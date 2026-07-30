Кто сбросит груз прошлого и закроет старые долги: гороскоп Таро на август 2026

Вы узнаете:
- Какие карты Таро сулят Ракам богатство и пополнение в августе
- Как Колесо фортуны и карта Солнце изменят карьеру
- Какая застарелая проблема наконец разрешится в конце месяца
Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на август 2026 для знака зодиака Рак.
Таро-прогноз для Раков на август 2026
Колесо фортуны - Таро значение
Потрясающая карта удачи, неожиданных возможностей, выигрыша, подарка или поездки. Она несет финансовую прибыль и удачный поворот событий. Ракам обязательно повезет, рассказала специалист на своем Youtube-канале.
Королева жезлов - Таро значение
Карта творчества, любимого хобби и вдохновения. Возможно, вы захотите взять уроки рисования или купить картину. Также карта может указывать на яркую женщину огненной стихии (Лев, Овен или Стрелец), которая появится в вашей жизни в августе.
3 жезлов - Таро значение
Карта интересов, расширения кругозора и обучения. Вам захочется пойти на экскурсию, концерт или заняться любимым делом. Часто указывает на путешествия, поездки, получение новых знаний или работу в команде единомышленников.
Солнце - Таро значение
Карта символизирует удачу в карьере и бизнесе, хорошую прибыль, отличный уровень энергии, исцеление и крепкое здоровье. Также это одна из лучших карт для вопросов, связанных с детьми и беременностью.
Верховная жрица - Таро значение
Карта сильной интуиции и прояснения тайн (особенно вблизи лунного затмения 28 августа). Все скрытое станет явным: вы можете узнать важную правду или открыться миру сами. Также указывает на тему материнства и беременности.
Паж Пентаклей - Таро значение
Финансовые вопросы. Это могут быть небольшие денежные поступления, возврат долга, расчет налогов или работа с бухгалтером. Возможны расходы на детей или получение выплат/алиментов.
Королева мечей - Таро значение
Строгая, серьезная и неэмоциональная женщина воздушной стихии (Весы, Близнец или Водолей). Это может быть строгая начальница, родственница либо приглашенный специалист - врач, юрист, бухгалтер.
7 пентаклей - Таро значение
Карта финансового роста, получения плодов своего труда и долгожданной прибыли. Ваша работа или проект наконец принесут хорошие результаты и высокий доход.
9 жезлов - Таро значение
Символ достижений, высокого мастерства и наработанного опыта. Вы уже достигли серьезных результатов и признания в карьере или бизнесе. Несмотря на накопившуюся усталость, предстоит сделать финальный рывок перед выходом на самую вершину.
Отшельник - Таро значение
Время духовного поиска и самоизоляции. Вам захочется сделать паузу, отключить социальные сети, уехать за город, побывать в санатории или заняться медитациями и ментальными практиками.
Иерофант - Таро значение
Карта мудрости, получения глубоких знаний и духовного роста. Возможна встреча с наставником, чтение важной литературы или прохождение обучения.
Влюбленные - Таро значение
Прекрасный знак для личной жизни: новые знакомства, свидания, романтика и любовь. В бизнесе и работе - это заключение гармоничных сделок и успешные партнерские договоренности.
Сила - Таро значение
Прилив физических и душевных сил. Карта говорит о высокой энергетике и здоровье: вы с легкостью справитесь с любыми задачами текущего месяца.
6 пентаклей - Таро значение
Гармоничный обмен ресурсами и деньгами. Вас ждет финансовая поддержка, забота, подарки или возможность оказать помощь кому-то из близких.
10 мечей - Таро значение
Финальная карта месяца. Завершение затянувшейся или болезненной ситуации. Как после удаления больного зуба - наступает полное облегчение и освобождение от проблем, которые долго вас беспокоили.
Смотрите видео - Таро-прогноз для Раков на август 2026 от Анжелы Перл:
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