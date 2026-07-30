Кто сбросит груз прошлого и закроет старые долги: гороскоп Таро на август 2026

В последний месяц лета Раков ждет финансовый рост, удача в бизнесе и выигрыши.

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Гороскоп для Рака на август 2026 - Таро расклад Анжелы Перл / скриншот

Вы узнаете:

Какие карты Таро сулят Ракам богатство и пополнение в августе

Как Колесо фортуны и карта Солнце изменят карьеру

Какая застарелая проблема наконец разрешится в конце месяца

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на август 2026 для знака зодиака Рак.

Таро-прогноз для Раков на август 2026

Колесо фортуны - Таро значение

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Потрясающая карта удачи, неожиданных возможностей, выигрыша, подарка или поездки. Она несет финансовую прибыль и удачный поворот событий. Ракам обязательно повезет, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Королева жезлов - Таро значение

Карта творчества, любимого хобби и вдохновения. Возможно, вы захотите взять уроки рисования или купить картину. Также карта может указывать на яркую женщину огненной стихии (Лев, Овен или Стрелец), которая появится в вашей жизни в августе.

3 жезлов - Таро значение

Карта интересов, расширения кругозора и обучения. Вам захочется пойти на экскурсию, концерт или заняться любимым делом. Часто указывает на путешествия, поездки, получение новых знаний или работу в команде единомышленников.

Солнце - Таро значение

Карта символизирует удачу в карьере и бизнесе, хорошую прибыль, отличный уровень энергии, исцеление и крепкое здоровье. Также это одна из лучших карт для вопросов, связанных с детьми и беременностью.

Верховная жрица - Таро значение

Карта сильной интуиции и прояснения тайн (особенно вблизи лунного затмения 28 августа). Все скрытое станет явным: вы можете узнать важную правду или открыться миру сами. Также указывает на тему материнства и беременности.

Паж Пентаклей - Таро значение

Финансовые вопросы. Это могут быть небольшие денежные поступления, возврат долга, расчет налогов или работа с бухгалтером. Возможны расходы на детей или получение выплат/алиментов.

Королева мечей - Таро значение

Строгая, серьезная и неэмоциональная женщина воздушной стихии (Весы, Близнец или Водолей). Это может быть строгая начальница, родственница либо приглашенный специалист - врач, юрист, бухгалтер.

7 пентаклей - Таро значение

Карта финансового роста, получения плодов своего труда и долгожданной прибыли. Ваша работа или проект наконец принесут хорошие результаты и высокий доход.

9 жезлов - Таро значение

Символ достижений, высокого мастерства и наработанного опыта. Вы уже достигли серьезных результатов и признания в карьере или бизнесе. Несмотря на накопившуюся усталость, предстоит сделать финальный рывок перед выходом на самую вершину.

Отшельник - Таро значение

Время духовного поиска и самоизоляции. Вам захочется сделать паузу, отключить социальные сети, уехать за город, побывать в санатории или заняться медитациями и ментальными практиками.

Иерофант - Таро значение

Карта мудрости, получения глубоких знаний и духовного роста. Возможна встреча с наставником, чтение важной литературы или прохождение обучения.

Влюбленные - Таро значение

Прекрасный знак для личной жизни: новые знакомства, свидания, романтика и любовь. В бизнесе и работе - это заключение гармоничных сделок и успешные партнерские договоренности.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Сила - Таро значение

Прилив физических и душевных сил. Карта говорит о высокой энергетике и здоровье: вы с легкостью справитесь с любыми задачами текущего месяца.

6 пентаклей - Таро значение

Гармоничный обмен ресурсами и деньгами. Вас ждет финансовая поддержка, забота, подарки или возможность оказать помощь кому-то из близких.

10 мечей - Таро значение

Финальная карта месяца. Завершение затянувшейся или болезненной ситуации. Как после удаления больного зуба - наступает полное облегчение и освобождение от проблем, которые долго вас беспокоили.

Смотрите видео - Таро-прогноз для Раков на август 2026 от Анжелы Перл:

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