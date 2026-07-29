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Черная полоса позади: звезды готовят облегчение для четырех знаков

Константин Пономарев
29 июля 2026, 11:03
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После 29 июля четыре знака зодиака могут почувствовать, что жизнь становится легче, а важные решения принимаются быстрее и увереннее.
Четыре знака зодиака почувствуют перемены
Четыре знака зодиака почувствуют перемены / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Какие четыре знака зодиака окажутся в числе главных счастливчиков
  • Почему именно 29 июля может стать переломным днем
  • Что поможет быстрее добиться желаемых перемен

Астрологи считают, что 29 июля соединение Солнца и Юпитера в знаке Льва создаст особенно благоприятные условия для новых начинаний. Этот период может стать временем, когда многие почувствуют прилив уверенности и готовность к переменам.

По их мнению, представителям четырех знаков зодиака станет проще принимать решения и двигаться к своим целям. Также им будет легче справляться с трудностями и быстрее находить выход из сложных ситуаций. Об этом пишет Your Tango.

видео дня

Телец

Для Тельцов этот день может стать моментом, когда сомнения наконец останутся позади. Обычно представители этого знака предпочитают тщательно анализировать ситуацию и не торопиться с важными решениями. Однако после 29 июля обстоятельства могут сложиться так, что правильный путь станет очевидным.

Опыт прошлых ошибок поможет увереннее двигаться вперед. Если давно откладывались важные планы, сейчас может появиться ощущение, что пришло подходящее время для их реализации.

Весы

Весам астрологи прогнозируют период внутренней ясности. Если раньше приходилось колебаться между разными вариантами, то теперь появится уверенность в собственном выборе.

Соединение Солнца и Юпитера может усилить оптимизм и помочь сосредоточиться на главной цели. Благодаря этому представители знака смогут действовать смелее и воплощать идеи, которые долго оставались лишь планами.

Водолей

Водолеи могут почувствовать, что неопределенность постепенно уходит. По мнению астрологов, именно после 29 июля станет легче понять, чего действительно хочется достичь.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Появится шанс увидеть новые возможности и поверить, что даже самые амбициозные цели вполне достижимы. Этот период может оказаться удачным для принятия важных решений и начала новых проектов.

Лев

Для Львов этот день обещает стать одним из самых благоприятных в году. Соединение Солнца и Юпитера происходит именно в их знаке, поэтому многие представители почувствуют прилив энергии, уверенности и вдохновения.

Астрологи считают, что это подходящий момент для смелых шагов, инициатив и реализации давних замыслов. Повышенная уверенность в собственных силах поможет быстрее добиваться желаемого и не бояться перемен.

Ранее Главред писал о том, какие дни станут самыми счастливыми для каждого знака зодиака в августе. Судьба подскажет, когда стоит действовать, чтобы воспользоваться шансами судьбы.

Также сообщалось о том, что финансовый гороскоп на август подскажет, какие знаки зодиака могут рассчитывать на карьерные успехи, а астропрогноз поможет избежать неудачных трат.

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