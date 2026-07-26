Гороскоп на август: Львам — ошеломляющий успех, Тельцам — прибыль года

Гороскоп на август 2026 года подсказывает, кому стоит ожидать карьерного роста, отношений и финансовых возможностей, а затмения могут изменить течение событий.

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Гороскоп на август / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале

Каким будет август 2026 года для всех знаков зодиака

Кому затмения принесут важные изменения

Какие дни астрологи называют самыми удачными

Последний месяц лета 2026 года, согласно астрологическим прогнозам, обещает быть насыщенным и эмоционально ярким. Этот период будет проходить под влиянием Венеры в Весах и Меркурия в Льве, что, по мнению астрологов, будет способствовать новым знакомствам, налаживанию отношений и творческим успехам. Главред расскажет об этом подробнее.

Главным астрологическим событием августа называют сезон затмений: солнечное затмение 12 августа и лунное затмение 28 августа, которые, по прогнозам, могут принести неожиданные новости, смену планов и важные жизненные повороты.

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Гороскоп на август: Овен

По прогнозу, творческий подъем будет сопровождать вас весь месяц. Венера будет способствовать гармонии в отношениях, а Меркурий поможет легче выражать чувства. После 11 августа стоит быть более внимательными к семейным конфликтам, когда Марс будет акцентировать внимание на личных границах. Солнечное затмение 12 августа астрологи называют благоприятным временем для романтики, отдыха и новых начинаний.

Гороскоп на август: Телец

Ваш дом может наполниться гостями и приятной суетой. Венера с 6 августа, по прогнозу, будет способствовать наведению порядка в повседневных делах, а Марс с 11 августа придаст энергии. Солнечное затмение 12 августа считается удачным временем для ремонта или обновления жилья. В конце месяца возможны романтические знакомства.

Гороскоп на август: Близнецы

Август может принести много деловых встреч, новых знакомств и интересных проектов. С 6 августа Венера, по словам астрологов, открывает благоприятный период для свадеб, помолвок и романтических знакомств. Солнечное затмение 12 августа подходит для поездок, а лунное затмение 28 августа может совпасть с изменениями в профессиональной сфере.

Гороскоп на август: Рак

В начале месяца возможно улучшение финансовой ситуации. С 11 августа Марс в вашем знаке, по прогнозу, придаст энергии и мотивации. Во время солнечного затмения 12 августа можно рассмотреть возможность нового подработки. В конце августа астрологи советуют уделить больше времени семье и отдыху.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на август: Лев

Меркурий в вашем знаке с 9 августа, согласно прогнозу, усилит коммуникативные способности, а Венера будет способствовать романтическому настроению. Солнечное затмение 12 августа считается благоприятным для смены имиджа. В конце месяца возможны положительные изменения в финансовой сфере.

Гороскоп на август: Дева

Первые три недели августа стоит посвятить отдыху, уединению и восстановлению сил. С 22 августа начнётся ваш астрологический сезон. Лунное затмение 28 августа, по мнению астрологов, может стать подходящим моментом для завершения токсичных отношений.

Гороскоп на август: Весы

Венера в вашем знаке с 6 августа, по прогнозу, усилит вашу личную привлекательность. Вы можете оказаться в центре внимания и новых знакомств. Солнечное затмение 12 августа может принести важные разговоры, а в конце месяца стоит замедлить темп жизни и уделить больше внимания здоровью.

Гороскоп на август: Скорпион

Август считается благоприятным для профессионального развития. Подать заявку на новую должность или обсудить повышение астрологи советуют в период солнечного затмения 12 августа. С 11 августа Марс может способствовать дальним поездкам. Лунное затмение 28 августа называют удачным временем для романтических встреч.

Гороскоп на август: Стрелец

Месяц будет благоприятствовать путешествиям и новым впечатлениям. Солнечное затмение 12 августа считается хорошим моментом для планирования отпуска. С 22 августа внимание может сместиться на карьеру, а 31 августа, по прогнозу, Юпитер и Сатурн создадут благоприятные условия для профессионального развития.

Гороскоп на август: Козерог

Август может стать важным месяцем в финансовых вопросах. Венера в карьерном секторе, согласно прогнозу, поможет найти интересные предложения, а консультация по финансам 9 августа может помочь определиться с дальнейшими шагами. Солнечное затмение 12 августа связывают с возможными финансовыми поступлениями.

Гороскоп на август: Водолей

Месяц будет способствовать укреплению партнерских отношений. Откровенные разговоры после 9 августа могут помочь достичь взаимопонимания. Тем, кто ищет любовь, астрологи советуют быть открытыми к новым знакомствам 12 августа. После лунного затмения 28 августа возможны положительные изменения в финансовой сфере.

Гороскоп на август: Рыбы

Август, по прогнозам, будет благоприятным для работы и карьеры. Во время солнечного затмения 12 августа стоит обратить внимание на новые вакансии или профессиональные возможности. В конце месяца астрологи советуют откровенно поговорить с партнером о собственных потребностях и быть открытыми к новому этапу в отношениях.

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