По мнению астрологов, представители двух месяцев рождения окажутся на пороге важных внутренних изменений.

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Названы месяцы рождения людей, которых скоро покинет "черная полоса" / Коллаж Главред, фото: Reddit, Freepik

Вы узнаете:

Рожденные в августе

Рожденные в октябре

Месяц рождения может быть связан с особенностями характера, жизненными этапами и периодами значимых перемен. Сторонники этих практик считают, что для некоторых людей конец июля 2026 года станет временем, когда удастся отпустить прошлое, избавиться от того, что больше не приносит радости, и открыть новую страницу жизни. Об этом сообщает издание Главред со ссылкой на журнал Parade.

По мнению астрологов, представители двух месяцев рождения окажутся на пороге важных внутренних изменений. Им предстоит переосмыслить недавние события, отказаться от устаревших установок и сделать шаг навстречу новым возможностям.

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Август

Рожденные в августе в последнее время могли переживать эмоционально непростой период и сталкиваться с неожиданными трудностями. Несмотря на присущие им силу духа, самостоятельность и целеустремленность, обстоятельства заставили многих из них серьезно разобраться в собственных чувствах. Независимо от того, относятся ли они к знаку Льва или Девы, их объединяет способность сохранять стойкость даже в сложные моменты.

Накануне нового личного года августовским именинникам стоит честно ответить себе на вопрос, что уже утратило смысл и перестало приносить удовлетворение. Если интуиция подсказывает, что пора завершить определенный этап, не стоит игнорировать это чувство. Иногда именно внутренний голос помогает вовремя отказаться от лишнего и освободить место для позитивных перемен.

Октябрь

Для людей, родившихся в октябре, конец июля может стать символом завершения непростого жизненного этапа. Последние недели, вероятно, принесли им немало переживаний, заставили пересмотреть привычные взгляды и по-новому оценить происходящее. Весы и Скорпионы, рожденные в этом месяце, обычно умеют сохранять самообладание, однако нынешний период мог стать для них настоящей проверкой.

По мнению астрологов, главным уроком станет умение принять неизбежные перемены и перестать держаться за то, что уже осталось в прошлом. Перед началом августа октябрьским именинникам рекомендуется сосредоточиться на собственных целях, помнить о своей ценности и выбирать только те направления, которые действительно соответствуют их желаниям.

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