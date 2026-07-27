Август 2026 года: какие дни станут самыми счастливыми для каждого знака зодиака

Самый счастливый день августа уже определен астрологами. Счастливые дни для знаков подскажут, когда стоит действовать, чтобы воспользоваться шансами судьбы.

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Гороскоп на август / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Какой день августа станет самым счастливым

Что сулят звёзды каждому знаку

Последний месяц лета - время отпустить чрезмерный контроль и довериться течению событий. Астрологи считают, что в августе 2026 года Вселенная будет вознаграждать искренние намерения и накопленную энергию, а не только изнурительный труд. Для каждого знака зодиака определен особый день, когда удача будет на его стороне. Главред расскажет об этом подробнее.

Овен

Самый счастливый день: вторник, 11 августа

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Ретроградная Юнона переходит в знак Козерога, побуждая пересмотреть профессиональные договоренности и карьерные цели. Ваша преданность мечтам может пройти испытание, но это станет хорошей возможностью изменить подход к работе. Не пытайтесь справиться со всем в одиночку - объединяйте усилия с единомышленниками.

Телец

Самый счастливый день: суббота, 22 августа

С началом сезона Девы стоит отложить дела и позволить себе полноценный отдых. Этот период идеально подходит для общения с близкими и восстановления сил. Если вы работаете в творческой сфере, это положительно скажется и на карьере. Главное - не стремиться к идеалу во всём, а наслаждаться моментом.

Близнецы

Самый счастливый день: пятница, 28 августа

Полное лунное затмение в Рыбах принесет долгожданное признание ваших профессиональных достижений. Завершается важный цикл, который длился с сентября 2024 года. Это время достижения значимой цели, которая станет прочной основой для будущих успехов.

Рак

Самый счастливый день: пятница, 14 августа

Возвращение астероида Паллады в Овне подскажет, как действовать разумнее, а не усерднее. Вы сможете стратегически оценить свои карьерные достижения. Вместо хаотичных действий сосредоточьтесь на завершении самых важных дел - Вселенная подскажет правильное направление.

Лев

Самый счастливый день: среда, 12 августа

Солнечное затмение во время новолуния в вашем знаке откроет мощный период внутренних перемен. Впереди - неожиданные, но важные события. Перестаньте цепляться за старые привычки и страхи и позвольте себе перейти на новый этап жизни.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Дева

Самый счастливый день: вторник, 11 августа

Транзит Юноны заставит задуматься над тем, что для вас означает настоящая стабильность. Не полагайтесь только на внешние факторы - финансовое положение или социальный статус. Ищите опору в себе - это поможет принять правильные решения.

Весы

Самый счастливый день: четверг, 6 августа

Венера входит в ваш знак, открывая важный период переоценки собственной ценности. Вас ждет рост уверенности в себе, привлекательности и новые возможности. Не соглашайтесь на меньшее, чем вы действительно заслуживаете.

Скорпион

Самый счастливый день: среда, 12 августа

Солнечное затмение в Льве станет катализатором карьерных перемен. Это время смелых решений, риска и выхода из зоны комфорта. Будьте открыты для новых предложений - они могут принести долгосрочный успех и заслуженное признание.

Стрелец

Самый счастливый день: пятница, 28 августа

Лунное затмение в Рыбах подводит итоги двухлетнего цикла, посвященного внутреннему исцелению, поиску гармонии и созданию уюта. Осознайте, насколько вы изменились, и позвольте себе без сожалений отпустить прошлое.

Козерог

Самый счастливый день: суббота, 22 августа

Сезон Девы принесёт новую волну удачи и возможностей. Не бойтесь экспериментировать: отправляйтесь в путешествие или измените привычный подход к делам. Отпустите стремление контролировать каждую мелочь и доверьтесь ходу событий.

Водолей

Самый счастливый день: четверг, 6 августа

Вхождение Венеры в знак Весов положит начало позитивным изменениям в профессиональной сфере. Это благоприятный период для новых начинаний, расширения финансовых возможностей и подготовки к повышению или смене должности осенью.

Рыбы

Самый счастливый день: пятница, 28 августа

Полное лунное затмение в вашем знаке призывает уверенно смотреть в будущее. Цикл переосмысления и освобождения от иллюзий подходит к концу. Вы уже переросли многие старые ситуации, поэтому пришло время довериться интуиции и смело двигаться к своей цели.

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