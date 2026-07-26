Гороскоп на август: Львам — ошеломляющий успех, Тельцам — прибыль года

Читайте в материале
- Каким будет август 2026 года для всех знаков зодиака
- Кому затмения принесут важные изменения
- Какие дни астрологи называют самыми удачными
Последний месяц лета 2026 года, согласно астрологическим прогнозам, обещает быть насыщенным и эмоционально ярким. Этот период будет проходить под влиянием Венеры в Весах и Меркурия в Льве, что, по мнению астрологов, будет способствовать новым знакомствам, налаживанию отношений и творческим успехам. Главред расскажет об этом подробнее.
Главным астрологическим событием августа называют сезон затмений: солнечное затмение 12 августа и лунное затмение 28 августа, которые, по прогнозам, могут принести неожиданные новости, смену планов и важные жизненные повороты.
Гороскоп на август: Овен
По прогнозу, творческий подъем будет сопровождать вас весь месяц. Венера будет способствовать гармонии в отношениях, а Меркурий поможет легче выражать чувства. После 11 августа стоит быть более внимательными к семейным конфликтам, когда Марс будет акцентировать внимание на личных границах. Солнечное затмение 12 августа астрологи называют благоприятным временем для романтики, отдыха и новых начинаний.
Гороскоп на август: Телец
Ваш дом может наполниться гостями и приятной суетой. Венера с 6 августа, по прогнозу, будет способствовать наведению порядка в повседневных делах, а Марс с 11 августа придаст энергии. Солнечное затмение 12 августа считается удачным временем для ремонта или обновления жилья. В конце месяца возможны романтические знакомства.
Гороскоп на август: Близнецы
Август может принести много деловых встреч, новых знакомств и интересных проектов. С 6 августа Венера, по словам астрологов, открывает благоприятный период для свадеб, помолвок и романтических знакомств. Солнечное затмение 12 августа подходит для поездок, а лунное затмение 28 августа может совпасть с изменениями в профессиональной сфере.
Гороскоп на август: Рак
В начале месяца возможно улучшение финансовой ситуации. С 11 августа Марс в вашем знаке, по прогнозу, придаст энергии и мотивации. Во время солнечного затмения 12 августа можно рассмотреть возможность нового подработки. В конце августа астрологи советуют уделить больше времени семье и отдыху.
Гороскоп на август: Лев
Меркурий в вашем знаке с 9 августа, согласно прогнозу, усилит коммуникативные способности, а Венера будет способствовать романтическому настроению. Солнечное затмение 12 августа считается благоприятным для смены имиджа. В конце месяца возможны положительные изменения в финансовой сфере.
Гороскоп на август: Дева
Первые три недели августа стоит посвятить отдыху, уединению и восстановлению сил. С 22 августа начнётся ваш астрологический сезон. Лунное затмение 28 августа, по мнению астрологов, может стать подходящим моментом для завершения токсичных отношений.
Гороскоп на август: Весы
Венера в вашем знаке с 6 августа, по прогнозу, усилит вашу личную привлекательность. Вы можете оказаться в центре внимания и новых знакомств. Солнечное затмение 12 августа может принести важные разговоры, а в конце месяца стоит замедлить темп жизни и уделить больше внимания здоровью.
Гороскоп на август: Скорпион
Август считается благоприятным для профессионального развития. Подать заявку на новую должность или обсудить повышение астрологи советуют в период солнечного затмения 12 августа. С 11 августа Марс может способствовать дальним поездкам. Лунное затмение 28 августа называют удачным временем для романтических встреч.
Гороскоп на август: Стрелец
Месяц будет благоприятствовать путешествиям и новым впечатлениям. Солнечное затмение 12 августа считается хорошим моментом для планирования отпуска. С 22 августа внимание может сместиться на карьеру, а 31 августа, по прогнозу, Юпитер и Сатурн создадут благоприятные условия для профессионального развития.
Гороскоп на август: Козерог
Август может стать важным месяцем в финансовых вопросах. Венера в карьерном секторе, согласно прогнозу, поможет найти интересные предложения, а консультация по финансам 9 августа может помочь определиться с дальнейшими шагами. Солнечное затмение 12 августа связывают с возможными финансовыми поступлениями.
Гороскоп на август: Водолей
Месяц будет способствовать укреплению партнерских отношений. Откровенные разговоры после 9 августа могут помочь достичь взаимопонимания. Тем, кто ищет любовь, астрологи советуют быть открытыми к новым знакомствам 12 августа. После лунного затмения 28 августа возможны положительные изменения в финансовой сфере.
Гороскоп на август: Рыбы
Август, по прогнозам, будет благоприятным для работы и карьеры. Во время солнечного затмения 12 августа стоит обратить внимание на новые вакансии или профессиональные возможности. В конце месяца астрологи советуют откровенно поговорить с партнером о собственных потребностях и быть открытыми к новому этапу в отношениях.
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