похудела до костейВидео

05:16

Молодая кукуруза за 10 минут: шеф-повар показал необычный способ приготовления

04:30

Знакомства, путешествия и деньги: четырех знаков зодиака ждет вихрь приключений

04:03

Салат из баклажанов на зиму "Десятка": рецепт за 35 минут

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке завтрака с кофе за 27 с

03:08

Зеленые помидоры не пропадут: что приготовить из неспелых плодов

01:50

Трамп готовит жесткий шаг для Путина: с чем Уиткофф и Кушнер отправятся в РФ

00:55

Зачем хозяйки надевают пакет на веник: хитрость, которая упрощает уборку

13 августа, четверг
23:55

Помидоры упрямо остаются зелёными: простой приём для дружного созреванияВидео

23:34

Путин прячется от атак ВСУ в бронепоезде и запускает фальшивые кортежи — NYT

23:21

Идут до конца: четыре месяца рождения, которые не умеют любить наполовину

Реклама
22:58

В Германии ввели новые условия для украинских мужчин: возможна ли депортация

22:32

Жизнь изменится к лучшему: каких знаков зодиака ждут удача и благополучие

22:24

В девяти тоннах мусора нашли кольца с бриллиантами: ушло всего 10 минут

22:15

В Москве отреагировали на предложения Украины о прекращении войны: что сказали

21:38

Женщина попробовала сумасшедший способ охладить дом в жару, и он сработал

21:25

Дизель по 100 гривен уже не фантастика: когда цены на АЗС могут взлететь

21:20

Украина направила РФ предложение о перемирии в Черном море — Reuters

21:14

Никаких строгих диет: супруги старше 100 лет назвали 5 правил жизни

20:32

РФ нашла слабое место Киева: почему баллистических ударов станет все большеВидео

20:15

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке с дедушкой за 17 с

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Львова
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять