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Гороскоп Таро на завтра 31 июля: Овнам - время расставаться, Тельцам - отпустить

Алена Кюпели
30 июля 2026, 12:15
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 14 января
Гороскоп Таро на 31 июля/ Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на пятницу для Овна: Восьмерка Кубков

Вы часто быстро принимаете перемены, если только не испытываете к ним эмоциональной привязанности. Ваша ежедневная карта Таро, Восьмерка Кубков, напоминает вам, что всегда полезно расстаться с тем, что вас больше не удовлетворяет.

Луна входит в ваш дом завершений, и это идеальный знак того, что вы готовы отпустить то, что вам больше не подходит. Вы переросли определенные ситуации в своей жизни, и вы чувствуете это сердцем. Прощаться никогда не бывает легко, но если вы внимательны, знаки вокруг вас.

Телец

Карта Таро на пятницу для Тельца: Перевернутая Луна

Вы - действительно хороший друг, но бывают моменты, когда вы даете советы, которым сами не следуете. Например: когда вы говорите кому-то, что ему следует попробовать что-то новое.

Но в пятницу этим человеком будете вы. Перевернутая Луна напоминает вам, что упрямство часто скрывает более глубокую проблему: страх. Сегодня ваша задача - отпустить ситуацию и проявить смелость. Вы знаете, что сможете это сделать.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на пятницу: Семерка Пентаклей

Близнецы, одна из вещей, с которой вы постоянно боретесь, - это ваше стремление пробовать что-то новое. Но в пятницу пора остановиться и оценить, что вы делаете и почему.

Ваша карта Таро, Семерка Пентаклей, призывает вас увидеть общую картину. Лучше всего сосредоточиться на долгосрочном росте, а не на том, что вы можете получить прямо сейчас.

Рак

Карта Таро для Рака на пятницу: Перевернутая Десятка Мечей

Даже вы, Рак, можете оправиться от душевной боли. Вы чувствуете очень глубоко, и это часть вашей натуры, но в пятницу ваша карта Таро, перевернутая Десятка Мечей, является очень многообещающим знаком исцеления.

Вы можете научиться преодолевать вред, причиненный вам неверностью другого человека. Хотя часть вас по-прежнему будет насторожена, сегодня вы готовы дать любви еще один шанс.

Лев

Карта Таро на пятницу для Льва: Шестерка Кубков, перевернутая

Ваша карта Таро, Шестерка Кубков, перевернутая, говорит о незрелости. Вы можете заметить ее признаки в близком вам человеке, даже если вам этого не хочется.

Лев, вы можете сделать лишь ограниченное количество вещей, когда дело доходит до того, чтобы сказать другу то, что ему нужно знать. Некоторым людям нужно больше времени, чтобы повзрослеть. Ваша задача - не воспитывать человека, который упорно не хочет взрослеть.

Дева

Карта Таро на пятницу для Девы: Девятка Мечей

Дева, вы всегда ищете лучший способ сделать что-то лучше. В пятницу вы будете постоянно беспокоиться о ситуации, которая, кажется, вышла из-под контроля.

Несмотря на все ваши усилия, вы не можете остановить происходящее. Девятка Мечей напоминает вам о необходимости отпустить свои опасения. Некоторые ситуации должны разрешиться сами собой.

Весы

Карта Таро на пятницу для Весов: Шестерка Пентаклей, перевернутая

Весы, быть добрым - это хорошо. Это часть вашей натуры, и в пятницу вы почувствуете потребность быть как можно щедрее по отношению к тому, кто вам дорог.

Шестерка Пентаклей в перевернутом положении напоминает вам об ответственности, которая возникает, когда вы хотите быть щедрым. Ресурсы иногда могут быть использованы не по назначению, даже при самых лучших намерениях. Старайтесь не проявлять свою щедрость, не будучи уверенными, что она проявляется в нужное время.

Скорпион

Карта Таро на пятницу для Скорпиона: Двойка Кубков, перевернутая

Скорпион, Двойка Кубков - прекрасная карта Таро, потому что она символизирует гармоничные отношения. Но в отношениях бывают и взлеты, и падения.

В пятницу в отношениях может возникнуть небольшая проблема, где общение приводит к борьбе за власть. Вспомните прекрасные моменты, которые вы провели вместе, чтобы помочь вам преодолеть те, которые не так просты, как вам хотелось бы.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на пятницу: Король Кубков, перевернутый

Вы можете стать хорошим примером для тех, кто не сталкивался с подобными трудностями.

У всех бывают свои моменты, Стрельцы. Вы можете стать свидетелем эмоционального срыва у кого-то из-за проблемы, которая, как ему кажется, вышла из-под контроля. В пятницу вам полезно быть честным, не проявляя при этом бесчувственности.

Козерог

Карта Таро для Козерога на пятницу: Умеренность

Сегодня вы очень трудолюбивый Козерог; вы учитесь соблюдать умеренность. Ваша карта Таро, Умеренность, говорит о поиске правильного баланса между работой и отдыхом, тратами и сбережениями, дружбой и любовью.

Сегодня вам кажется неуместным делать все сразу. Вместо этого вы увидите, что небольшие шаги - лучший способ использовать свое время.

Водолей

Пятничная карта Таро для Водолея: Пятерка Мечей

Она закрепляет ваш сектор личных ценностей и указывает на то, что вам следует ценить себя и свои убеждения.

Водолеи, вы не хотите жертвовать собой ради того, чтобы угодить кому-то другому. Обычно вы очень сосредоточены на счастье других. Но ваша сегодняшняя карта Таро, Пятерка Мечей, напоминает вам, что не следует жертвовать собой ради себя.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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